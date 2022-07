# Todos saben que le gusta la velocidad.

# Algún día él será como papá y mama.

# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# -¡Ricky Zoom, Ricky Zoom!

# -Qué valiente es.

# Siempre busca aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

¡DJ! ¡Loop!

¡Scootio!

# Si estás en apuros se te puede ayudar.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #

EL HÉROE DE RICKY

¿Quién de vosotros sabe lo que es un modelo imitado?

¡Oh, oh, oh! ¡Yo lo sé!

Es esto. ¡Uh! (RÍE) Loop.

Eso es un volteo.

¡Oh! ¿Puedo hacerlo otra vez?

No, no, luego. (RÍE) En clase de gimnasia.

Un modelo a imitar es alguien a quien admiras.

Alguien a quien te gustaría parecerte.

¿Como Scoota Widget?

¡Es tan lista! Siempre inventa los mejores artilugios.

¡Como mi tablet!

¡Muy bien, Scootio!

Hoy como deberes os voy a poner un proyecto especial.

Quiero que elijáis quién va a ser vuestro modelo a imitar

y mañana podéis venir para contarnos

lo que habéis hecho para pareceros a él. (RÍE)

(Claxon)

Quiero ser como Scoota Widget

y voy a utilizar mi tablet para todo,

incluso para hablar.

¡Tablet, di hola a motopandilla!

"Mi lápiz en un tomate".

Oh...

Pensaba que funcionaba mejor. ¡Eh, chicos!

Ya he elegido mi modelo a imitar. (RUGE)

Monster Trike 3000.

El triciclo más fuerte del mundo.

¡Oh! Voy a arrastrar esta enorme piedra

para fortalecer mi chasis.

¿Eso es todo lo que hace? No.

También grita a la gente para que hagan ejercicio.

¡Dominar y arrastrar la piedra!

(RÍEN)

A mí no se me ocurre un modelo a imitar.

Igual necesito un modelo al que se le ocurran esas cosas.

Ya sabemos cuál es el modelo de Ricky.

¿En serio? ¿Quién?

(RÍE) Steel Awesome. ¡Ah, claro!

¡Steel Awesome!

Oh... ¿Por qué no se me habrá ocurrido a mí?

Oye, ¿puedo usarlo yo también? (RIENDO) Lo siento.

Ya está cogido.

Entonces usaré al primo de Steel Awesome,

el del episodio 41. Es igual que Steel.

Solo que lleva un sombrero.

¡Vamos, DJ!

Mientras yo voy a por más artilugios,

tú puedes hacer más ejercicio.

¡Arrampla peso o si no, no eres nadie!

¡Oh!

Y yo voy a imitar a Steel.

Voy a buscar a alguien que necesite un héroe que le ayude.

(Claxon)

¡Hola, Blip! ¡Ah! ¡Ho... hola, Ricky!

¿Necesitas un héroe que te ayude? ¿Y otro héroe con sombrero?

(RÍE) Pero me falta el sombrero.

No necesito que nadie me ayude.

Pero si tú siempre necesitas ayuda. Pues no, hoy no.

Solo tengo que devolver estos libros a la biblioteca

y ya sé dónde es.

Por una vez en mi vida.

(Claxon)

Está bien. Me alegro.

Por ti, claro.

Pero las cosas te pueden ir mejor si te hipnotizo.

¿Qué?

Es lo que hace el primo de Steel para salvar a la gente.

¡Rayo hipnótico! ¡Au!

¡No lo hagas! Mi mente es muy débil.

(RÍE) ¡Y yo lo tendré a salvo con mi rayo atrapa lo invisible!

¡Yu! ¡Yu! ¡Ya es mío!

¡En línea recta! ¡Lo estoy dirigiendo! ¡Bien!

¡Ay! ¿Pero qué es eso?

¡Ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh!

(AMBOS RÍEN)

Eh, imagínate que le ayudo a un policía de verdad.

Me pareceré más a Steel. ¡Vamos allá!

(Claxon)

Eso frenos están bastante desgastados.

¿Qué demonios ha estado haciendo? -Pues... frenar.

Valed, eso lo dice todo.

Agente Bunker, ¿en qué puedo ayudarle?

Tiene que haber algo que yo pueda hacer.

¿Qué puedo hacer? ¡Ricky! ¿Qué ha pasado?

¿Alguna emergencia? ¿Alguna emergencia?

¿En serio? Necesito ayudar, ¡Por favor, por favor, por favor!

¿Qué es lo que ha dicho?

Creo que dice que necesita ayuda.

Tú guíame, Ricky. ¿Yo?

Steel Awesome siempre guía a los demás.

Tienes razón. Vamos.

¡Despejen el camino! ¡Agente se servicio!

(SILBA)

¿Hey?

¡Agente! ¡No he acabado de arreglarle los frenos!

(Sirena)

¡Despejen la ruta!

¡Esto es una emergencia código...!

Código... eh... ¿Qué código es, Ricky?

¿Un 46 o un 77B?

Eh... Podría ser un 77B. Supongo.

¡Oh, hay que darse prisa!

