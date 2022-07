# Todos saben que le gusta la velocidad.

# Algún día él será como papá y mama.

# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# -¡Ricky Zoom, Ricky Zoom!

# -Qué valiente es.

# Siempre busca aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

¡DJ! ¡Loop!

¡Scootio!

# Si estás en apuros se te puede ayudar.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #

EL NUEVO APARATO DE RESCATE

¿Cuándo llegará de una vez?

¿Será ese?

No es DJ. ¡Eh, eh!

¡Uh! ¿Qué? ¿Ha llegado ya?

No, pero llegará de un momento a otro.

¿Estamos esperando a alguien?

Pensaba que estábamos dando vueltas al buzón de correos.

(RÍE) Loop, ¿no te acuerdas?

He acumulado 500 cajas de cereales Steel Awesome

porque regalaban un juguete de rescate sorpresa.

¡Guau!

¡Tú te pones morado a cereales!

¡Hola, chicos! ¡Ah!

¡Ya está aquí! ¡Papá!

Hola, ¿qué tal, Loop?

Señor Hoopla, estamos esperando un paquete muy importante.

¿Nos lo ha traído? ¡Oh!

¿Te refieres a este paquete tan importante?

(TODOS) ¡Guau!

Oh, espera. No, no es este.

Veamos... Tiene que estar por aquí en algún rincón.

A ver... ¡Ajá!

(TODOS) ¡Guau!

¡Ups! Este tampoco es.

Disculpad, hoy sale el catálogo del cigüeñal.

¿Dónde demonios lo habré metido?

(CANTURREA)

¡Ajá! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo pone! ¡Zoom!

Tiene que ser tuyo, Ricky.

Gracias, señor Hoopla.

Oh, ha sido un placer, Ricky.

Cada paquetea su legítimo dueño. ¡Es nuestro lema!

Y ahora, voy a seguir con mi ruta de reparto.

# Ni la lluvia ni la nieve... # No, no era así.

¿Cómo era? # Ni la lluvia ni... #

¡Es alucinante!

Pero si todavía no lo has abierto.

¿Quieres decir... que aún hay más?

¡Gua...u!

¡Es alucinante!

Espera.

Esto no es nada alucinante.

Un momentito.

(TODOS) ¡Guau! ¡Una rampa de rescate!

¡Qué pasada!

Y no es una rampa cualquiera. Mira.

Tiene un mecanismo automático con tres posiciones diferentes.

¡Vaya! ¡Es fantástico!

¡Increíble!

Parece diseñado para saltos de gran alcance, ya sabes,

para llegar a lugares inaccesibles como...

¡Una moto de rescate!

¡Es demasiado bueno para ser verdad!

Y si aprietas otra vez este botón...

¡Zas! ¡Se recoge solo!

En algún lugar hay una moto en apuros.

Una moto que nos necesita.

Y con esta rampa vamos a ser capaces de ayudarle.

¡Esto es zoomtástico!

(LOS TRES) ¡Nos vamos de rescate! ¡Yuju!

¡Ay, por las ruedas de mi tío Beescooter!

¡Ay, ay, ay!

¡Ricky! ¡Loop! ¡DJ!

¿Dónde estáis, chicos!

¡Os he entregado el paquete equivocado!

¡Es este, chicos! ¡Es este!

¡Oh, Don, esta vez sí que la has hecho buena!

Es cada paquete a su legítimo dueño,

no cada paquete al primero que se me cruce en el camino.

Ay... Tengo que encontrar a Ricky y recuperar el paquete.

(Claxon)

Busquemos una moto para rescatar.

¡Zoomcam, fuera!

No veo a nadie que necesite ser rescatado.

Hay una rueda en lo alto de esa farola.

¡Entonces voy a rescatarla!

¡Aguanta, ruedita! ¡Ricky va a salvarte!

Por ahora voy a poner la rampa en su nivel mínimo

hasta que le coja el tranquillo.

¡Cerrando rueda!

(LOS TRES) ¡Guau!

¡Ah! (LOS TRES) ¡Oh!

¿Estás bien, Ricky?

Me siento zoomtástico.

Es más elástico de lo que me esperaba.

¡Uah! (RÍE)

Tienes razón. Es muy elástico.

Necesitarás un poco más de práctica.

¡Buena idea, DJ!

La mejor manera de practicar es buscar a alguien a quien rescatar.

¡Vamos allá, chicos!

(Música animada)

¡Ricky!

¡Ricky!

(Claxon)

¡Ricky, mira!

Buster necesita ayuda.

Ya sé cómo ayudarle. Pongamos la rampa al nivel 2.

Tranquilo, Buster, recuperará tu pelota.

Veamos de lo que es capaz este juguete de rescate.

¡Ricky al rescate!

(TODOS) ¡Guau!

¡Oh, oh! (TODOS) ¡Oh!

Allá se ha ido el sargento Teddy. Vamos a por él.

¿Estás bien, Ricky? Jo, esa rampa es difícil de usar.

(RÍE) Estoy bien.

Lo tengo todo bajo control.

¿La pelota?

Tenemos que recuperar la pelota de Buster.

Vamos, motopandilla.

¡Uh! ¡Oh, sargento Teddy!

El sargento Teddy va a tener que arreglárselas solo, Buster.

No creo que tú puedas subir hasta ahí.

Sargento Teddy.

¡Oh! -¡No!

¡Oh!

¡Moto atascada! ¡Repito! ¡Moto atascada!

¡Oh! ¡Buster!

¿Por qué nadie se toma la molestia de escucharme?

(Claxon)

"Agente Bunker a Hank y Helen Zoom".

"Tenemos una emergencia 397 en Parque Aventura".

¡A trabajar! ¿Vienes, Helen?

¡Moto ambulancia Helen Zoom lista para intervenir!

Ojalá tuviera mi nueva rampa de rescate.

Tenía que haber llegado hoy.

¡Aquí la tenemos!

Me puede venir bien para este rescate.

Hank y Helen, mi nieto está atrapado en la cornisa.

Bien. Según las normas, lo primero que tenemos que hacer,

es... -Rescatar la moto inmovilizada

con todos los medios que hay a disposición.

¡Correcto!

Buster será una gran moto policía.

Vamos a estrenar la nueva rampa de rescate.

Eso mismo estaba pensando yo.

Esto no es lo que esperaba.

¿Seguro que es lo último en aparatos de rescate?

Hum...

¿Lo último en aparatos de rescate lleva una pegatina de Steel Awesome?

Me resulta muy sorprendente. -¿Sorprendente?

Es el juguete de rescate sorpresa de Ricky.

El regalo por las cajas de cereales.

¿Podría servir de algo, Hank?

En fin, de pequeño tuve uno igual. A ver si recuerdo cómo iba.

La última vez que lo usé era más jovencito.

Retrocedan. Dejen paso.

¡Ah!

¡Uo! ¡Oh! ¡Oh!

¡Lo dicho!

¡La última vez que usé uno de estos era más jovencito!

¿Podemos terminar con el rescate de una vez?

Claro que sí.

En cuanto se me ocurra la mejor manera de hacerlo.

(Claxon)

¡Oh! ¡Ah! ¡Uh!

¡Guau!

¡Es como si no quisiera que la atraparan!

¡Ricky!

¡Ese paquete no era para ti!

¡Era para tu padre!

Un momento. ¿Qué quieres decir?

No es un juguete, es una rampa de verdad.

¡Y puede que papá la necesite!

¡Sí! Lo habéis pillado a la primera.

Scootio, DJ, coged esa pelota.

¡Loop, vamos allá!

(Claxon)

¿Papá?

Pensaba que quien hacía el rescate era tu papá.

Lo siento, papá. Tengo tu rampa.

Ya lo sabe, Ricky. Ya me he dado cuenta hace un rato.

Soy muy lista, ¿sabes? Bueno... Tengo la rampa.

Supongo que ahora tendré que usarla yo para bajarle de ahí.

Si no sabes cómo usarla, rebotarás sin control.

¡Y vaya que si lo hace! Nos hemos dado cuenta.

Ya lo sé, pero creo que tengo una idea.

(Claxon)

No puedo mirar.

Pero tampoco puedo no mirar. Haré las dos cosas.

Ricky, ¿estás seguro de lo que haces?

Dale una oportunidad.

¿Preparado, Ricky? Preparado, mamá.

No llega hasta aquí.

¡Ricky al rescate!

¡Control de velocidad!

¡Arriba alerón! ¡Visera activada!

¡Dispositivos en acción!

¡La subiré un poco!

¡Oh, no! ¡Cámara lenta!

¡Así se hace, Ricky!

(TODOS) ¡Bien!

¡Ahora ya puedes bajar, papá!

¡Hank Zoom, listo para el rescate!

¡Por fin! ¡Ya era hora!

Vamos a bajarte a ti y al sargento Teddy, Buster.

¡Ajá!

¡Gracias!

(RÍE)

Y aquí llega tu pelota. ¿Eh?

¡Uy! ¡Oh!

Espero que Scootio y DJ no tarden mucho en atraparla.

¡Este es mi chico!

De tal modo tal astilla.

Algún día será una gran moto de rescate.

(RÍE)

Siento lo de tu rampa de rescate, Ricky.

No están hechas para grandullones como yo.

No pasa nada.

Ya me ayudarás a comer otras 500 cajas de cereales.

Espero que tengas hambre.

(RÍEN)