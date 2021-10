En busca de un amigo

(Sirenas)

(Música)

¡Preparados!

# Listos ya, y allá va,

# Robocar Poli.

# Siempre está al llegar,

# te ayudará a ti y a mí.

# Juntos son tu solución, # Robocar Poli.

# Raudos van y en un pispás, # dispuestos siempre a acudir.

# ¡Poli! Es un héroe sin igual.

# ¡Roy! Bravo, fuerte y muy legal.

# ¡Amber! Lista, amable y servicial.

# ¡Helly! Es tu amigo volador # más veloz.

# Si hay que correr, lo vas a ver,

# Robocar Poli.

# Acudirá, te salvará, # no te lo puedes creer.

# Amigos son de corazón, # Robocar Poli.

# No dudes más y llama ya

# a Robocar Poli. #

(Música, motor)

(Música suave)

Oye, Carry, ¿has terminado ya?

-Sí, he sacado todas las cajas y después he limpiado el almacén.

(RÍE) -Bien.

¿Y qué piensas hacer ahora? -No te preocupes por mí,

esperaré aquí hasta que termines tu trabajo

y luego jugamos un rato.

(RÍE)

-Pero es que a mí aún me queda mucho trabajo por hacer.

-¿Mm? -Eh...

Tendrías que esperar demasiado.

¿No sería mejor que fueras a la ciudad a jugar con tus amigos?

-Bueno, no sé, supongo que sí.

(SE ESFUERZA)

-¡Jin!

-¿Eh? -¡Hola!

-Pasa, Carry. -¿Dónde están los demás?

-Han salido a patrullar. ¿Pasa algo malo?

(SUSPIRA) -Solo que Terry tiene tanto trabajo

que no puede jugar conmigo.

Y por eso he venido, a ver si podía jugar con vosotros.

-La verdad, ahora no es un buen momento

porque tengo que volver a arreglar este viejo trasto estropeado.

¡Eh! Oye, Carry,

¿por qué no aprovechas la ocasión para hacer nuevos amigos?

-¿Amigos?

Todavía no me atrevo a hacer nuevos amigos, ¿sabes?

No es muy probable que yo les caiga bien.

¿O y si resulta que ellos no me caen bien a mí?

-Eh, vamos, en Villaescoba todos son muy simpáticos,

ya verás como haréis muy buenas migas.

-¿Lo crees de verdad? -Claro.

(Música suave)

A ver, ¿dónde puedo encontrar nuevos amigos?

(Risas)

¡Eh, una posibilidad! Voy a ver.

-¡Toma! -¡Ay!

-¡Oh, oh! -¡Me has dado en la nariz! ¡Salvaje!

¡Deja de tirarme la pelota a la cara! -No lo hago adrede.

-Vaya manera de gritarse.

No quiero amigos que se peleen así.

(AMBOS) ¡Corred, huid!

¡Volved aquí! ¡No escaparéis!

-¡Va, pasemos por ahí!

-¡Os atraparé y os haré papilla!

(JADEA)

Si no salís inmediatamente, ¡voy a derribar todo esto!

-Qué miedo. No sirven como amigos.

-¡Salid ya!

(RÍEN)

¡No me pillas! (RÍE)

-¡Ven a cogerme, Max! (RÍE)

-Tiempo muerto, chicos.

Ya vale, estoy cansado de hacer siempre yo de malo.

-¡Max, te quedarás atascado o lo tirarás todo!

¡Oh! Parece mentira...

(A LA VEZ) Lo sentimos, señor.

(RESOPLA) Max, necesito que vayas al puerto a hacerme un recado,

¿te va bien? -Sí.

(Música suave)

Mm...

(SUSPIRA) ¿A dónde puedo ir para hacer amigos?

¿Eh? ¡Un posible amigo!

¡Ah! ¡Me ha visto! -Ya voy.

¡Hola! -¡Hola!

-¿Qué tal, Titán! -¡Ah!

-¿Qué? ¿Cómo va todo? -¡Oh, menudo ridículo!

-No puedo quejarme. -Oh.

100, 101, 102, 103, 104...

¿Carry? ¿Eh? ¿Poli?

¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí?

Estoy jugando a cuenta tú solito durante una hora.

¿Qué? No parece muy divertido.

Poli, ya estoy aburrido, es que no hay manera

de que consiga hacer amigos en Villaescoba.

Vamos a ver, ¿lo has intentado?

Bueno... La cuestión es que hoy he ido por toda la ciudad

para intentar hacer nuevos amigos, pero...

(TODOS) ¿Y luego?

Luego me ha explicado

que se ha pasado el día deambulando por toda la ciudad,

pero, al final, no se ha atrevido a hablar con nadie.

Con lo divertido que es,

yo creía que no tendría problemas para hacer amigos.

Yo también. Se habrá aburrido un montón todo el día.

Mm... ¿Os parece que podemos ayudar de alguna manera?

¿Cómo podríamos conseguir que haga amigos?

¿Y si montamos una gran fiesta e invitamos a todo el mundo?

Sería una manera perfecta

de que conociera a todos los de la ciudad.

(TODOS) ¡Qué guay, una idea genial!

Muy bien. Helly, sal a la calle y haz correr la voz.

¡Volando!

Oh...

No he podido hacer ni un solo amigo.

-¡Socorro!

-¿Mm? ¡Oh!

¡El tipo grande y terrorífico!

-Vuelve, necesito ayuda.