Eh... ¿Qué es un 77B?

No lo sé, pero...

seguro que necesitan la ayuda de Steel Awesome.

¡Y a su primo! Pero con sombrero.

¡Dejen paso libre a la patrulla de policía!

¡Abran paso a la justicia!

¡No temáis! ¡Steel ya está aquí!

¡El primo de Steel no tiene una muletilla,

pero me apetecía gritar!

(Claxon)

¿Por dónde es, Ricky? Por donde aceche el peligro.

Allí es a donde Steel siempre va.

Recibido, ¿pero por dónde hay que ir?

Oh, creía que usted lo sabría.

Pero tú dijiste que había una emergencia.

¿No era usted el que dijo que había una emergencia?

¡Un momento! ¡Parad todos!

¿Eh?

¿He dicho que paren todos? ¡Eso me incluye a mí!

(Claxon)

¡Código 99! ¡Agente sin frenos!

(AMBOS) Oh, oh.

¡Código 99!

¿También hay un código para esto? ¿Sucede muy a menudo?

Hay un código para todo.

¿Qué haría Steel Awesome ahora? ¡Muy fácil!

Steel pararía con su rayo gravitacional.

¡Dispara un rayo gravitacional invisible

capaz de parar cualquier cosa!

¡Hazlo, Ricky! ¡Eso es!

¡Oh! ¿Y qué pasa si no tengo ese rayo gravitacional?

Confiaba en que lo tuvieras.

Ahora sí que vamos a necesitar ayuda.

¡Código 99!

¡Ricky! ¿Qué está pasando?

Necesito que llames a papá con tu tablet. ¡Deprisa!

(CANTURREA)

"¡Papá!". ¿Ricky?

"Tenemos una emergencia".

"El agente Bunker te necesita".

"Es un código 99". ¿Eh? ¡Voy para allá!

(Sirena)

¡Oh!

¡Código 99! ¡Hola, papá!

¡Hola!

Papá, solo estaba haciendo mis deberes.

Quería parecerme a Steel Awesome. De repente ha pasado esto.

Está bien. Yo me ocupo de esto.

¡Agente Bunker! ¿Se encuentra bien?

Eh... Afirmativo.

Más que un código 99 es un código 0.

Estoy muy bien.

¡Uh! No sé, pero creo que está muerto de miedo.

Voy a hipnotizarle.

Au...

Au...

Déjalo ya, Loop.

Prefiero que te adelantes y quites obstáculos.

¡Loop se hace cargo!

Bueno, a ver si conseguimos frenar a este agente.

Con cuidado, con cuidado...

A esta velocidad no se puede. ¿Y con mi gancho de remolque?

¿Puedes dirigirlo a esta velocidad? Puedo intentarlo.

Puede que haya llegado el momento de que imites a Steel Awesome.

¡Control de velocidad!

¡Arriba alerón! ¡Visera activada!

¡Dispositivos en acción!

¡Gancho de remolque... fuera!

¡Ojo con la chapa y pintura!

Buen disparo, Ricky.

¡Ah! ¡Es... demasiado... pesado!

¡No puedo pararlo!

Tengo una idea.

(AMBOS) ¡Guau!

¿Podrías dejarme esa piedra, DJ?

¡Claro! ¡Sí, por favor, llévesela!

Vaya...

Cuánta fuerza tiene el papá de Ricky...

¡Oh!

¡Oh, oh!

¡Oh, oh! ¡Oh!

¡Ya te tengo! Con esto debería frenar, Ricky.

¿Estás preparado? ¡Claro!

¡Ah! ¡Ah!

¡Gracias, papá! ¡Agente Bunker!

¡Cuidado! ¡Precipicio!

¡Agente! ¡Menos mal que le he encontrado!

Cuidado al parar, aún no he reparado sus frenos.

Eh, gracias, Maxwell.

Pero, tranquilo, es un código 0. Situación bajo control. (RÍE)

Gracias al eficaz rescate de Hank Zoom.

Bueno... (RÍE) ME han ayudado.

¡Señor Zoom! ¿Me puede enseñar a hacer esos giros a gran velocidad?

¿Y cómo ha podido cargar con semejante peso?

Tablet, di: "¡Eso ha estado increíble!".

"¡Eso ha estado increíble!".

¡Oh! ¡Funciona!

Ahora sí te pareces un poco más a Steel Awesome.

En realidad, creo que voy a cambiar mis deberes.

Se me ha ocurrido un modelo mejor a imitar.

(Claxon)

Steel Awesome es un superhéroe y es genial,

pero he decidido que mi modelo a imitar es un héroe de verdad.

(Vítores)

Mi papá es fuerte.

Y veloz. Y siempre puedo contar con él.

Siempre está dispuesto a ayudar a la gente.

Y para ser como él,

solo tengo que intentar ayudar a la gente que lo necesite,

y lo voy a hacer todos los días.

Vale. ¿Entonces no vas a hacer de Steel Awesome?

Ya no necesito esto.

Oh.

(Risas)

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# Qué valiente es.

# Siempre en busca de aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #