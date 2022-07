# Todos saben que le gusta la velocidad.

# Algún día él será como papá y mama.

# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# -¡Ricky Zoom, Ricky Zoom!

# -Qué valiente es.

# Siempre busca aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

¡DJ! ¡Loop!

¡Scootio!

# Si estás en apuros se te puede ayudar.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #

EL DESCONTROLADOR

¡No tan deprisa, profesor Muffle Crank!

Puede que hayas conseguido escapar de la motoprisión,

pero jamás conseguirás de Steel Awesome.

(RÍE)

¡Ups! Pues lo ha conseguido.

"¡Jamás podrás escapar de Steel Awesome, Crank!".

-"Lo que tú digas".

"Me trata de usted".

Ah.

¡Socorro, Steel, por favor, ayúdame! -Muffle Crank, muévete hacia atrás.

Pero tengo mucho miedo, Steel. No puedo.

Sí que puedes, Crank.

Con la ayuda de este controlador Steel Awesome...

eres capaz de hacer cualquier cosa.

Muffle Crank, ahora muévete hacia atrás.

Moviéndome... hacia atrás...

Realmente el controlador Steel Awesome

funciona de maravilla.

Consigue que Muffle Crank haga exactamente lo que yo le ordeno.

"Gracias, Steel".

"Y te prometo que mis días de moto malhechor se han acabado".

¡Qué guay ha estado! ¡Oh, oh!

Oh... Eh... Ricky. ¿Qué estás haciendo?

Eh... Estaba imitando a Steel cuando hace esos giros,

esos trucos y ese tipo de cosas.

¡Oh! Estás jugando a Steel Awesome. ¿Puedo jugar?

Yo también sé hacer eso.

(ACELERA) ¡Yuju!

¿Qué tal ha estado? ¡No está mal, Toot!

¡Vamos, chicos! ¡Nos movemos!

¿Por qué no jugamos a Steel Awesome con tus amiguetes?

¡No tan deprisa, Muffle Crank!

Ya... Claro.

¿No deberías irte a casa con papá y mamá?

Mis amigos y yo vamos a hacer cosas motoguays.

¿Cosas motoguays? -Vamos, Toot.

Deja a tu hermano que se vaya con sus amigos.

Ya jugarás con él luego. ¡Gracias, mamá!

¡Zumbando!

(Claxon)

Y entonces, Steel Awesome va y le dice:

"Usaré mi controlador Steel Awesome".

Y Muffle Crank hacía todo lo que Steel le ordenaba.

(TODOS) ¡Oh!

¡Cuéntamelo todo! Pero no nos cuentes el final.

Vale, pero cuéntalo todo.

Entonces Muffle Crank dice:

"Mis días de moto malhechor se han acabado".

Y Steel le responde... ¡Toot!

¿Pero tú qué haces aquí? ¡Hola!

He venido a jugar a Steel Awesome con vosotros.

Toot, ya sabes lo que te ha dicho mamá.

Ya jugaremos luego.

Pero ahora es luego.

Luego es todavía más luego, ¿vale?

Está bien. Luego. Lo dejo para luego.

Soy una experta en luego. Me encanta luego.

Está bien.

Decía que el controlador Steel Awesome es tan...

¿Falso?

¿Un mando a distancia que hace que las motos te obedezcan?

(RÍE) No me lo creo.

Sí, esas cosas solo existen en las pelis, Ricky.

Lo sé desde que tenía... siete años.

¿Cuántos tienes ahora? Siete.

(TODOS RÍEN) Supongo que tenéis razón.

¿Pero a que sería genial tener un aparato así de verdad?

No te creas. ¿Qué?

Mientras estabais hablando

he buscado en una página de artilugios,

y resulta que ese controlador existe.

(TODOS) ¡Guau!

Scootio, escúchame.

Tenemos que conseguirlo como sea.

Cambiaríamos el mundo de arriba abajo.

(RÍE) O al menos tendríamos algo guay para hacer esta tarde.

(Claxon)

¿Dices así?

Dale fuerte con el martillo.

Bien, ya está.

Os presento...

¡el motocontrolador!

¡Guau!

¡Oh!

(RÍE) Y decían que ese aparato no existía.

¿Quién ha dicho eso? Tú mismo.

Es verdad. Vale.

¿Entonces quién quiere que lo controle a distancia?

Oh... (SILBA)

¿En serio? ¿Nadie se anima?

(RÍE) No sé controlarme a mí mismo...

como para que me vengan a controlar.

Yo me apunto.

¿No te importa dejar que te controlen?

¿Si lo hago me vais a dejar jugar a Steel Awesome con vosotros?

Pues sí, pero...

Entonces me apunto. Empieza ya.

¡Genial, Toot! ¡Eres guay, Toot!

¡Qué chachi! Ya lo sé.

¡Muy bien! ¡Vamos allá!

Toot, ahora corre hacia atrás.

¿Ya lo estoy haciendo?

Corre hacia atrás.

Ah... ese control remoto tiene mucho de remoto

y poco de control.

¿Entonces lo he hecho mal? No, lo has hecho bien.

Pero me imagino que no funciona.

En fin, ha merecido la pena intentarlo.

¡Hasta luego, Toot!

¿Os marcháis?

Pero... pero...

¡Ricky, espera! Ahora caigo. Tenía puesto el freno de mano.

¡Inténtalo otra vez! Toot, no funciona.

Porfi...

Está bien. Ahora corre hacia atrás.

Corriendo... hacia atrás.

(Claxon)

¡Eh, lo había hecho bien! (RIENDO) ¡Funciona!

¡Oh, esto es increíble!

Tú mismo lo has dicho, Ricky.

No me puedo creer que se lo hayan creído.

Y también quiero.

Ahora acelera. Voy acelerando...

Trae el balón de DJ, por favor.

Trayendo... el balón.

¡Esto es genial!

Tu hermana debería jugar siempre con nosotros, Ricky.

(AMBOS) ¡Sí!

Claro. ¿A ti te parece bien, Toot?

¡Bien!

¿Sabéis lo que os digo? Tengo hambre.

Por favor, tráenos comida.

Trayendo... comida.

¿Que traiga comida? ¿De dónde?

¿Dónde encuentro comida?

(Claxon)

¡Pizza!

Trayendo pizza...

¿Adónde se ha ido? ¡Toot!

Creo que ha dicho que iba a traer unas pizzas.

Toot todavía es muy pequeña. No debería andar sola por la ciudad.

¡Toot!

Tenemos que ayudarla.

(RÍE)

Igual lo puedo parar con el mando. ¡Toot, para!

¡No funciona!

Se ha ido demasiado lejos.

Míralo por el lado bueno, igual nos trae pizza.

¡Loop, cómo se te puede ocurrir pensar en comer pizza ahora!

¿Y por qué no? ¡Es una pizza!

¿Dónde habrá una pizza?

(RÍE)

(Claxon)

(RÍE)

(SUSPIRA) ¿Eh?

(AMBOS GRITAN)

¡Uh! ¡Ah! -¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Oh, no! ¡Toot!

¡Está en lo alto de la estatua!

¡Ricky, socorro!

¡Estoy atrapada! ¡No te muevas!

Olvídate del mando.

Solo estaba haciendo como que me controlabas,

como Muffle Crank en la película.

¡Y ahora no me puedo mover!

¡Tranquila, Toot! ¡Estoy aquí!

¡Voy a ayudarte!

¡Estamos contigo! ¡Sí!

¡Cuenta con la motopandilla, Toot!

(Claxon)

Intenta bajar, Toot. Despacito y tranquilita.

Estoy muy asustada. No puedo.

Estamos aquí para ayudarte, Toot.

¡Y a ver si conseguimos pizza!

(AMBOS) ¡Loop!

¿Qué? La pizzería está aquí delante.

No puedo hacerlo.

Claro que puedes, Toot. Con este controlador.

Quiero decir, con la ayuda de tu hermano mayor

tú eres capaz de hacer cualquier cosa.

¡Gira la rueda! Vale...

Allá voy. ¡Ánimo! Baja un poquito.

(LOOP Y SCOOTIE) ¡Oh! ¡Ay, ay, ay!

Oh... ¡Toot!

¡No te tropieces con los tropiezos!

¿Estás bien?

Creo que sí.

¡Ánimo, que tú puedes!

¡Ah!

¡Bien! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Oh! ¡Ah!

¡Muy bien! ¡Ya queda poco!

Vete frenando despacito.

(RÍE)

(LOS TRES) ¡Lo has hecho fenomenal!

Lo has conseguido, Toot.

Gracias, Ricky.

No tendría que haberte engañado. Espera.

¿Entonces el mando a distancia no funciona?

Toot solo quería jugar con nosotros y yo tenía que haberte dejado.

Eres una hermanita estupenda.

(RÍE)

¿Solo estupenda?

¿Te has fijado en cómo se ha movido?

¡Sí! Esto ha sido una auténtica pasada, chicos.

Habría sido más guay si nos hubieras traído una pizza.

¡Esto es genial!

Puedes jugar con nosotros cuando quieras, Toot.

Toot, come pizza.

Comiendo... pizza.

(TODOS RÍEN)