¡Por favor, quitadme el hipo!

(Sirenas)

(Música)

¡Preparados!

# Listos ya, y allá va,

# Robocar Poli.

# Siempre está al llegar,

# te ayudará a ti y a mí.

# Juntos son tu solución, # Robocar Poli.

# Raudos van y en un pispás, # dispuestos siempre a acudir.

# ¡Poli! Es un héroe sin igual.

# ¡Roy! Bravo, fuerte y muy legal.

# ¡Amber! Lista, amable y servicial.

# ¡Helly! Es tu amigo volador # más veloz.

# Si hay que correr, lo vas a ver,

# Robocar Poli.

# Acudirá, te salvará, # no te lo puedes creer.

# Amigos son de corazón, # Robocar Poli.

# No dudes más y llama ya

# a Robocar Poli. #

(Música, motor)

(Música suave)

Igual tendría que volver a casa ya.

(TARAREA)

¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es este pestazo?

¡Oh! Pero cuánta basura.

(Zumbidos)

¡Ah! Una cosa menos.

¡Uh, moscas!

¡Oh, no! ¡Yo me largo!

¡Uy!

¡Ah, que alguien me ayude!

¡Parad!

¿Eh? ¡Uh, menos mal!

¡Hip! ¿Eh?

¡Hip!

Oh... ¡Hip!

¡Hip! Oh... ¡Hip!

Ah... ¡Hip!

Oh...

(A LA VEZ) ¡Limpi!

¿Eh? ¡Hip!

(A LA VEZ) Hola, Limpi.

Hola, chicos.

-Oye, vamos a jugar a la pelota, ¿te apuntas?

-Ahora mismo me sería muy difícil.

¡Hip! -Ah.

-¿Eh? -Limpi, veo que te ha dado hipo.

-Así es. ¡Hip!

(A LA VEZ) ¿Ah?

Oye, yo tuve un ataque muy bestia de hipo el mes pasado.

Se pasa muy mal si dura mucho.

-Sí. ¿Cuánto rato llevas tú?

-Ah... Desde ayer.

(A LA VEZ) ¿Desde ayer?

¡Hip! -Oh.

-Mugri, ¿cómo se te quitó el hipo?

-Pues... Ahora no me acuerdo.

(A LA VEZ) Hola, chicos.

(A LA VEZ) Hola, Poli. ¿Qué tal, Helly?

Chicos, ¿alguno de los dos sabe cómo curar el hipo?

(A LA VEZ) ¿Te ha dado hipo?

Me ha dado a mí. ¡Hip! -¡Ay!

Uy, qué mal rollo.

Es peor que eso. Limpi tiene hipo desde ayer.

Mm... Ostras, eso es tremendo.

Poli, ¿hay algo que podamos hacer? Escucha,

el hipo normalmente se va solo, aunque a veces tarde un poco.

Podrías intentar aguantar la respiración

y contar hasta 10, dicen que eso funciona.

Sí, es verdad, yo también lo he oído.

Lo proba... ¡Hip!

-Oye, ¿por qué no aguantas la respiración

y nosotros contamos hasta 10? -Está bien.

(COGE AIRE)

(TODOS) Uno, dos, tres, cuatro,

cinco, seis, siete, ocho,

nueve y diez.

-¡Ah!

(A LA VEZ) ¿Qué tal?

¡Ya está! ¡Hip!

¡Hip, hip! ¡Oh! ¡Hip!

(TODOS) Oh.

Pues ha aguantado mucho sin respirar.

Sí. Yo diría que aún está peor, Mugri.

-¿Sí? Qué raro.

(LIMPI) ¡Oh! ¡Oh!

(JIN) ¿Y luego?

Intentamos todo lo que se nos ocurrió

y como si nada. La verdad es que es muy extraño.

El hipo no debería durar tanto tiempo.

Yo no sabía que el hipo podía llegar a ser un problema.

Pues sí, se sabe que a veces llega a ser muy persistente

y cuesta mucho librarse de él.

Un amigo mío una vez tuvo hipo durante todo un mes.

(A LA VEZ) ¿Qué? ¿Todo un mes? ¡Es terrible!

A veces pasan cosas que habríamos pensado que eran imposibles.

Escucha, si el ataque sigue así,

Limpi se va a ir cansando y acabará exhausto.

¿No podemos hacer algo por él? No te preocupes,

acabo de tener una idea de cómo hacer que pare.

(A LA VEZ) ¿Qué idea?

¡Ah! Ya lo veréis.

(RÍE)

¡Ah! Me voy a la cama.

Buenas noches.

(A LA VEZ) ¡Buenas noches!

Bueno, sea cual sea la idea secreta de Jin,

espero que no haga falta porque mañana se le haya pasado.

(A LA VEZ) Sí.

(SUSPIRA)

¡Ah!

Hola, chicos.

(A LA VEZ) ¡Poli!

Buenos días. ¡Hip!

¡Oh! (A LA VEZ) No.

Me sabe muy mal ver que sigues teniendo hipo.

Sí, no ha podido pegar ojo.

-¡Hip! Oh, no. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí?

¡Hip! Oh... Oh. Este asunto ya es grave.

¡Hip!

-Muy bien, quiero presentaros

una manera garantizada de curar el hipo.

¡Tachán! ¡La máquina de sobresaltos!

(A LA VEZ) ¿Qué es la máquina de sobresaltos?

Se sabe que no hay mejor manera de curar el hipo

que darle un gran sobresalto al paciente.

Bueno... ¿La probamos?

(A LA VEZ) Ah...

Helly, un paso adelante, por favor.

¿Eh? ¿Yo? ¿Por qué yo?

Comprende que alguien tiene que probar la máquina.

Vamos, por favor, ponte ahí. ¡Oh! Está bien.

Intenta estar totalmente relajado.

¿Eh?

¿Qué es esta cosa?

Ah... ¿No es suficiente? Vale.

¡Ah, hace mucho ruido!

Ya, pero ¿te ha sobresaltado?

No me ha sobresaltado, ¡me ha ensordecido!

(RÍEN)

¿No te has sobresaltado? Qué raro. ¿Por qué no funciona?

Helly, tendré que reprogramarla con sobresaltos más fuertes.

Jin, ¿de verdad crees que con esta máquina

podrás quitarle el hipo a Limpi? Pues claro, estoy segura.

De lo que yo estoy seguro es de que la próxima vez no la probaré.

¡Ah! Pues si alguna vez tienes hipo, no vengas a pedirme ayuda.

Ni loco te pediría ayuda. ¿Ah, no?

(RÍEN)

Oh, Limpi está fatal. -Pobre.

¿Por qué no se le quita el hipo? -Ya...

¡Esperad, tengo una idea! Creo que ya sé cómo curarle el hipo.

(AMBOS) ¿Qué? Explícate.

Venid. Mirad...

(MURMURA)

(AMBOS) ¿Ah? ¡Oh!

(Música suave, grillos)

Mm... ¡Hip!

Oh... ¡Hip!

Oh. ¡Hip!

¡Hip! Oh. ¡Hip!

(GRITA) ¡Oh!

(GRITA) -Un... ¡Un fantasma!

(RÍE) -¡Ese hipo tuyo huele deliciosamente!

(RÍEN)

(AMBOS) Limpi, acércate.

¡Hip! No... ¡No te acerques!

(A LA VEZ) ¡Quiero ese hipo!

(A LA VEZ) ¡Voy a comerme tu hipo!

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Hipo!

(RÍEN)

¡No, déjame, por favor!

¿Eh?

(GRITA) ¡No!

¡Ah!

(A LA VEZ) ¿Eh? ¡Limpi!

¡Socorro! ¡Socorro!

(AMBOS) ¡No! ¿Qué hacemos?

¡Oh! ¡No veo nada!

(AMBOS) ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Oh!

¡Socorro! -¡Oh!

-¡Ah! ¡Qué desastre!

¡Tengo que llamar al equipo de rescate!

-¡Uf! Vamos allá. ¡Hum!

(Bocina)

Oh, quiero un sobresalto muy bestia y no me sale.

(Teléfono)

¿Eh?

¿Sí? Equipo de rescate de Villaescoba.

¿Cómo irá el hipo de Limpi?

Le he visto mientras patrullaba y no había mejorado lo más mínimo.

¡Oh! ¿En serio?

(Sirena)

(A LA VEZ) ¿Eh?

(JIN) "¡Emergencia, emergencia!".

(TODOS) ¿Qué ocurre, Jin?

"Limpi, Mugri y Tax han caído a una charca sucia

cerca del árbol de la amistad".

Equipo de rescate, debéis entrar en acción.

(TODOS) ¡Muy bien!

(Música, sirenas)

(TODOS) ¡Hum!

(Música, sirenas)

(TODOS) ¡Hum!

(SE QUEJAN)

¡Ayuda! ¡Chicos!

¡Por favor! -¡Ayuda!

Tranquilos, aguantad.

Vamos a sacarlos. Yo me encargo de Limpi.

Tú sacarás a Tax, Roy.

Helly y Amber, coged a Mugri.

(TODOS) ¡Muy bien!

¡Qué asco!

Resiste, Limpi.

¡Esto es asqueroso!

Uy...

Todo irá bien, Mugri, te vamos a sacar de aquí.

Helly, creo que se ha atascado. ¿Ves algo por tu lado?

Sí, es esto.

(Zumbidos)

¡Ah! ¡Ah!

¡Moscas, largaos!

¡Oh! ¡Ah!

¡Ah! ¡Puaj! ¡Ah, ah!

¡Pero qué asco!

¡Amber, rápido! Sí, perdona.

Si no salís pronto, podríais convertiros en moscas.

(RÍE)

Vamos, es el rescate más apestoso que he hecho nunca.

(RÍEN)

(Zumbidos)

Por cierto, Poli, ¿cómo es que está tan sucia esta charca?

Supongo que la gran tormenta debió de arrastrar basura hasta aquí.

(RÍE)

Ya está, Helly. Qué bien, gracias.

(A LA VEZ) Gracias a todos.

(A LA VEZ) De nada.

Lo siento, Limpi, lo del fantasma ha sido un error.

-No importa, solo estabais intentando ayudar.

¡Oh! Limpi, me parece que se te ha pasado el hipo.

¡Eh! -¿Ah?

-¡Se me ha quitado! ¡Sí, ya no tengo hipo!

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Estupendo, Limpi!

Así que el plan de Mugri ha funcionado.

Sí, gracias, Mugri. -No hay de qué.

No solo el fantasma,

creo que caer en la charca le ha ayudado.

Está ahí es aterrador. ¡Hip!

Oh, creo que tengo hipo.

¡Hip! ¡Ah!

(AMBOS) Oh, pobre Helly.

No pasa nada,

has dicho que caer en la charca le ha ayudado, tírate de cabeza.

¿Qué? ¡Hip! ¡Y una porra!

Voy a mirar si la máquina de sobresaltos de Jin funciona.

¡Hip! ¡Le pediré ayuda!

(A LA VEZ) ¡Buena suerte!

¡Por favor, Jin, ayúdame!

Helly me encanta, es tan divertido...