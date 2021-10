Seamos sinceros

(Música)

(Sirenas)

(Música)

¡Preparados!

# Listos ya, y allá va,

# Robocar Poli.

# Siempre está al llegar,

# te ayudará a ti y a mí.

# Juntos son tu solución, # Robocar Poli.

# Raudos van y en un pispás, # dispuestos siempre a acudir.

# ¡Poli! Es un héroe sin igual.

# ¡Roy! Bravo, fuerte y muy legal.

# ¡Amber! Lista, amable y servicial.

# ¡Helly! Es tu amigo volador # más veloz.

# Si hay que correr, lo vas a ver,

# Robocar Poli.

# Acudirá, te salvará, # no te lo puedes creer.

# Amigos son de corazón, # Robocar Poli.

# No dudes más y llama ya

# a Robocar Poli. #

(Música, motor)

(Música)

¡Cielos! ¿Qué ha pasado aquí? Pues eran los trastos de Jin.

¡Hola, chicos! ¿Por qué estáis todos aquí?

(A LA VEZ) ¡Oh, Helly, cuidado!

(GRITA)

(Música)

Ay, ay.

(A LA VEZ) ¿Te has hecho daño? No, estoy bien.

¡Helly! ¿Te has vuelto a caer? Sí, por culpa de esto.

¿Cómo habrá venido a parar aquí?

Jin, Helly podría haberse hecho daño de verdad, ¿sabes?

Es verdad, deberías recoger tus cosas después de usarlas.

Tenéis razón, lo haré ahora mismo.

Lo siento mucho, Helly. ¿Eh? ¡Oh!

¿Qué es esto? Jin, va dirigida a ti.

¡Anda! Y te llegó ya hace un mes.

Es una carta de la Asociación de Inventores.

¿Qué? ¿De quién dices?

(LEE) "Con ocasión del primer centenario

de nuestra asociación,

premiaremos a un nuevo inventor destacado.

¿Crees que tienes las cualidades para competir?

Envíanos tu mejor invento antes del 27 de abril".

¡Ay, madre, qué pasada! Tengo que ponerme a trabajar ya.

Pero Jin, si vence en tres días.

Sí, no tendrás suficiente tiempo.

No hay problema. ¿Sabéis? Llevo todo el año planeando esto

y tengo el invento a punto.

Os presento mi robot ayudante.

Como podéis ver, ya casi he terminado los planos.

Si vosotros os ocupáis del centro de rescate,

tendré tiempo para trabajar en mi robot.

Claro, te ayudaremos encantados.

Creo que tienes muchas probabilidades de ganar.

¿En serio? Pues os dejo a cargo del centro

y me pongo a trabajar.

(Música)

Hojalata...

(Continúa la música)

Ya casi está.

Solo queda cargar la aplicación de inteligencia artificial.

Vale... (BOSTEZA) Pero mañana.

(Continúa la música)

¡Jin! Qué raro que aún no esté.

Le apagaré el flexo.

¿Eh? El robot ayudante de Jin es muy chulo.

¿Ya estará terminado? ¡Helly!

¡Roy! Buenos días. Buenos días.

¿Alguna novedad? Pues no,

estaba haciendo mi ronda. ¿Y tú?

La hélice trasera hace el tonto, igual se torció cuando me caí.

Quiero que Jin le de un vistazo.

Sí, que te lo mire enseguida, es mejor no correr riesgos.

Eso he pensado. Bien, nos vemos luego.

Sí.

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¡Los planos!

La tinta empieza a difuminarse, llama corriendo a Jin.

¡No, espera, se pondrá como una fiera!

Por favor, no digas nada. ¿Qué piensas hacer si no?

No estoy seguro, quiero decir, seguro que se lo diré, claro,

es solo que no quiero hacerlo ahora mismo.

Necesito más tiempo.

Oh, esto pinta fatal.

(GRITA)

¿Quien ha sido? ¿Quién ha derramado leche

sobre mis preciados planos?

(A LA VEZ) ¡Oh, no, la tinta se ha corrido!

-Helly, confiesa. ¡Siempre piensas que soy yo!

¡Pues no! ¿Y quién ha sido si no?

Poli ha estado patrullando todo el día

y a Amber la tocaba atender el centro de control.

Solo queda... ¿Roy? ¿Qué? Yo no he sido.

Jin, si hubiéramos sido uno de nosotros

te habríamos avisado enseguida.

Sí, a lo mejor los planos se han caído

y al hacerlo han tirado el vaso de leche.

Eso no tiene sentido. ¿Cómo van a caerse los planos solos?

No, alguien lo habrá hecho.

¿Por qué ha tenido que caer precisamente

sobre la única parte que me falta?

(SOLLOZA) Mi robot sin cerebro no funcionará.

Helly, te lo digo en serio,

creo que deberías contarle la verdad a Jin.

Lo haré, pero todavía no me veo capaz.

Por favor, no se lo digas. A ver qué se cuece por aquí.

Me da miedo de que no me lo perdone en la vida.

Te entiendo, pero cuanto más esperes, peor va a ser.

Lo sé, pero necesito más tiempo.

Te prometo que algún día se lo diré.

¡Ay!

Hola. Amber.

¿Cómo lo está llevando Jin?

No muy bien, sigue muy disgustada por lo de los planos.

Es que ha trabajado mucho en ese invento.

Por cierto, me parece que Roy nos está ocultando algo.

¿Qué? ¿No me digas que crees que ha sido Roy?

Bueno, tal vez. La verdad es que vi a Roy entrando en el taller.

¿Qué has dicho? ¡Jin!

¿De manera que viste a Roy entrando en el taller?

Comprendo la situación, pero esconder lo que ha pasado

no ayuda a nadie. Sí, ya lo sé.

(JIN) ¡Roy!

¿Cómo has podido destrozarme los planos?

(A LA VEZ) -¿Qué?

No te he destrozado nada, no he sido yo.

¿Quieres parar de mentir? Aquí tengo un testigo.

Roy, es que ayer vi cómo entrabas en el taller.

Jin me ha oído y he tenido que explicárselo.

Lo siento mucho. No te preocupes,

es verdad que estaba en el taller cuando ocurrió el desastre,

pero no fui yo quien derramó la leche.

¡Vale! ¿Y quién fue? ¡Basta!

¡Ya no aguanto más! ¡Fui yo quien derramó la leche!

Y fue un palo terrible, pero tenía que habértelo dicho.

(SOLLOZA) ¡Lo siento!

(A LA VEZ) ¡Helly!

Vamos de mal en peor.

Por culpa de no decir la verdad he hecho que mis amigos

se acusen entre ellos. "¡Fuego! ¡Socorro!".

¡La casa de Mugri está ardiendo!

Tengo que salvar mis neumáticos.

Mugri, ¿pero qué ha pasado?

Helly, estaba jugando con unos fuegos artificiales

y algo ha fallado. ¡Por favor, salva mis neumáticos!

No es eso lo que me preocupa, tenemos que salir de aquí.

¡Vamos, sígueme! (SOLLOZA)

¡Vamos!

¡Mis neumáticos!

(Música tensión)

¡Tengo que irme!

¡Oh, no, qué mal, no puedo volar!

(TOSE) Ay, qué mareo.

Debo de haber inhalado demasiado humo.

Jin, sabes que Helly lo hizo sin querer,

fue un accidente.

Ahora que por fin te ha dicho la verdad,

intenta ser comprensiva.

(Teléfono)

Sí, equipo de rescate.

-¡Jin, mi casa está en llamas!

-¿Qué? ¿Pero tú estás bien?

-Sí, yo sí, Helly me ha ayudado a salir,

pero él se ha quedado atrapado entre los neumáticos ardiendo.

¡Me parece que no puede volar!

Es verdad, me dijo que la hélice trasera le hacía el tonto.

(A LA VEZ) ¿Qué? -Esto es grave.

¿Y si le pasa algo malo? No te preocupes, todo irá bien.

Vamos, tenemos que ir a casa de Mugri.

(A LA VEZ) ¡En marcha!

(Música, sirenas)

¿Helly, puedes oírme?

(A LA VEZ) -¡Mugri! -¡Estáis aquí!

Déjanos a nosotros, tú vete a un sitio seguro.

Sí. (TOSE)

Voy a entrar ahí para sacarle.

Vosotros intentad apagar el fuego. (A LA VEZ) ¡De acuerdo!

(Música acción)

¡Helly! ¡Helly!

(Continúa la música)

¡Helly!

(Continúa la música)

¿Helly?

¡Helly! Salgamos de aquí.

¿Roy? (TOSE)

Sí, tenemos que irnos. De acuerdo.

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Helly, está bien!

Sí. Sí, estoy bien.

Nos tenías muy preocupados.

Es culpa mía por no decir la verdad.

Aunque enfadada, Jin me habría arreglado la hélice.

No me volverá a pasar esto en la vida.

Pero todo se ha resuelto bien

y estamos muy contentos de que estés a salvo.

Sí. Es cierto, y sé que Jin

ya te ha perdonado. ¿De verdad?

Ay, qué suerte.

¿Qué pasa, le has hecho alguna jugadita a Jin?

Más bien una jugadota. (RÍEN)

(Música)

Helly, ¿a dónde crees que vas?

¡Tendrías que descansar!

Ya lo sé, estoy bien.

Tú no has pegado ojo en toda la noche.

Ya llevo yo al robot. ¡Helly!

¡Qué cabezota!

(RÍE) Me alegro mucho de que todo haya ido bien

y hayas podido terminar el robot.

Además, justo a tiempo, gracias a la memoria de Helly.

Es verdad, menos mal que memorizó los planos

antes de que se borrasen. Es cierto,

pero habría sido mejor que hubiera sido sincero.

(BOSTEZA) Me parece que me voy a dormir.

Adelante, nosotros defenderemos el fuerte.

(A LA VEZ) ¿Eh? ¡Jin!

No duermas aquí, vete a la cama.

(SOÑANDO) ¡Ya vale, Helly, eres un idiota total!

(RÍEN)