# Todos saben que le gusta la velocidad.

# Algún día él será como papá y mama.

# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# -¡Ricky Zoom, Ricky Zoom!

# -Qué valiente es.

# Siempre busca aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

¡DJ! ¡Loop!

¡Scootio!

# Si estás en apuros se te puede ayudar.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #

EL MOTOHÉROE DE WHEELFORD

En aquellos tiempos no teníamos carreteras.

Oh, no. Entonces éramos motos muy duras y fuertes.

Los caminos eran de barro y piedras. (TODOS) ¡Oh!

Pero estaban muy mal

y acabábamos con ampollas en las ruedas.

De modo que los asfaltamos. Es mucho más cómodo.

Bien. Esto no se lo enseño a cualquiera,

pero supongo que me puedo fiar de vosotros, ¿verdad?

(TODOS) ¡Claro!

Voy a enseñaros el objeto más valioso que poseo.

Ya veréis qué sorpresa os lleváis.

¡Espera! Vale, preparado.

Disfrutad de lo que van a ver vuestros ojos.

Aquí lo tenéis. (RÍE)

(AMBOS) ¿Eh? ¿Eso no es una alforja?

Oh... Yo esperaba llevarme una sorpresa.

Que desilusión.

Esto no es una alforja corriente. Mirad. Apretad aquí.

¡Oh!

(TODOS) ¡Guau!

¿Pero qué es esto, Maxwell?

Este accesorio está hecho a la medida de nada menos que,

redoble de tambores,

el motohéroe de Wheelford.

¿El motohéroe de Wheelford?

Oh... ¡No me digas!

Oh, es increíble.

¡Me estoy haciendo el sorprendido!

Chicos, de todas las motos que conocemos,

el motohéroe de Wheelford es el no va más.

(SUSPIRA) No sabéis quién era el motohéroe de Wheelford,

¿no es así?

Pues no. Ni idea.

No me suena de nada. No, no.

Bueno, pues poneos cómodos, que os voy a contar su historia.

El motohéroe de Wheelford fue el mayor héroe

que ha conocido esta ciudad.

(TODOS) ¡Oh!

Cada vez que había alguien en apuros aparecía el motohéroe de repente

para ayudarle.

Y una vez realizada su buena acción,

el motohéroe desaparecía como una moto fantasma.

(TODOS) ¡Oh!

¿Y nunca se ha sabido quién era el motohéroe de Wheelford?

No. Un día el motohéroe dejó esto delante de mi garaje

y nunca más se le volvió a ver.

He intentado resolver este misterio, pero supongo que nunca lo averiguaré.

Nosotros intentaremos resolver el misterio.

¡Chicos, vamos allá!

¿Ya has averiguado quién es? No.

Pero estoy pensando cómo podemos resolver este misterio.

Espera. Maxwell, has dicho que este accesorio

está hecho a medida del motohéroe, ¿verdad?

Eso es.

Entonces lo probaremos con todas las motos de la ciudad.

Y el que se lo pueda poner,

¡será el motohéroe de Wheelford!

¡Oh, vaya, qué buena idea!

Vale. El motohéroe de Wheelford...

tiene que ser alguien muy veloz.

¡Un momento!

¿Qué os parece el agente Bunker?

Es muy veloz.

¡Oh, es verdad! ¡Podría ser él!

(Claxon)

¡Eh, agente Bunker!

¡Agente Bunker, espere un momento!

Id más despacio. ¿A qué viene tanta prisa?

¿Alguna vez ha visto este objeto? ¿Eh?

¿Debería sonarme de algo?

Tranquilo, agente Bunker.

Conocemos su secreto. ¿Mi secreto?

¿Me deja que le ponga este accesorio?

Oh, quieto ahí. ¿Qué es esto?

¿De qué secreto estáis hablando? ¡Alto! ¡En nombre de la ley!

No hace falta que siga escondiéndose, agente Bunker.

¿O debería llamarle... el motohéroe de Wheelford?

(RÍE) ¿Yo? ¿El motohéroe?

¿La moto enmascarada que acelera de repente?

(RÍE) Oh, no.

Yo nunca acelero a no ser que persiga a alguien

para decirle que no acelere.

(RÍE) Ahí tiene razón.

Discúlpenos, agente Bunker.

Vamos a tener que seguir buscando.

¡Bueno, id despacito!

¡No olvidéis respetar el límite de velocidad!

(Claxon)

El motohéroe de Wheelford también es fuerte.

¿Hay alguien más fuerte que el señor Rumbler?

Mi papá.

¿Crees que podría ser él?

¿Eh? ¿DJ? ¿Pero qué estás haciendo aquí?

Eh, quieto, que estoy arreglando este bache

para que nadie meta la rueda y se quede encajado.

Está arreglando el bache, ¿eh?

¿O es que tiene algún secreto que ocultar?

Eh, papá, a mí me lo puedes decir.

¿Eres el motohéroe de Wheelford? Ah...

(RÍE) ¿Él? ¿El motohéroe de Wheelford?

¡Ay, que me parto de risa! -¿Por qué no puedo ser el motohéroe?

Yo soy un vehículo muy fuertote.

¿Es que no ves que te sobra un neumático?

El motohéroe es una moto y tú eres un triciclo.

(TODOS) Oh...

Oh, vaya, en eso tienes razón.

Además, yo conduzco despacito y soy muy prudente.

Y esta pieza no le encaja en ninguna parte.

¿Y para qué creéis que puede servir esto?

¡Uh! Yo diría que es un claxon.

¡Ja! ¿Un claxon?

Seguro que el motohéroe usa algo más emocionante que un claxon

(Claxon)

(GRITA)

Sí, es un claxon.

¿Lo ves? Te has quedado encajado en el bache.

(Claxon)

(RÍEN)

¡Eh, eh, eh! ¡Uh!

¡Eh!

El motohéroe tiene que salirse de la carretera, ¿no es así?

El señor Hoopla también lo hace. Igual es él.

¿Mi papá?

¿Me has dicho algo?

Oh, ya lo sabes.

Eh... ¿Saber qué?

Oh, ya sabemos que tú sabes lo que sabemos, papá.

No tengo ni idea de qué es lo que sabéis que yo sé.

¿O tal vez quieres que creamos que no lo sabemos?

¡Un momento!

¿Qué es lo que sabemos? (RÍE)

Señor Hoopla, ¿es usted el motohéroe de Wheelford?

¿Yo? ¡No! ¡Qué más quisiera!

Pero sí tuve el placer de conocerlo.

Me ayudó a repartir el correo un día que nevaba mucho

y después desapareció como un copo de nieve al viento.

Ni siquiera me dejó darle las gracias.

Vamos, chicos, sigamos buscando.

¡Lo sabía! ¡Esto no es solo un claxon!

(Claxon)

(Música animada)

(Claxon)

¿Quién más puede quedar?

Estoy seguro de que nos olvidamos de alguien.

Tal vez sea yo.

(RÍE) Tú no eres, Loop.

Pero tiene que haber alguien en quien no hayamos pensado todavía.

(GRITA) ¿Eh?

¿Dónde se ha metido Ricky?

¡Ricky!

¡Ricky! ¿Pero dónde estás?

Eh... ¡Chicos! ¡Estoy aquí arriba!

¡Hola, Ricky! ¿Blip?

¿Cómo has llegado hasta aquí? Oh... Como siempre.

O sea, ¿que es eso te pasa a menudo?

Ya sabes que a mí me pasa de todo.

Blip, estamos aquí.

¡Ricky!

¿Te encuentras bien? -¿Qué ha pasado?

La alforja del motohéroe de Wheelford me ha subido al árbol.

No esperaba esta respuesta.

Y ya estaba aquí. Me sucede a menudo.

(AMBOS) Oh... Ya lo sabemos.

Así que esta es la alforja del motohéroe de Wheelford, ¿eh?

Queríamos ponérsela a todas las motos de la ciudad

para averiguar quién es el motohéroe.

A todas las motos, ¿eh? (RÍE) Ahorraos ese trabajo.

Tenéis al motohéroe delante de... -Eh... Hank.

¿Me ayudas a colocar la rampa de salvamento?

Esto... Quiero decir que... Olvida lo que acabo de decir.

Me temo que la identidad del motohéroe de Wheelford

seguirá siendo un misterio. -¡Date prisa!

¡Perdonad!

¿Os habéis dado cuenta, chicos?

¡Creo que el motohéroe de Wheelford es mi papá!

¡Oh! ¡Vaya!

¡Uh!

¡Esto es una pasada!

¡Mi papá! ¡El motohéroe de Wheelford en acción!

¡Ah!

¡No hay manera de subir! ¡Ah!

¿Estás seguro de que es él?

Porque yo me lo imaginaba... más capaz.

Solo está disimulando para que no sospechemos que es él.

¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Eso está mucho mejor!

Oh, oh...

Eso pasa a veces. Creo que te vas a caer.

¡Socorro!

¿Papá? ¡Es increíble!

¡Qué pasada! ¡Qué guay!

¡Guau! ¡Yo quiero una alforja como esa!

¡Mamá! ¡No me lo puedo creer!

No se te había ocurrido probarme la alforja a mí, ¿eh?

(RÍE) Yo no... me lo imaginaba.

Eres mi mamá.

Sí, pero también es mucho más que eso.

¡No hace falta que me lo digas! (HELEN RÍE)

Maxwell me guarda las alforjas en un lugar seguro.

¿Qué tal si las devolvemos?

(CANTURREA)

¿Eh?

Nunca... sabremos quién es.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# Qué valiente es.

# Siempre en busca de aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #