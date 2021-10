You can do it, Mr. Builder

128033

Robocar Poli en inglés

6130369

You can do it, Mr. Builder

Aunque es su día libre, el Sr. Obras está trabajando. Quiere terminar un proyecto antes de que se acabe el plazo y parece que el estrés está afectando a su salud. Incluso se muestra muy malhumorado con su equipo de ayudantes que, cuando entienden la situación, buscan la manera de poder ayudarle.

12 min, 25 sec

18-10-2021 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6130369/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/robocar-poli-ingles/video/you-can-do-it-mr-builder/6130369/

https://www.rtve.es/v/6130369/

Robocar Poli en inglés - You can do it, Mr. Builder