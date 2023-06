La granja de Zenón - pato, pato, pato

(Música)

¡Bien!

(Música)

# Soy un oso en las mañanas,

# abrazándome a la cama,

# con un beso empiezo a desperezar.

# Luego soy un pajarito,

# porque vuelo, canto y grito,

# y un canguro a la hora de saltar.

# Pero no soy pescadito

# y para el agua necesito

# esta marcha que mamá sabe cantar.

# Al agua # pato, pato, pato, pato, pato,

# me despluma, # no me queda ni zapato.

# Al agua # pato, pato, pato, pato, pato,

# nos tenemos que bañar.

# Siempre debo de jugar

# nunca antes de ordenar.

# Al agua pato, pato, pato # que es la hora de nadar.

(Música)

# Al agua pato, pato, pato

# que más tarde hay que cenar. #

(Música)

(Música)

# Hay un cocodrilo y un orangután,

# una pícara serpiente # y un águila real,

# un gato, un topo # y un elefante loco

# que le patina el coco.

(Música)

# Hay un... y un orangután,

# una pícara serpiente # y un águila real,

# un gato, un topo # y un elefante loco

# que le patina el coco.

(Música)

# Hay un... y un...,

# una pícara serpiente # y un águila real,

# un gato, un topo # y un elefante loco

# que le patina el coco.

(Música)

# Hay un... y un...,

# una...

# y un águila real,

# un gato, un topo # y un elefante loco

# que le patina el coco.

(Música)

# Hay un... y un...,

# una...

# y un...,

# un gato, un topo # y un elefante loco

# que le patina el coco.

(Música)

# