No te preocupes, Busi

(Sirenas)

(Música)

¡Preparados!

# Listos ya, y allá va,

# Robocar Poli.

# Siempre está al llegar,

# te ayudará a ti y a mí.

# Juntos son tu solución, # Robocar Poli.

# Raudos van y en un pispás, # dispuestos siempre a acudir.

# ¡Poli! Es un héroe sin igual.

# ¡Roy! Bravo, fuerte y muy legal.

# ¡Amber! Lista, amable y servicial.

# ¡Helly! Es tu amigo volador # más veloz.

# Si hay que correr, lo vas a ver,

# Robocar Poli.

# Acudirá, te salvará, # no te lo puedes creer.

# Amigos son de corazón, # Robocar Poli.

# No dudes más y llama ya

# a Robocar Poli. #

(Música, motor)

¿Dónde estoy? ¡Ah! Esto duele...

¡Ah! Es un gran pantano, socorro, salvadme.

Era un sueño.

¿Eh? ¿Qué? Llego tarde, llego tarde.

¿Eh? ¿Es domingo? Oh...

(DESPERTADOR) "Es hora de despertarse".

-¿Por qué crees que está estropeado? "Levántate".

-Funciona bien. Lo compraste la semana pasada.

¿Cómo puede estar roto? -Sé que es raro,

pero es que esta mañana no ha sonado. Estoy casi seguro.

¿No podría ser que no lo hayas oído porque estás cansado?

Eso no puede ser. Vamos a ver, Busi,

¿no te ha pasado algo? ¿Por qué?

Tienes arañazos en la pintura y llevas una rueda pinchada.

¿Una rueda? Oh...

-Mira, yo comprendo que la pesadilla te asustara mucho,

pero ¿cómo es que no te diste cuenta de que en algún momento

pinchaste una rueda?

Bueno, ya está. -Sí que era terrorífico,

porque era muy real.

En cualquier caso, siento haberos molestado

en vuestro día libre. (TODOS) Es igual.

Por cierto, ¿cómo es que estás teniendo

esas pesadillas aterradoras? ¿Hay algo que te preocupa

cuando estás despierto? Mi única preocupación

es asegurarme de ser siempre puntual. Por culpa de las pesadillas,

llego tarde cada mañana.

¿No será que te preocupa tanto llegar tarde que tienes pesadillas?

Sí, no te preocupes tanto por el horario

e intenta relajarte cuando vayas a dormir.

Lo intentaré. Ay...

Adiós, chicos, muchas gracias por todo.

Tengo que irme. (TODOS) Que vaya bien, Busi.

-Hola, Carty. -Hasta luego.

Hola, chicos. Buenos días. (TODOS) Buenos días.

-Me alegro de que estéis aquí. Os he traído el correo.

-Muchas gracias, Carty. -De nada.

Eh, ¿sabéis el rumor sobre Busi que corre por toda la ciudad?

(TODOS) ¿Un rumor? -Sí. Las malas lenguas de la ciudad

dicen que Busi sale de noche y va por todas partes

cubierto de barro, pero ¿por qué iba un autobús escolar

a querer hacer algo tan extraño?

Es rarísimo. De modo que Busi conduce por ahí

toda la noche y luego tiene pesadillas sobre ello.

Quién sabe, pero Busi nunca ha tenido tendencia a salir de noche.

Escuchad, chicos, ¿no os da mala espina esto?

(TODOS) ¿Por qué?

Busi tiene una rutina perfectamente regular

¿y de repente empieza a actuar de otra manera y llega tarde

al colegio? ¿Tú crees que le pasa algo malo?

Pues en ese caso, las pesadillas solo serían

un síntoma de algo más grave.

Alto, me parece que os estáis alarmando demasiado.

A veces yo también tengo pesadillas horribles

y es divertido salir de vez en cuando a jugar de noche.

Sí, pero Busi ha cambiado de repente.

Es un poco raro, ¿no?

Vale, esta misma noche iré a vigilar a Busi.

Descubriré por qué sale y ya veréis como no es nada.

¿Y si la alarma no me despierta y vuelvo a llegar tarde?

Ay... Ya está, pues esta noche no dormiré ni un minuto.

Si no duermo, no tendré pesadillas. Y si estoy despierto,

no llegaré tarde. (BOSTEZA) No, señor, no, señor.

No me dormiré... (BOSTEZA) No, señor, no, señor.

(RÍE) Busi, esta noche descubriré tu secretito.

(BOSTEZA) Pero ¿cómo es que no pasa nada?

¿Eh? Ahí está.

(Música misterio)

Caramba, se tambalea mucho cruzando ese puente.

¡Busi, cuidado!

Vaya, ostras, menudo susto me ha dado.

¿La carretera del bosque espinoso? Un momento,

Busi dijo que en sus pesadillas pasaba exactamente esto.

En mi pesadilla cruzo el puente del Valle del Búho

y es muy peligroso. Luego voy por un camino

que está rodeado de espinas y luego me caigo de cabeza

en un pantano. De modo que lo siguiente

será el pantano. ¡Busi!

Busi, para.

Busi, para, por favor. Busi, para.

¡Busi!

Busi, para. (SE ESFUERZA)

Pero, Busi, estás... ¿dormido?

(BOSTEZA) Helly se ha ido hace rato.

¿Crees que le puede haber pasado algo?

(TODOS) Jin. -¿Dónde lo habré dejado?

(TODOS) ¿Qué estás buscando? -Pues busco...

(Sonido emisora)

Ya lo he encontrado. Helly, dime.

Jin, emergencia. Busi se ha metido en el pantano durmiendo.

(TODOS) ¿Qué? La situación es grave.

Se está hundiendo por momentos. De acuerdo, Helly.

Equipo, es hora de actuar. (TODOS) Muy bien.

(Música, sirenas)

Busi, por favor, despierta. (SE ESFUERZA)

Ya llegan.

(Música, sirenas)

Poli, Busi se está hundiendo en el pantano.

Vamos, rápido, chicos. ¡Sí!

(SE ESFUERZAN)

Deberíamos rescatarle antes de que despierte.

Amber, acércate a Busi y coordínanos para estirar a la vez.

De acuerdo. Helly, ¿nos das un poco de luz?

Enseguida. ¿Estáis todos listos?

(TODOS) Sí. Muy bien, cuento hasta tres

y estiráis. Uno... dos... ¡y tres!

(SE ESFUERZAN) ¡Tirad!

(SE ESFUERZAN)

¡Tirad! Casi está.

Eh, procura no moverte, Busi. Cálmate.

Me estoy hundiendo. Busi, despierta,

no es una pesadilla. ¿Qué? ¿No es una pesadilla?

Busi. ¿Amber?

Es real, te estamos sacando de este pantano.

No entiendo nada. Estaba seguro de que esto era una pesadilla.

Busi, vamos a sacarte de ahí. ¿Me oyes? Solo aguanta un poco más.

Gracias, lo intentaré. Roy, un último tirón bien fuerte.

Vamos. Sí.

(TODOS) ¿Qué? ¿Sonambulismo? -Pero ¿qué es el sonambulismo?

El sonambulismo es cuando alguien anda por ahí

mientras está durmiendo. Puede ocurrir cuando alguien

está sufriendo mucho estrés o porque no descansa lo suficiente.

¡Ah! Mis pesadillas no eran solo sueños.

Estaban ocurriendo de verdad.

Ya, por eso tenías todos esos misteriosos arañazos.

Así que no salías a jugar por las noches como creía yo,

sino que eres sonámbulo.

¿Tienes idea de cuándo empezó todo esto?

Supongo que empezó hace una semana.

Esa mañana me levanté tarde porque no sonó el despertador.

Los niños estaban a punto de llegar tarde al colegio por mi culpa

y yo iba corriendo hacia la parada del bus zigzagueando y gritando.

Después del accidente, empecé a darle vueltas a todo sin parar.

Si el despertador hubiera funcionado bien, no habría llegado tarde

y si no hubiera llegado tarde no habría tenido el accidente.

Y fue cuando empecé a tener pesadillas.

¿Qué va a ser de mí si sigo con el sonambulismo?

Me hundiré en el pantano o peor aún, llegaré tarde.

No te preocupes por eso, el sonambulismo se puede curar.

¿Estás segura? Del todo.

Busi, sabes que el despertador está puesto

y que funciona perfectamente. De modo que no tienes nada

de qué preocuparte y puedes descansar.

La verdad es que aún estoy un poco preocupado.

Pues procura autoconvencerte.

Piensa: "Mi despertador va la mar de bien".

"Me despertará con tiempo de sobra para ir al trabajo".

"Por lo tanto, no voy a llegar tarde".

Exacto. Si piensas en cosas buenas, las preocupaciones desaparecen.

Y así tendrás una buena noche de descanso. Inténtalo.

Vale, sé que mi despertador va la mar de bien

y va a despertarme con tiempo de sobra para ir al trabajo.

Puedo descansar tranquilamente y dormir a rueda suelta.

(BOSTEZA) Sé que mi despertador va... (RONCA)

Por fin, Busi descansa.

Espero que tengas un sueño maravilloso.

(RÍEN)

(Música alegre)

Qué bien, me siento... (TODOS) Busi.

-Genial, hola, chicos. (TODOS) ¿Cómo has dormido?

-Bien, ha sido la mejor noche que he tenido en mucho tiempo.

Supongo que después de haberos contado lo que me pasaba,

por fin he podido descansar. (TODOS) Es estupendo.

Cuando tengas algún problema, habla con nosotros.

Lo haré, muchas gracias. Voy a llevar a los niños al colegio.

(TODOS) Cuídate, Busi. -¡Yuju!