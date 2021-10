¡A dibujar!

(Sirenas)

(Música)

¡Preparados!

# Listos ya, y allá va,

# Robocar Poli.

# Siempre está al llegar,

# te ayudará a ti y a mí.

# Juntos son tu solución, # Robocar Poli.

# Raudos van y en un pispás, # dispuestos siempre a acudir.

# ¡Poli! Es un héroe sin igual.

# ¡Roy! Bravo, fuerte y muy legal.

# ¡Amber! Lista, amable y servicial.

# ¡Helly! Es tu amigo volador # más veloz.

# Si hay que correr, lo vas a ver,

# Robocar Poli.

# Acudirá, te salvará, # no te lo puedes creer.

# Amigos son de corazón, # Robocar Poli.

# No dudes más y llama ya

# a Robocar Poli. #

(Música, motor)

(Música)

Muy bien, por aquí.

(Continúa la música)

¿Mm? Buenos días, señor Obras.

Buenos días.

¿Cómo les va la construcción?

Muy bien.

No sé exactamente cuándo,

pero pronto habrá una estación impresionante.

¿Y podemos hacer algo para ayudar?

Gracias, no hace falta,

el trabajo de hoy estará acabado a la hora de comer.

Bueno, si surgiera algo en lo que podamos ayudar, avísenos.

Gracias, lo haré.

(A LA VEZ) Hasta la vista.

(ASIENTE)

(SE ESFUERZA) Uno, dos, tres.

No se mueve. Tenemos que encontrar otra manera.

(POLI Y ROY) Ya hemos vuelto.

(A LA VEZ) Hola, chicos.

¿Cómo ha ido el trabajo de la valla?

Pues... como si no hubiésemos hecho nada.

¿Qué problema habéis tenido?

Verás, lo hemos intentado todo,

pero la piedra no se ha movido ni un dedo.

¿Sabéis qué? Pala puede desenterrar esa piedra sin despeinarse.

Sí, y dicen que hoy terminarán el trabajo a la hora de comer,

así que esta tarde estará libre. (A LA VEZ) ¿Ah, sí?

(RÍEN)

(Motores)

Habéis hecho todos un buen trabajo, id a descansar.

(A LA VEZ) Bien.

-Vamos a jugar a pelota.

-Creo que aprovecharé para hacer tareas que he ido dejando pendientes.

(TARAREA)

-Tuya, Max.

-Atento, Pala.

-¿Eh?

¿Mm?

(TARAREA)

(A LA VEZ) ¡Pala!

-Tíranos la pelota.

-Ah.

-¿Qué pasa?

-¿No quieres seguir jugando a pelota?

(NIEGA)

(Teléfono)

-Oh.

(Teléfono)

(RÍE)

-¿Eh? ¿Dónde está la pintura?

(Música)

(TARAREA)

(RÍE)

-¡Pala!

¿Cómo has podido llevarte la pintura sin avisar?

La he buscado por todas partes.

¡Señor Obras!

Buenas tardes. Hola, Amber.

Me alegro de verles.

¿Quién ha pintado eso?

Ha sido Pala,

y con mi pintura, estaba a punto de decirle...

Guau, qué capacidad de realismo, parece un tren en movimiento,

¿no está de acuerdo?

Bueno, supongo que está bien dibujado.

¿Te trae algo por aquí en particular?

Sí, he venido a pedirle un favor a Pala.

(SE ESFUERZA)

(A LA VEZ) ¡Ostras, Pala, eres el mejor!

He descubierto que tiene otros talentos ocultos,

acabo de ver un dibujo muy bonito de Pala.

(A LA VEZ) ¿Pala también sabe dibujar?

-Qué bueno, es un pozo de sorpresas.

Pala, enseguida vuelvo, se me ha ocurrido una cosa para regalarte.

¿Un regalo?

(ASIENTEN)

-¡Tachán!

¿No es mi juego de pinturas?

Lo era, me suplicaste que te lo comprara,

pero no te gustó y enseguida pasaste de él.

Mis cuadros eran muy feos.

(RÍEN)

-Bueno, si estás de acuerdo,

me gustaría darle a Pala tus pinturas.

Es una idea estupenda, las pinturas estarán en mejores manos.

(GIME CONTENTO)

(TARAREA)

(Música)

(RONCA)

-Busi, estás cubierto de grafitis. -¿Qué?

¿Quién me ha dibujado todo esto?

-¿Eh? ¿Qué está haciendo aquí Pala?

¿Eh?

¿Qué es esto?

¿Y dices que hay más grafitis, por toda la ciudad?

(ASIENTE)

Calles, paredes...

si hasta han pintado el cuerpo de Busi.

¿No crees que está demasiado bien dibujado para llamarlo grafiti?

Eso no importa,

es un grafiti porque lo han hecho sin mi permiso.

Bueno, tienes razón, aunque me pregunto quién haría algo así.

Está claro: Pala.

(Música)

-¿Tú qué opinas, Amber?

La verdad es que todo apunta hacia Pala.

Sí, Carty le vio yéndose de correos con la maleta de pinturas.

Parece casi seguro que Pala es el culpable.

No debería haberle dado las pinturas,

no sabía que iría por ahí pintando como un loco.

No te preocupes, seguro que lo hace sin malicia.

Es verdad, antes que nada, pidamos al señor Obras

que tenga una charla con él.

Ya veo que habéis tenido un montón de problemas por culpa de Pala.

Sí, por supuesto, tendré una charla con él sin perder los estribos.

Sí.

(ENFADADO) Ahora te vas a enterar.

-Son los hermanos Grúa y Cici, qué bien.

(RÍE ORGULLOSO)

-¡Pala!

-Señor Obras...

-¿Sabes todas las molestias

que has ocasionado en la ciudad con tus dibujos?

-No.

-Me llevaré esto, no habrá más dibujos en mucho tiempo.

(GIME TRISTE)

-Pala... (A LA VEZ) Lo sentimos.

(GIME TRISTE)

(Música)

(TARAREA)

-No habrá más dibujos en mucho tiempo.

(Música)

(SE ESFUERZA)

¡Ah!

(Música dramática)

(GRITA)

(Continúa la música)

(GIME)

-Ah.

Oh, Pala, he sido demasiado duro con él,

debería devolverle sus pinturas y hacer que se sienta mejor.

(Música)

¡Pero si se ha marchado!

¡Oh, cielos!

¡Pala!

¡Pala!

(Música)

(Sonido emisora)

(ADORMILADA) Equipo de rescate, soy Jin.

-¡Jin, emergencia! -¿Qué pasa, señor Obras?

(Sirena)

¡Emergencia, emergencia, Pala ha desaparecido!

(A LA VEZ) ¿Eh?

-Equipo de rescate, id a la zona de las obras.

(A LA VEZ) De acuerdo.

(Música, sirenas)

(Música acción)

(Música, sirenas)

(APESADUMBRADO) Oh.

¿Eh?

(Música, sirenas)

(Música acción)

(A LA VEZ) Señor Obras. -Poli.

Dígame, ¿qué ha pasado?

He sido demasiado duro con Pala por el asunto de los dibujos,

ha dejado este cuadro y ha desaparecido.

No tendría que haber sido tan severo.

¿Y si ahora le pasa algo malo en medio de la noche?

No se preocupe, no pasará nada.

¡Poli! ¿Eh?

Mira esto, aquí hay pintura.

Y aquí hay más.

Si vamos siguiendo el rastro de pintura,

nos llevará directamente hasta Pala.

(ASIENTE)

Parece que será fácil encontrarle, tranquilo, espere aquí.

Está bien.

Es por aquí.

¡Vamos! ¡Sí!

Por aquí.

¿Pala? ¡Pala, Pala!

¡Pala!

(A LA VEZ) ¡Pala, Pala!

No veo más rastros de pintura.

¿Eh?

(Gemidos)

¿Habéis oído?

(Gemidos)

Es por aquí.

Pala, ¿estás aquí?

(Gemidos)

¡Pala!

¡Rápido! (ASIENTEN)

(Música acción)

(SE ESFUERZA)

(A LA VEZ) Ya estás a salvo, cálmate.

(GIME)

Tenías a todo el mundo muy preocupado por tu desaparición.

Sí, volvamos a casa.

(NIEGA)

¿No quieres volver porque crees que no te van a dejar hacer más dibujos?

(ASIENTE)

Pala, no es que al señor Obras no le guste que tú dibujes,

es que le da miedo que molestes a los demás amigos de la ciudad.

Sí, el señor Obras se arrepiente de haberte quitado tus pinturas.

Sí, es verdad, así que no tienes por qué preocuparte,

vas a poder seguir dibujando.

(AMBOS) Claro.

(RÍEN)

(TARAREA)

(A LA VEZ) ¡Vaya, te ha quedado de maravilla!

Pintar las paredes de la obra ha sido una idea muy buena,

bien pensado, señor Obras.

No es nada, simplemente me he dado cuenta

del talento que tiene Pala y de lo que le gusta dibujar.

Siento haber tardado, Pala,

y te doy las gracias por pintar este mural increíble.

(NIEGA, RÍE)

Todo esto me ha devuelto las ganas de intentar pintar algo.

Pala, dame tu pincel.

(NIEGA)

¡Oye!

¡Pala!

(RÍEN)