-¡No, tú eres cruel y violento!

-Oye, no es verdad. -Pero...

Antes te he visto persiguiendo a los otros

diciendo que les ibas a hacer papilla.

-Ah. Estábamos jugando, somos amigos.

Según ellos, yo soy muy buen malo.

-¿Muy buen malo?

(RÍE)

¿Puedo saber cómo te llamas? -Me llamo Max. ¿Y tú?

-Yo me llamo Carry. Oye, ¿cómo has acabado ahí metido?

-Bueno, es una larga historia, amigo, y empieza...

"Hace un rato, cuando iba hacia el puerto

y he visto esta formación rocosa tan divertida.

Me ha hecho gracia porque me ha recordado

el juego de antes en el que casi me quedo atascado,

así que he decidido ver si podía pasar...".

Y he visto que no, que no podía.

(RÍE) -Creo que eres un tipo superdivertido.

-Ah, sí, eso está bien, me alegro de conocerte, pero ahora...

(GRITA) ¿Puedes ayudarme a salir?

-¡Oh! Sí, claro, aguanta, yo te sacaré de ahí.

¿Cómo es que esto no se mueve?

-Amigo Carry, perdona,

¿pero no sería mejor llamar al equipo de rescate?

-¡Sí, el equipo de rescate! ¿Cómo no se me había ocurrido?

Mira, no te muevas de aquí,

voy a llamar un momento y vuelvo enseguida.

¡Un teléfono, un teléfono de emergencia!

¿Dónde hay un teléfono?

¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Aguanta un poco más, Max!

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh! ¡Uh!

Bien, ahora todo el mundo sabe lo de la fiesta.

(Quejidos)

¿Eh? ¿Qué es eso?

(SE QUEJA)

¿Carry?

¿Estás bien?

¡Helly, emergencia, Max necesita ayuda!

-Ya está.

(A LA VEZ) ¡Jin!

-¿Ah? Hola, chicos.

(A LA VEZ) ¿Qué tal lo de la fiesta?

Todo está yendo sobre ruedas.

He preparado unas decoraciones preciosas.

Oh, parece que Helly se está retrasando.

(Móvil)

Helly, ven ya, falta poco para la fiesta.

"Chicos, tenemos un problema".

(A LA VEZ) ¿Qué pasa, Helly?

"No sé cómo, pero Max se ha metido entre dos grandes rocas

y se ha quedado atascado".

Muy bien, iremos inmediatamente.

(Música, sirenas)

(TODOS) ¡Hum!

(Música, sirenas)

(TODOS) ¡Hum!

(A LA VEZ) ¡Helly!

¡Aquí, chicos! ¡Vamos!

Max, ¿te encuentras bien?

Sí, estoy bien. Tal vez un poco atascado.

No te preocupes, te sacaremos indemne.

Carry, ¿tú podrías esperar ahí?

¡Sí!

Roy, tú y yo levantaremos la roca horizontal.

Amber y Helly, vosotros intentad mover la otra.

(A LA VEZ) ¡Muy bien!

(Música)

¿Estáis preparados? (ASIENTEN)

Vale, vamos allá.

Uno, dos...

(AMBOS) ¡Ah!

¡Tirad ya!

¡Aguantad un poco más!

(AMBOS) ¡De acuerdo!

Helly, demos un tirón más fuerte. Lo intentaré.

(AMBOS) Uno, dos... ¡Tira!

(Música)

¡Sal de ahí! Sí.

-¡Ha sido espectacular!

(RÍEN)

(Música)

Listo. Max, prométeme que no volverás a intentar algo así.

Si Carry no llega a pasar por aquí por casualidad,

podrías haberte quedado mucho tiempo.

Sí, no creo que vuelva a cometer ese error.

Gracias, equipo.

Y gracias, Carry.

(RÍE) -Me alegro mucho de haber podido ayudar a alguien.

Poli, puede que ahora tenga el suficiente valor

para hacer nuevos amigos.

No puedo saber qué clase de amigos serían

si ni siquiera hablo con ellos.

Exacto. Si te acercas a ellos sin prejuicios,

podrás hacer toda clase de nuevos amigos.

Y después de esta noche,

a lo mejor todos los habitantes de Villaescoba serán amigos tuyos.

(ASIENTEN)

¿Por qué dices eso? ¡Ah, ya lo verás!

(RÍEN)

¡La fiesta de bienvenida de Carry empieza oficialmente!

(TODOS) ¡Sé bienvenido, Carry!

(RÍEN)

¡Qué bien! ¡Anda! ¡Muchísimas gracias!

-Deberíamos haberlo hecho mucho antes,

lo sentimos, Carry. -Pero ¿qué dices?

No te disculpes, estoy muy emocionado de veros a todos aquí.

-Por favor, no nos consideres

como gente que se pasa el día peleando.

-Sí, en realidad no nos gusta pelear.

-Prometo que nunca te volveré a ignorar

cuando te vea en la plaza. -¡Gracias, qué amables!

¡Eh! ¿Queréis que os explique

por qué pensaba que Max era terrible y despiadado?

(TODOS) ¡Sí!

-Estaba pensando...

Bueno, creo que Carry se lo está pasando muy bien.

(ASIENTE) Parece que nuestro trabajo aquí ha terminado.

-Qué bien, me alegro mucho por el pequeñajo.

Ahora Carry ya tiene nuevos amigos.

Puede que más de los que buscaba.

(RÍEN)