Ricky Zoom en inglés - The new rescue tool

The most amazing thing ever put in a box

128011

Ricky Zoom en inglés

5390026

The most amazing thing ever put in a box

Preocupado porque siempre mete la pata, Loop quiere seguir las instrucciones y no abrir el nuevo paquete que va llevarle a su padre Cuando el paquete se cae, se abre y muestra su contenido, un Brum-board, Loop acaba volando sobre Wheelford y la Motopandilla tiene que colaborar para atraparlo.

11 min, 25 sec

05-08-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5390026/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/ricky-zoom-ingles/video/the-most-amazing-thing-ever-put-in-box/5390026/

https://www.rtve.es/v/5390026/

Ricky Zoom en inglés - The most amazing thing ever put in a box