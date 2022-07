# Todos saben que le gusta la velocidad.

# Algún día él será como papá y mama.

# ¿Quién es esa moto que acelera sin parar?

# -¡Ricky Zoom, Ricky Zoom!

# -Qué valiente es.

# Siempre busca aventuras para pasarlo bien.

# Sus amigos van con él.

¡DJ! ¡Loop!

¡Scootio!

# Si estás en apuros se te puede ayudar.

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom!

# ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! ¡Ricky Zoom! #

LA CAJA MÁS INCREÍBLE JAMÁS ENCONTRADA

¡Yuju!

(RÍE)

¡Oh! ¡Bien! ¡Brum, brum!

¿A qué queréis jugar hoy? Pues no sé.

Yo tampoco.

Pero tiene que haber algo.

¡Algo divertido!

¡Eh, Loop! ¿Ese no es tu papá?

¿Qué está haciendo? No lo sé.

¡Hola, papá!

¿Eh?

¿Qué? ¡Oh! ¡Hola, Loop!

Eh... No habrás visto una caja, ¿verdad?

¿Qué tipo de caja?

¡Oh! Bueno, ya sabes, tiene forma de... caja.

Sí, una caja con forma de caja.

Sí, parece una caja.

Creo que se me ha caído mientras venía de camino,

pero no sé dónde. ¡Brum, brum!

¡La encontraré!

¡Bien! Ah... Verás...

¿Qué? Estas cosas se me dan bien.

Sí, no lo dudo, lo que pasa es que a veces...

eres un poquito... distraído.

¿En serio?

Ajá.

Pero esta vez no va a pasar.

Encontraré esa caja y te la devolveré sana y salva.

¡Bien! ¡Muy bien!

Pero te tengo que dar tres instrucciones:

la primera, ni se te ocurra abrir la caja.

Bien.

La segunda, trámela inmediatamente. ¡Vale!

Y la tercera,

no te entretengas para ponerte a jugar.

¡Entendido! Te ayudaremos, Loop.

¡Motopandilla, en marcha!

¡Y no te entretengas, Loop! ¡Recuérdalo!

Caja, caja, ¡caja!

No.

¡Caja!

¡Caja! ¡Caja!

¡Caja! ¡Caja!

Pero... despacio. ¿Por qué corres?

Si alguien va a encontrar esa caja, es seré yo.

¡La he encontrado!

¡Oh, oh, DJ!

Se ha abierto un poco por la esquina.

Puede que se haya abierto al caerse.

¿Puedes ver lo que hay dentro? No.

Mis scootbox pueden echar un vistazo.

¡Scootbox, salid!

¿Qué habéis visto, Scootbox?

(RÍE TÍMIDAMENTE) No saben lo que es.

Lo siento.

Bueno, no pasa nada. Eso no importa.

Uno, no vamos a abrir esa caja.

Y dos, se la llevaremos inmediatamente a papá.

Y tres, no nos pararemos a jugar.

A no ser que nos encontremos algo alucinante por ahí.

Oh, oh. No nos parremos para nada.

Claro. Eso quería decir.

(Claxon)

Oh...

Cómo... se... ¡divierten!

Oh. ¡Oh, no!

Me he distraído con los juegos.

No tenía que haber hecho eso.

¡Oh, no, no, no, no!

Parece que está bien. Yo creo que está bien.

No pienso volver a distraerme porque alguien esté jugando.

(TODOS) ¡Ah!

¡Yo no he hecho nada!

Lo que hay en es caja... se ha despertado.

Vale. Creo que está inquieto.

No sé lo que habrá ahí dentro, pero me encantaría que fuera mío.

(LOS TRES) Aja...

Todavía tengo que llevárselo a papá, pero si pudiéramos abrirlo

por una esquinita... Eso no me parece correcto.

Oh, tienes razón, DJ.

Se lo he prometido a mi papá.

(Ruido fuerte)

¡Uh!

Y voy a mantener mi promesa por muy difícil que resulte.

¡No! ¡Oh! ¡No!

Pero es difícil resistirse a la tentación.

¿Qué... eres tú?

¡Oh!

¿Eso no será...? ¡Hala, no puede ser!

¡Sí! ¡Lo es!

¡Es el autentico y genuino Brumbor!

¡El juguete más rápido y alucinante jamás inventado por nadie!

Se ha salido de la caja.

Papá va a pensar que la he abierto. Pero no lo has hecho.

