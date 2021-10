Un regalo para Limpi

(Sirenas)

(Música)

¡Preparados!

# Listos ya, y allá va,

# Robocar Poli.

# Siempre está al llegar,

# te ayudará a ti y a mí.

# Juntos son tu solución, # Robocar Poli.

# Raudos van y en un pispás, # dispuestos siempre a acudir.

# ¡Poli! Es un héroe sin igual.

# ¡Roy! Bravo, fuerte y muy legal.

# ¡Amber! Lista, amable y servicial.

# ¡Helly! Es tu amigo volador # más veloz.

# Si hay que correr, lo vas a ver,

# Robocar Poli.

# Acudirá, te salvará, # no te lo puedes creer.

# Amigos son de corazón, # Robocar Poli.

# No dudes más y llama ya

# a Robocar Poli. #

(Música, motor)

(Música)

(HACE ESFUERZOS)

Hoy vamos a empezar por aquí. (TODOS) ¡Bien!

Hola, señor Obras. (TODOS) Hola, chicos.

(POLI Y ROY) -Hola. -Buenos días.

¿Cómo va ese gran proyecto? Como una seda.

Gracias a este ritmo puede que acabemos a finales de mes.

Es una buena noticia.

¿Cómo es que Manazas no está aquí trabajando?

Porque le hemos enviado a una misión muy importante para todos nosotros.

(AMBOS) -¿Una misión importante? -Eso es.

Pronto será el cumpleaños de Limpi y Manazas tiene que averiguar

qué regalarle.

-Bueno, Limpi, ¿qué te haría ilusión para tu cumpleaños?

No hay límite, puedes pedir lo que quieras.

-¿Puedo pedir lo que quiera?

La verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada.

¿Pero cómo puede ser eso?

Si fuera mi cumpleaños pediría un juego nuevo

de neumáticos de alta velocidad. -Yo, una pelota nueva.

-Sellos para mi colección. -Qué buenas ideas.

-Pues yo querría... (TODOS) -¿Qué? ¿Qué?

-Una fregona rodillo. -¿Otra vez?

Ya te la regalamos el año pasado y el año anterior,

y creo que el anterior.

¿Cómo puedes pedir el mismo regalo cada año?

-Sí, mira, si no puedes pensar en algo mejor,

olvidémonos del cumpleaños.

-Ay, madre, no creo que se me ocurra nada

si tengo que pensar con tanta presión.

-Ah, lo sentimos, Limpi.

¿Por qué no dedicas unas horitas a pensar?

Ya volveremos esta noche. -Ah... Sí, mejor.

¿Qué? ¿Te han dicho que se olvidarían del cumpleaños?

¿Solo porque no se te ocurre un regalo?

(ASIENTE)

Oh, vaya, no me extraña que estés disgustado,

pero aunque a veces es difícil encontrar una nueva idea,

seguro que en unas horas lo consigues.

A lo mejor si despejas la mente se te ocurre algo.

Por cierto, ¿cómo es que tú no me preguntas lo que quiero?

Me gusta adelantarme a la jugada, ya tengo pensado tu regalo.

(Música)

(HACE ESFUERZOS)

¡Oh!

¿Pero a quién se le ha ocurrido que hiciera el pastel Jin?

Esto no es un trabajo de mecánica. (ENFADADA) Muy amable.

(POLI Y ROY) -Ya estamos aquí. (TODOS) -Bienvenidos.

¿Qué? ¿Cómo va el proyecto del señor Obras?

La primera fase casi ha terminado.

El mes que viene empezará con el ferrocarril del Valle del Búho.

Está muy bien que su proyecto siga el plan previsto,

desgraciadamente, el nuestro no. (RÍE)

(AMBOS) -Oh.

¿Jin, Crees que a lo mejor deberíamos buscar algún plan B?

Es demasiado tarde. Además yo le he dedicado un montón de horas.

Espera, nadie más le estará haciendo un pastel, ¿verdad?

Ni hablar, todo el mundo está teniendo problemas

para saber qué regalarle.

Los de las obras incluso le dieron a Manazas

la misión de averiguar qué le gustaría a Limpi.

Y ahora el pobre Limpi está muy estresado.

Con tantos nervios le cuesta pensar y por mucho que lo intente

no se le ocurre qué pedir como regalo.

Claro, si conociéramos los gustos de Limpi

sería más fácil tener una idea sobre qué regalo le haría ilusión.

¿Qué me gustaría que me regalasen?

¿Qué me gustaría que me regalasen?

Oh, no se me ocurre nada bueno.

¿Eh?

Anda, qué ruedas más bonitas. Tal vez debería pedir eso.

¿Eh?

-Veo que te has fijado en las ruedas nuevas,

a Mugri le gustan mucho, viene a verlas a menudo.

-¿A Mugri le gustan?

(Música)

(RÍE)

(RÍE) Genial. Señor Rueda, me llevaré un juego, por favor.

-Bien hecho.

-A Mugri le encantarán. Eso seguro.

Ahora solo tengo que averiguar qué pedirles que me regalen a mí.

Oh, alto, ¿eso es lo que creo que es?

¡Un juego de pelotas brillantes!

Conozco a alguien que fliparía con ellas.

(RÍE) -¿Eh?

Esas pelotas llevan escrito el nombre de Manazas.

Se va a poner muy contento.

Y encima he encontrado esta postal preciosa para la colección de Carty.

Hoy debe de ser mi día de suerte.

Oh, no, lo había olvidado, aún tengo que pensar en algo para mí mismo.

Más vale que me concentre. Pronto anochecerá.

(Música)

Uh. Oh. Caramba.

No sé por qué, pero solo se me ocurren los regalos que les gustarían

a mis amigos. ¿Ah? ¡Ah!

Oh, no, vuelve, postal, es un regalo especial para Carty.

Vuelve aquí.

¡Ah! Te tengo. ¿Ah?

¡Ah!

¿Ah?

¡Ah!

¡Que alguien me ayude, no sé cómo parar!

-Supongo que Limpi ya habrá decidido qué regalo quiere para su cumple.

-No tardaremos en saberlo. -¡Que alguien me ayude!

-¿Eh? (TODOS) -¡Limpi!

-Ya vamos.

(Música tensión)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! (TODOS) -¡Ah!

-Ahí está. (TODOS) -¡Limpi!

-Oh, porras.

Jin, déjalo, igual es mejor que se encargue otro del pastel.

Puedo hacerlo yo, no os preocupéis, el pastel de Limpi va a ser el mejor

de la historia. Es igual, haz lo que puedas.

Estoy seguro de que le encantará quede como quede.

(Llamada)

Sí, equipo de rescate.

-Jin, es una emergencia.

Limpi está colgado de un puente en el Valle del Búho.

-Tranquilo, Carty, envío al equipo de rescate.

(Música, sirenas)

Oh, tengo mucho miedo.

-La ayuda está en camino, Limpi, viene el equipo de rescate.

¿Oh? ¡Ya llegan!

(Música, sirenas)

(TODOS) ¡Limpi!

Roy, empieza a instalar la grúa.

Helly, engancha la cadena de seguridad a Limpi.

Amber, tú ven conmigo, buscaremos un buen sitio

para el colchón de seguridad. (TODOS) ¡Muy bien!

(HACEN ESFUERZOS)

Ah, Poli, yo no veo ningún sitio donde poner el colchón.

Sí, tienes razón. No te preocupes, ya me quedaré aquí abajo

y si pasa algo, intentaré suplirlo.

Tú ve arriba y ayuda a Roy. De acuerdo.

Oh, espero que esto acabe bien.

Ah, ah. Tranquilo, no te preocupes.

Te sacaremos de aquí.

¡Ah! ¡Ah!

Roy, date prisa. Te bajo el gancho.

(Música)

¡Ah!

¡Limpi!

(HACE ESFUERZOS)

(ALIVIADOS) Oh.

(TODOS) Limpi, ¿todo esto es para nosotros?

-Sí, ya sé que se supone que tenía que buscar algo para mí,

pero solo he encontrado cosas que sabía que os volverían locos

a vosotros.

Lo siento mucho, pero no he encontrado nada que quisiera para mí.

-No te disculpes tú, somos nosotros quienes lo sentimos.

-Es verdad. Solo queríamos asegurarnos de que tuvieras

algo especial para tu cumple. -Perdona.

Está bien, todo esto es porque os preocupáis los unos por los otros.

Es verdad. (RÍEN)

Ah, chicos, escuchad, se me acaba de ocurrir un regalo de cumpleaños

que le puede gustar a Limpi.

(TODOS) ¿Va y qué es? Esperad.

Pero, Amber... (TODOS) ¿Cómo que esperemos?

Vamos, ¿qué es?

(Sonido ambiente)

Vale, Limpi, ya puedes abrir los ojos.

¡Guau! (TODOS) -Feliz cumpleaños, Limpi.

-¿Qué es todo esto? Tu fiesta de cumpleaños en el campo.

¿Una fiesta para mí? (ASIENTE)

Tú has hecho que nos diéramos cuenta de que ningún regalo

se puede comparar con pasar tiempo con los amigos

y hemos pensado que esta sería la manera perfecta de celebrarlo.

Por eso hemos decidido que tu regalo sea darte una fiesta.

Y me encanta.

-Yo creía que un regalo tenía que ser algo que pudieras desenvolver.

-No, un regalo puede ser cualquier cosa que le demuestre a alguien

que le importas.

Y hablando del tema, aquí tienes mi regalo.

¡Tachán! Tu pastel de cumpleaños especial.

-Ostras, Jin, has hecho un pastel maravilloso.

-Me alegra mucho que te guste.

Supongo que al final lo que cuenta es lo que te sale del corazón.

(TODOS) Es verdad.

¿Vamos a empezar la fiesta? (TODOS) ¡Sí!

Claro.

Jin, ¿qué representa el dibujo del pastel?

-Limpi, eres tú. (RÍEN)