# Todos saben # que le gusta la velocidad.

# Algún día él será # como papá y mamá.

# ¿Quién es esa moto # que acelera sin parar?

# Ricky Zoom, # Ricky Zoom,

# qué valiente es.

# Siempre en busca aventuras # para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él. #

DJ. Loop.

Scootio.

# Si estás en apuros, # él te puede ayudar.

# Ricky Zoom. # Ricky Zoom.

# Ricky Zoom. # Ricky Zoom.

# Ricky Zoom. #

"LA TARTA DE CUMPLEAÑOS"

(Música)

Globos de todos los colores, ¡hecho!

Platos, ¡hecho!

Tazas, ¡hecho!

Gorritos, ¡hecho!

¡Feliz cumpleaños, Scootio! ¡Mamá, papá, va a estar genial!

Me encanta preparar mi fiesta de cumpleaños

porque así todo va a quedar perfecto.

Estamos preparando los aperitivos de fiesta.

Enseguida vamos.

¡Oh, no, la tarta! Si no hay tarta no hay cumpleaños.

¿Cómo me he podido olvidar? Tranquila, cariño.

Nos hemos encargado nosotros.

-Ahora mismo te la está preparando el mejor pastelero de Wheelford.

(RÍE)

Hacer tarta de zanahorias es casi como hacer reparaciones.

Solo hay que mezclar un poco de esto, otro poco de lo otro...

y echarle más zanahoria.

Quiero que sea la mejor.

No todos los días es el cumpleaños de Scootio.

¡Te imaginas que cumpliera todos los días!

Nos hartaríamos de zanahorias.

¡Esta es la tarta, es perfecta! Sí, creo que tienes razón.

Pero si es incluso más perfecta que la más perfecta de las tartas.

Vamos a llevarla a la fiesta.

¡Heli-zooms activados!

(Música)

¡Ay!

¡Ay!

Maxwell, ¿cómo puedo transportarla? ¡Es gigantesca!

Oh, neumáticos flojos. No había pensado en eso.

Me he pasado de tamaño.

¡Ay!

Necesitamos un buen transportista. Vigila la tarta, ahora vuelvo.

(Música)

Señor Hoopla. Hola, Ricky. Hola, DJ.

Os hacía en la fiesta de cumpleaños de Scootio.

De eso se trata. Tenemos que transportar la tarta.

¿Podría ayudarnos usted? Es que...

Tengo un montón de entregas. Vamos, que tengo el día atareado.

Hasta Loop ha venido a ayudarme. ¡Eh!

(GRITA) (RÍE)

Ten cuidado, Loop. Ya sabes que esos paquetes tienen dueño.

¡Más paquetes! Me encanta repartir.

Mira por dónde. Ricky tiene que transportar un paquete muy especial.

Si le haces ese favor, serías una moto de transporte de verdad.

¡Bien, bien, yo lo haré! ¡Vámonos, vámonos!

Está bien, puedes hacerlo tú,

pero entregar una tarta es una de las cosas más delicadas

que hacemos los Hoopla, así que no lo olvides.

Ten mucho cuidado.

¡Bien, cuidado, lo haré!

¡No ha sido nada!

¡Vaya pedazo de tarta!

Tardaría al menos un día en comérmela.

No es para comérnosla. Tenemos que entregarla.

¡Claro! ¿Pero cómo voy a entregar una tarta tan grandota?

Yo te ayudaré. Lo que sea por Scootio.

Aunque la verdad es que es muy grande.

Os ayudaré. ¡Motopandilla!

He dicho... ¡Motopandilla!

(TODOS) ¡Chocad esas ruedas!

Loop, ¿quieres que tire yo un rato?

No, gracias, la moto de reparto soy yo, así que tiro yo.

Vale, pero tire quien tire, debemos darnos prisa.

¡Tranquis!

¡Disculpe, llevo tarta!

¡Ah!

¡Gancho de remolque, dispara!

Chicos, pero ¿qué hacéis? Yo soy la moto de reparto.

¡Lo hago yo!

Tienes que tener más cuidado. Si se cae esta tarta...

Cuidado si se cae la tarta.

Vale, ¡ya se ocupa Loop!

(Música)

(SUSPIRA) La fiesta ya está preparada.

Oh... menos la tarta.

¿Cómo voy a celebrar mi cumple sin una tarta?

Mamá, los invitados van a llegar. ¿Dónde está la tarta?

Seguro que ya la traen.

¿Dónde está? ¿Dónde?

Ricky, ¿dónde está la tarta? Está...

Tranquila, señora Wizzbang. Soy una moto de reparto.

Llegaré en un pispás. ¡Zoombando!

¡Ya llegamos! ¡Loop, frena!

¡Vaya, mirad qué tarta!

-Loop, ¿vas a entregar eso?

¡Sí! Soy la mejor moto de reparto de la ciudad.

Creo que ya le estoy cogiendo el tranquillo.

(GRITA)

¡Bien!

(SUSPIRAN)

Ya casi has llegado, Loop.

La fiesta de Scootio empieza ya, en cuanto llegue la tarta.

¿La fiesta empieza ya? Entonces la tarta llega tarde.

No, si sigues a este ritmo. Es mi primera entrega importante.

No puedo llegar tarde.

¡Bache, más despacio!

¡Ay!

¡Tranquilos, ya se ocupa Loop!

(TODOS) ¡Oh!

DJ, tú arreglas cosas. ¿Lo arreglarás, verdad?

Ni siquiera yo puedo arreglar este desastre.

Oh...

Igual no tenía que haberse ocupado Loop.

Pero Maxwell puede preparar otra, ¿no?

No es necesario, ya lo ha hecho.

Loop, tú y DJ llevad la base de la tarta a la fiesta.

Con cuidado esta vez.

Vale, ya no volveré a no tener cuidado.

¿Y tú qué vas a hacer? Voy a por una nueva pieza de tarta.

¡Ricky al rescate!

¡Control de velocidad! ¡Arriba alerón!

¡Visera activada! ¡Dispositivos en acción!

¡Heli-zooms activados!

(Música)

Marchando una nueva pieza. ¡Brum! ¡Brum!

Oh, ¡dónde estarán!

¿Así te parece bien?

Sí, lo estás llevando muy bien.

¡Oh! ¡Ay!

Vaya, sigue entera. Ir con cuidado funciona de verdad.

Espero que Ricky llegue pronto porque la fiesta va a empezar.

Ahí está. Bajando una pieza de tarta.

(SUSPIRAN)

Menos mal que habéis llegado.

¡Tachán!

Oh, vaya. Es una tarta de categoría.

Sí, y no se ha chafado ni una gota. Otra entrega perfecto de los Loop.

Me han echado una rueda.

(AMBOS) ¡Bien)

(TARAREA)

Qué tarta más grande.

¿Cómo has conseguido transportarla, Loop?

Ya eres una moto de reparto de verdad.

Haces que me sienta orgulloso.

-Esta tarta es realmente grande. Demasiado para comerla entera.

¿Quién de los amigos de Scootio estaría dispuesto a ayudarme

con otro trabajillo?

-Qué emocionante, ¿verdad? Estoy tan impaciente.

(CANTA) "Nuestra amiga cumple un año más,

en su día especial, le deseamos muchos más".

(AMBOS) Que cumplas muchos más. (RÍE)

¡De zanahoria! Gracias a todos.

¡Esta tarta es zoomtástica!

Es casi tan zoomtástica como mi Scootio.

Vamos a cantarte "Cumpleaños feliz" y ya puedes apagar las velas.

Todavía no. Quiero que estén todos mis amigos.

¿Dónde está Loop? ¡Tachán!

(RÍE)

(Cumpleaños feliz)

(TODOS) ¡Feliz cumpleaños! (RÍEN)

-¡Feliz cumpleaños, Scootio!

Chicos, tenéis que probar esta tarta.

¿Quién quiere un trozo?

-¿Qué tal la tarta, Scootio? (SABOREAN)

Es la mejor fiesta sorpresa de mi vida.

¿Quién va ahora? (GRITAN) ¡Yo, yo, yo!