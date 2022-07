# Todos saben que le gusta la velocidad.

# Algún día él será como papá y mama.

# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# -¡Ricky Zoom, Ricky Zoom!

# -Qué valiente es.

# Siempre busca aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

¡DJ! ¡Loop!

¡Scootio!

# Si estás en apuros se te puede ayudar.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #

RICKY TIEMBLA

¿Quién salvará la situación donde las demás motos han fracasado?

¿Quién derrotará al malo de la película

y quedará muy guay?

(Claxon)

Steel Awesome. Solo puede ser... Steel Awesome.

Solo puede ser él. Eh, esa frase es mía.

Ah. Tienes razón. Disculpa. Lo siento.

¡Uh! ¿Qué es esto?

Ten cuidado, Steel. Aquí viene Moto Ninja.

¡Socorro! ¡Steel Awesome, ayúdame!

¿Conseguirá Steel Awesome

derrotar al malvado Moto Ninja...

y rescatar a la indefensa motito?

¡Oye, yo no soy una indefensa motito!

Toot, se supone que estás interpretando ese papel.

Esto no es de verdad. Solo estamos ensayando.

Oh. Tienes razón.

(GRITA) ¡Steel Awesome, sálvame!

Estoy tan indefensa...

¡Vaya! Esto se me da bien.

¡Steel Awesome al rescate!

Scootio, pon el fuego de acción. ¡A la orden!

¡Yo me encargaré de que no puedas llegar hasta la chica!

Yo soy el malo y el malo casi siempre gana.

Pero apuesto a que no contabas con mi temible remolino Moto Ninja.

(Claxon)

(GRITA)

¡Tu remolino es demasiado potente!

¡Me han derrotado!

Tranquilos, no es nada.

(RÍE) ¡Steel al rescate!

¡Yuju!

¡Uh! ¡Y lo ha conseguido!

¡Una vez más, Steel Awesome ha salvado la situación!

Ha sido un ensayo de vértigo.

¡Vamos, compis y Toot, hagamos el saludo!

(Cláxones)

¡Hay que acabar!

Tenemos que ir pitando a la turboescuela.

¡Zumbando!

(Música animada)

¿Sabes qué?

Nuestro espectáculo va a causar sensación en la Steelfest

porque todo el mundo va a estar pendiente de Steel Awesome.

¡Ricky, eres una pasada haciendo de Steel Awesome!

Gracias. A veces diría

que, en realidad, tú eres Steel Awesome.

¿Lo eres? A mí me lo puedes decir.

¿Qué me está pasando?

¿Por qué estoy temblando? Esto de temblar no es propio de mí.

¿Y desde cuándo me chirría la rueda?

A Steel Awesome no le chirría ni le tiembla la rueda.

¿Estás bien, Ricky?

¡Oh, sí, sí! ¡No me pasa nada!

Enseguida os alcanzo.

Cuando voy así, la rueda no me tiembla.

Pero de esta forma, entonces sí.

¿Qué te pasa, Ricky?

Oh, no es nada. Tenemos que ir a la escuela.

¿Eh? ¿Pero adónde vas?

La escuela está por allí.

Sí, pero por aquí es mucho más divertido.

Quiero probar este otro camino.

Oh, ¿ya me he vuelto a confundir de camino?

Yo estaba seguro de que era por ahí.

Daos prisa, que vamos a llegar tarde.

¿Seguro que te encuentras bien? Sí. ¡Vamos zumbando!

Vamos, rueda, deja de chirriar así. Me da mucha vergüenza.

(Claxon)

(Claxon)

Oh. (CANTURREA)

¡Oh! ¡Me han entrado ganas de bailar!

(Risas)

Tranquilos, que no estáis en una carrera.

Muy bien. DJ, ya puedes empezar.

Chicos, preparados para regatear.

¡No me has dado!

¡Has fallado!

¡Oh! ¡Ahí va! Le he dado a Ricky.

Pero si nunca le he dado a Ricky.

Lo siento, Ricky. No imaginaba que esto pudiera pasar.

No, no... no... pasa nada. ¡Buen tiro, DJ!

¿No os parece que Ricky está haciendo cosas

un poco... raras?

No, yo creo que está haciendo cosas muy raras.

Estará nervioso porque el Steelfest es esta noche.

(Claxon)

No puedo temblar en el Steelfest.

No es propio de Steel Awesome.

¡Maxwell!

¡Maxwell! ¿Estás ahí?

¡Necesito que me repares! ¡Cuanto antes!

¡Oh! ¡Ah!

Oh. Hola, Blip. Hola, Ricky.

Maxwell no está aquí. Creo que ha ido al Steelfest.

Todo el mundo está el Steelfest.

¿En serio?

Yo no tenía pensando ir porque, de alguna manera,

siempre acabo chocándome con el árbol grande

de Parque Aventura. No falla nunca.

Me da mucha vergüenza.

¡Pero luego he pensado: no me lo puedo perder!

¡Te espero allí!

¡En toda la señal! Pero voy a ir.

No es más que un temblor. ¿Qué tiene de malo temblar un poco?

Iré como si no pasara nada.

(Claxon)

Última llamada a todos los participantes

del espectáculo del Steelfest.

¡Por favor, que se vayan acercando al escenario!

(Alboroto)

Jo... ¿Dónde está Ricky?

Ya tendría que estar aquí.

¿Qué pasa si no aparece? Seguro que viene.

Ricky no se perdería esto.

Y ahora, damas y caballeros, va a dar comienzo

el espectáculo de Steel Awesome ¡de la mano de Ricky Zoom

y su Moto Pandilla!

(Vítores)

Este número se llama:

"Steel Awesome se enfrenta al malvado Moto Ninja

para salvar a la chica y gana...".

Me parece que el título revienta el final.

¡En fin, aquí llegan!

(Vítores)

¡Socorro! ¡Estoy indefensa y atrapada en esta plataforma!

Solo estoy representando mi papel, ¿eh?

(Risas)

(RIENDO MALVADAMENTE)

¡Te quedarás para siempre en esa plataforma!

¡Porque te lo digo yo, el malvado Moto Ninja!

¡Steel Awesome, por favor, sálvame!

¿Quién salvará la situación?

¿Quién derrotará al malvado de la película

y quedará muy guay?

Desde luego no será Steel Awesome porque no ha venido...

Oh... Voy a poner el foco.

¿Y ahora qué hacemos?

¡Oh! ¡Ricky!

¿Pero tú no hacías el papel de Steel Awesome?

Sí. Pero no puedo.

Mi neumático frontal tiembla mucho y se van a reír de mí.

¿Y de verdad crees que es para tanto?

Tus amigos te necesitan en el escenario.

¡Ah! (TODOS) ¡Ricky!

Steel Tembloroso...

Digo, ¡Steel Awesome al rescate!

(RÍEN)

Yo me encargaré de que no puedas llegar hasta la chica,

Steel Awesome. ¡Yo soy el malo!

Pero no contabas con mi...

¡Con mi terrible remolino Moto Ninja!

¡Oh! ¡Tu remolino es demasiado potente! Más o menos.

(RÍEN)

Bueno, tendré que decir que me has derrotado.

¡Ah, ah, ah! ¡Ay!

Ay... Estoy bien.

¡Ah! (GRITA)

¡Ah! ¡Oh, no! ¡Toot!

(TODOS) ¡Oh!

¡Ah! ¡Ahora sí que me siento indefensa!

¡Ayúdame, Ricky!

¡Toot!

¡Ahora sí que tengo que acelerar como sea!

¡Propulsores!

¡Visera! ¡Enganches! ¡En marcha!

¡Aguanta!

¡Date prisa, Ricky!

¡Ah! Ya te tengo, Toot.

¡Allá voy! ¡Agárrate fuerte!

¡Ah!

(TODOS) ¡Oh!

Eres el mejor, Ricky. ¡Impresionante!

¡Increíble!

¡Steel Awesome lo ha vuelto a conseguir!

(Ovación)

Ricky, tu actuación ha sido tan valiente...

como en las mejores escenas de rescate de Steel Awesome.

(RÍE) Y también has estado muy gracioso.

¡Has estado genial, Ricky!

¡Pero por qué siempre me pasa esto!

¡Gracias a todos!

¡Lo hemos conseguido!

¡La próxima vez que alguien se vea en apuros,

llamad a Steel Tembloroso!

(TODOS RÍEN)

(RIENDO) ¡Qué bien lo hemos pasado!