Pero eso él no lo sabe. Tenemos que meterlo en su caja.

(TODOS) Oh...

(Música animada)

¡Se ha ido!

Corramos, aún podemos cogerlo.

¡Brum, brum! ¡Brum!

¡Tenemos que detenerlo!

¡Nada puede detener a un Brumbor!

¡Gancho de remolque... fuera!

Ya es mío.

¡Loop! Súbete encima y páralo.

No podré sujetarlo mucho tiempo. ¡DJ, necesito una rampa!

Yo soy la rampa.

¡Preparado para despegar del suelo!

¡Yuju! ¡Jujú!

¡Este Brumbor ya es de Loop!

(LOS TRES) ¡Guau!

(RÍE)

Oh. (RÍE)

¡Ah!

¿La próxima vez que le eches el gancho

me dejas que me monte yo? Yo primero, ¿eh?

¡Yujujú!

¡Ah!

¡Uh, jujú!

Esto es... alucinante.

¡Oh, oh! No debo jugar. No debo distraerme.

¿Loop?

¡No es lo que parece! ¿Eh?

¡No es lo que parece! ¿Eh?

(AMBOS) ¡No es lo que parece!

¿Qué estáis haciendo?

¡Uh, uh, oh!

¡Tras él!

¡Ya es suficiente, Brumbor!

¡Vamos a parar!

¡Para!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡No puedo controlarlo!

(Claxon)

¡No hay manera!

Tiene que haber algo con qué poder controlarlo.

(Risas)

¡Beep, beep, boop!

¡Beep! ¡Tú! ¿Qué es esa cosa?

No lo sé, estaba tirado por ahí.

¿A que parezco un robot?

¡Beep! ¡Es el control remoto del Brumbor!

Seguro que se ha caído de la caja.

¿Qué es un Brumbor?

¡Oh!

¿Toot? No sé lo que está pasando,

¡pero me encanta! ¡Yuju!

Haz no que no estás jugando. No me he distraído jugando.

¡Bien!

Ahora sí que hay que detenerlo.

¡Disculpe, señor Hoopla!

¡Sí, lo sé, no es lo que parece!

(Risas)

¡Uh!

¡Uh!

¡Deja de jugar!

Scootio, si te consigo el control remoto,

¿podrías parar el Brumbor? Es un aparato.

Ya me las apañaré.

¡Toot, gira hacia aquí!

¿Y cómo quieres que lo haga?

¡Así es muy fácil!

DJ, ¿listo para coger a Loop? ¡Estoy en ello!

¡Ricky al rescate! ¡Control de velocidad!

¡Arriba alerón! ¡Visera activada!

¡Dispositivos en acción!

Vamos allá.

¡Gancho de remolque fuera!

¡Ya te tengo!

(RÍEN) -¡Otra vez, otra vez!

¡Oh!

¡No puedo sujetarlo mucho más tiempo!

¡Tengo el mando!

No te entretengas. ¡No entretengas!

De modo que... si así va para allá, de esta manera sube... y así baja.

¡Ya lo tengo!

¡Ah!

¡Uh, uh, uh! ¡Muchas gracias a todos!

¡Todos para uno y moto para todos!

Yo quiero tener uno de estos.

¡Loop! Oh, oh...

Aquí lo tienes, papá. Como me lo habías pedido.

¿Qué ha pasado, Loop?

Te dije que no abrieras la caja,

que me la trajeras inmediatamente y que no... te pararas a jugar.

Ya lo sé, he hecho lo que he podido. Y no solo eso, señor Hoopla.

Ha hecho todas esas cosas.

La caja se cayó y se abrió por accidente.

¿Sabe? Loop se ha montado encima solo para llevársela a usted.

De verdad, no ha estado jugando.

Bueno... Igual un poquito, sí.

Oh, supongo que no ha sido lo que parecía.

Buen trabajo, hijo.

¿En serio? ¡Sí!

Estoy orgulloso de ti.

Has puesto todo tu empeño en tu tarea

para hacer las cosas bien. ¡Es verdad! ¡Es lo que he hecho!

Y la caja sigue más o menos intacta.

De modo que... todavía se la puedo entregar

a su legítimo propietario.

Adiós, Brumbor...

Ya está.

¡Entregada!

(LOS TRES) ¡Ah!

Este iba a ser tu regalo la semana que viene,

pero... como ya está abierta...

¡Oh, oh! ¡Qué guay!