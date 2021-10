El primito de Manazas

(Sirenas)

(Música)

¡Preparados!

# Listos ya, y allá va,

# Robocar Poli.

# Siempre está al llegar,

# te ayudará a ti y a mí.

# Juntos son tu solución, # Robocar Poli.

# Raudos van y en un pispás, # dispuestos siempre a acudir.

# ¡Poli! Es un héroe sin igual.

# ¡Roy! Bravo, fuerte y muy legal.

# ¡Amber! Lista, amable y servicial.

# ¡Helly! Es tu amigo volador # más veloz.

# Si hay que correr, lo vas a ver,

# Robocar Poli.

# Acudirá, te salvará, # no te lo puedes creer.

# Amigos son de corazón, # Robocar Poli.

# No dudes más y llama ya

# a Robocar Poli. #

(Música, motor)

¿Cómo ha podido mi tío dejarme a Manitas

con el trabajo que tengo? -Eh, Manazas, espérame.

-Date prisa, vas a hacer que llegue tarde a la obra.

-Oh, esto parece divertido. -Manitas, ¿qué haces?

-Nada, pero quiero subir aquí. -Eso no es la atracción de un parque.

Tenemos que irnos. Va, sígueme. -Oh... Eh, espérame.

¿Así que su equipo empieza a construir el ferrocarril?

(ASIENTE) Ya hemos empezado a transportar los materiales.

Eso está bien. Si en algún momento necesita nuestra ayuda,

no dude en pedírnosla. Muchas gracias.

-Aquí estamos. -¿Eh?

-Hola a todos. -Siento el retraso.

-Hola, Manitas. -¿Qué tal, chicos?

(TODOS) Hola, Manitas. -Hoy tenemos un par de visitantes.

Saluda a Poli y a Amber. (AMBOS) Hola, encantados.

-Yo también. Chico, eres adorable.

¿En serio? Puede que sea adorable, pero es agotador.

Siempre la está liando. -Oh...

(TODOS) ¿Qué? No sabíamos que Manazas tuviera un primo.

(ASIENTE) Y es clavado, pero en pequeño.

Y es bueno con la pelota, igual que Manazas.

Tiene mucha suerte de tener un primito como él.

Es verdad. Si yo tuviera un primo clavadito a mí,

sería superbueno con él. No gracias,

no sé si podría soportar tener a otro Helly por aquí.

¿Por qué no? (RÍEN)

(MANITAS CANTURREA)

¡Oh! -Manitas, vamos, sal de en medio.

(LLORA)

No tienes por qué llorar. -¿Va todo bien?

¿Has hecho llorar a tu primito? Sí, sí, pero es que no para

de estorbar. -Seguramente se está aburriendo.

¿Te gustaría jugar a algo con el equipo?

-Oh, ¿de verdad puedo? -¡Ni hablar!

-¿Y por qué no? Hoy terminaréis temprano aquí, en la obra.

Así que los cuatro podéis pasar un poco de tiempo con él.

Yo tengo que ir al almacén enseguida. Cuida un poco de tu primo.

Hasta luego. -Adiós.

-Hasta luego. (TODOS) Oh...

-Pelota, pelota, pelota, pelota, pelota, pelota.

-Está bien. Ve a buscar la pelota. Los otros nos están esperando.

-¡Yuju! Pelota, pelota, pelota. -Ay, ojalá pudiera llevarle

a algún sitio muy lejano y dejarle allí... ¿Dejarle?

Claro que sí. Es una idea fantástica. -Mira, ya la tengo.

¿Listo para jugar? -Sí, oye, Manitas,

¿te gustaría aprender un juego nuevo?

-¡Sí! -Entonces tienes que ir a buscar

una escalera. Nunca has jugado a algo tan divertido en toda tu vida.

-¿Una escalera? ¿Dónde podría encontrarla?

-Mira allí, detrás del remolque del señor Obras.

Puedes llevarla solo. Eres lo bastante fuerte, ¿verdad?

-Sí, soy fuerte como un roble. ¡Yuju!

Escalera, escalera, escalera, escalera, escalera, escalera...

-Adiós, Manitas, lo siento. Hoy no puedo dedicarte el día.

-Escalera, escalera. Manazas, ¿dónde estás?

¿Hola? ¡Manazas!

-¿Dónde esta? -Ah, sí, Manitas.

Estaba muy cansado, ha preferido volver a casa.

Seguro que se duerme en cuanto llegue.

-Ah, mejor. La última vez que jugamos con él,

no nos lo pasamos muy bien por su culpa.

-Sí, pero ¿se encuentra bien? ¿Y si le ocurre algo

cuando se despierte solo? -¿Te refieres a un accidente?

Seguro que estará bien.

Venga, va, a jugar.

Jin, ¿dónde has dejado la pelota arco iris?

Me la regalaste ¿y quieres que te la devuelva?

Lo siento, es para dársela a Manitas.

¿Puedes ir a buscarla?

Ah, que paciencia hay que tener. Espera a que termine.

Ya está, Poli. Gracias, Jin.

Ahora que ya hemos terminado, será mejor que busques la pelota.

Si no, oiremos protestar a Helly. Seguro.

¿Por qué me complica la vida el primo de Manazas?

-¿Me oyes? Manazas, ¿dónde estás?

Oh, aquello divertido.

Guau, está subiendo. Genial. (RÍE) Mira qué alto.

(Música tensión)

¡Manazas, Manazas!

-¿Pero qué te pasa? No das ni una.

¿Seguro que va todo bien?

-Sí, lo siento, lo volveré a intentar.

-Aún así, la verdad es que es más divertido sin tu primo.

-Ya. Oh, espero que Manitas esté bien.

-Manazas, ¿dónde estás? -Yo ya no aguanto más.

Tomad, vosotros seguid. Tengo que irme.

Podéis jugar sin mí. (TODOS) Manazas.

-Oh, lleva todo el día muy raro.

-Manitas... Espero que no le haya pasado nada

mientras yo no estaba. No debería haberle dejado solo.

-¡Manazas! ¡Manazas! -Y ahora, hasta oigo su voz.

-¡Manazas! -¿Eh?

-¡Socorro! -¡Manitas!

-Oh, no hay manera de encontrarla. Helly se va a subir por las paredes.

(Teléfono)

Equipo de rescate, soy Jin. -Jin, ayúdanos.

-¿Qué pasa, Manazas?

(Alarma)

Emergencia, emergencia. Manitas está atascado en el ascensor

del edificio escoba, que todos los miembros del equipo

entren en acción. (TODOS) ¡De acuerdo!

(Música, sirenas)

(MANAZAS) Rápido, daos prisa.

(Música acción)

Rápido... (TODOS) ¡Manazas!

-Deprisa, ¿qué voy a hacer si al final le pasa algo a Manitas?

(LLORA) No te preocupes.

Vamos a sacarle de ahí. Manitas, vamos a rescatarte.

Aguanta, ¿vale? (TRISTE) Daos prisa, por favor.

(LLORA)

Amber, activa un sistema de escaneo de emergencia.

De acuerdo.

Helly, necesitamos unas anillas de seguridad para subir al tejado.

Vale.

Poli, parece que hay algo atascado en el ascensor.

Hay una señal anormal. ¿Ah, sí? Pues subiré a comprobarlo.

Poli, podéis subir.

¿A punto? Sí.

(Música acción)

¡Helly! Por aquí.

Vamos allá.

(Música acción)

(ASUSTADO) Ay... Manitas.

¡Poli! ¿Estás bien?

Sí. Estamos muy orgullosos de ti

por ser tan valiente, pero salgamos de aquí.

Vale. Esto es la causa de todo.

Vamos a subir al tejado.

Roy, súbenos. Sí.

(ASUSTADO) Ay... Manitas, no te pasará nada.

Todo va a ir bien.

¡Ah! ¡Poli!

Vamos...

¿Qué ha pasado? ¡Poli!

Estamos bien. Poli, aguanta, os voy a subir.

Gracias. Manitas, sujétate. Vamos a subir.

De acuerdo, ay...

-Oh, esto nunca habría pasado si yo no le hubiera dejado solo.

(LLORA) No te preocupes.

A Manitas no le pasará nada. Manazas, estoy aquí.

-¡Manitas! -Hola.

(MANITAS LLORA) -Ha sido culpa mía.

Lo siento muchísimo, Manitas. (AMBOS LLORAN)

Lástima que tengas que marcharte tan pronto.

Espero que vuelvas a visitarnos. Vuelve pronto,

pero la próxima vez, encuentra una actividad más segura.

Hecho. (RÍEN)

-¡Esperad! (TODOS) ¡Jin!

-Uf, he llegado a tiempo. -¿Qué ocurre, Jin?

-Un momento... ¡Tachán!

Guau, la has encontrado. Sí, pero me ha costado.

Toma, Manitas, un regalo de parte de Helly.

-Mi propia superpelota. Mira, Manazas.

-Sí, es buenísima. Gracias, Helly.

-Sí, gracias, Helly. De nada.

Disfrútala con tu primo mayor, ¿vale?

¡Sí!

-Bueno, creo que será mejor que le lleve a casa.

-Adiós, hasta pronto, Manitas. (TODOS) Hasta pronto. ¡Visítanos!

-Adiós. -Adiós.

(RÍEN)

-A veces Manazas se siente agobiado por su primo,

pero en realidad, se nota que le tiene cariño.

¿No crees, Helly? ¿Eh? ¿Qué?

¿No te sentirás agobiada por mí, no? No, claro que no...

(TODOS RÍEN)