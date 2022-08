# Todos saben que le gusta la velocidad.

# Algún día él será como papá y mama.

# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# -¡Ricky Zoom, Ricky Zoom!

# -Qué valiente es.

# Siempre busca aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

¡DJ! ¡Loop!

¡Scootio!

# Si estás en apuros se te puede ayudar.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #

"RICKY RESCATADOR"

(TODOS) ¡La motorista está en la pista!

¡Motorista!

Muy bien, motopisteros.

Disculpa, Maxwell. Nos ha enseñado a limpiar el suelo.

Ahora sabe que no pueden parar.

No pasa nada, Scootio.

A este taller le vendrá muy bien un repaso.

En fin, hoy es un día muy emocionante.

Vais a tener la oportunidad de ganaros

vuestra insignia de rescatadores.

¡Hey, hey! (TODOS) ¡Bien!

¡La insignia de rescatadores! ¡Brum, brum!

Conseguir esa insignia va a ser muy fácil.

Fácil para ti, que naciste para ser moto de recate.

Esta no es una insignia corriente.

Es la medalla de oro macizo del club de la motopista.

(TODOS) Oh...

Para obtenerla hay que ser extrafuerte,

veloz y resistente.

¡Yujujú! (RÍE) ¡Sí!

Aquí está Ricky Zoom.

Yo soy extra todas esas cosas.

Y saber tratar el equipo.

También sé hacer eso.

El equipo de Ricky: ahí estamos todos.

Ya está. ¿Lo veis? Rescatar es facilísimo.

(RÍE)

"Ricky, Scootio, Loop y DJ,

dirigíos al campo de entrenamiento de emergencias para la prueba".

(RÍE)

¡Vamos, Scootbox! ¡Hay que recoger!

Eh... Escucha, ¿por qué no las dejas aquí?

Así me ahorro el pasar la escoba.

¡Muy bien! ¡Las pongo en automático y las recogeré más tarde!

Bueno, chicos, relajaos.

Hoy vamos a ver lo bien que trabajáis juntos

en situaciones de rescate.

Eso es. Os hemos preparado algunas tareas simuladas

con una moto que tenéis que rescatar.

¡Por favor, ayúdenme! ¡Ah, qué gran actor eres!

¡No estoy actuando! ¡Esta rama me está arañando los radios!

¡Vaya! Es todo un actorazo.

Si completáis estas tareas

conseguiréis la insignia de rescatadores.

¡Zumbando!

¿Listos? ¡Ya!

(Música animada)

¡Uh!

(Claxon)

¡Hecho

¡Todo atado! (RÍE)!

Y ahora a rescatar a Blip. ¡Socorro!

Ya lo tengo.

¡Yupi!

(TOSEN)

(CANTURREANDO) ¡Los hemos conseguido!

¡Las insignias son nuestras! ¡Chocad esas ruedas!

¿Qué? ¿Lo hemos conseguido?

Tranquilos, chicos.

Lo montaremos otra vez para que lo intentéis de nuevo.

Pero si hemos superado las pruebas.

¿En serio? ¡Uh!

Pensaba que lo único que había conseguido era chocarme con todo.

Así es. Ricky ha superado las pruebas.

Ricky, lo has hecho muy bien,

pero para que todos obtengáis la insignia,

tenéis que trabajar en equipo.

¿Eh?

(Alarma)

Hank, una emergencia.

Lo siento, chicos, tendréis que esperar.

(Alarma)

"¡Emergencia! ¡Emergencia!".

"Ya no les quedan restos para barrer".

"Ya han empezado a comerse todo lo que no es basura".

"¡Helen, esa es mi llave inglesa buena!".

"¡Mi mesa de trabajo favorita!".

Tranquilo, Maxwell.

Enseguida estamos allí.

"¡Ah, no, eso ni hablar!".

"¡Mi fiambrera ni tocarla!".

¡Ups!".

Oh, oh...

¡Los scootbox están en automático!

¡Ya no me obedecen!

No os preocupéis, nos ocupamos nosotros.

¡Vamos, Hank, hay que parar a esos scootbox!

¡Jo! ¿Por qué no podemos ir?

Porque no somos mozos de rescate.

Pero podríamos serlo.

Si nos dejaran ir a ayudarles,

verían que somos un gran equipo de rescate,

¡y nos darían las medallas de oro macizo!

¿Nos dejarás que hagamos las pruebas esta vez?

¿Qué? ¡Pues claro!

Maxwell, ¿estás bien?

¡Mi fiambrera! ¡Es mía!

Maxwell, somos Helen y Hank. ¿Qué haces ahí arriba?

Esos scootbox me lo han mordisqueado todo.

Vale, hacía muchos años que mi taller no estaba tan reluciente,

¿pero a qué precio, eh? ¿A qué precio?

Vamos a ver cómo te bajamos de ahí,

preo tardaremos un poco en colocar una rampa.

¿Adónde han ido los scootbox?

En cuanto ha quedado todo limpio se han marchado por ahí.

Supongo que buscarán otro lugar para limpiar.

¡Ay!

¡Cuidado, cuidado!

(GRITA)

¡Ah! ¡Buena actuación, Blip!

¡No estoy actuando! (GRITA)

Si se quedaran quietos,

creo que podría desconectarlos del modo automático.

¡Por qué me odian todos los robots!

¡Brum, brum! ¡Ricky al rescate!

(GRITA)

¡Scootbox, parad!

¡He dicho que paréis!

¡Eh! ¿Pero qué mosca os ha picado, scootbox?

¡Yuju!

¡He sido más listo que vosotros!

¡Oh, oh, oh! (GRITA)

¡Ricky! ¿Estás bien?

Sí, estoy bien.

Ricky, pues yo diría que no.

(GRITA)

Oh... Han conseguido escapar.

Díselo.

Ricky, eres una gran moto de rescate,

pero a veces para salvar la situación

hace falta algo más que tú.

¿Dos como yo, dices?

(Claxon)

No me refería a eso.

Necesitas un equipo. Tus padres son un equipo, ¿verdad?

Sí.

Y tú formas parte de un equipo. Nosotros.

Tenéis razón. Somos un gran equipo.

Seguro que juntos podremos detener a eso scootbox.

¿Entonces... Blip no estaba actuando?

Vale, moto de rescate, ¿cuál es el plan?

¡Todos para uno y moto para todos!

Buen trabajo, DJ.

La red ha quedado bien sujeta.

Ahora quédate en tu puesto y espera mi señal.

(GRITA)

(GRITA)

¡Vamos a ayudar a Blip!

¡Acelerando! ¡Brum! ¡Brum!

No tengas miedo, Blip. Venimos a ayudarte.

Vale. Estos scootbox buscan basura,

así que vamos a darles menos basura.

¡Zoomcam, fuera!

¡Bien hecho! Ahora la fase tres: basura para despistados.

(Música animada)

Loop, echa basura.

¡Ya era hora! ¡Una excusa para ponerme peligroso!

(Música animada)

¡Ya puedes parar, Blip!

Ya no te están persiguiendo.

Ahora me persiguen a mí.

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Estupendo!

Llévatelos a la red.

¿Qué? ¿Ahora?

Aguanta.

¡Ahora!

¡Bien!

¡Zoomtástico!

Oh... Oh, no.

¡Todavía se están moviendo demasiado!

Eh... ¿Moto de rescate? Creo que se están merendando la red.

¿Qué?

Ni hablar.

La motopandilla siempre dispuesta al rescate.

¡Al frente velocidad!

¡Arriba alerón!

¡Visera activada!

¡Dispositivos en acción!

¡Ricky al rescate!

¡Vaya! Buen trabajo, Ricky. -Sí.

Has logrado salvar la situación.

No he sido solo yo, ha sido entre nosotros.

Somos un equipo. ¡Ajá!

¡Muy bien! ¡Ya está!

Ya no están en automático. Ahora debería obedecerme.

¡Hurra! (HELEN RÍE)

Eh... ¿Podemos intentar ganarnos las insignias otra vez?

Como equipo. Oh, lo siento, Ricky, no...

Porque ya os las habéis ganado.

(RIENDO) Todos vosotros. -Veamos...

¿Quién quiere su insignia?

Es trabajo en equipo. (RÍE)

(Claxon)

(TODOS) Oh... ¡Yuju!

(TODOS) ¡Bien! ¡Ya tenemos la insignia!

(Grito)

¡Blip, ya te puedes parar!

¡Se acabó! (TODOS RÍEN)

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# Qué valiente es.

# Siempre en busca de aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #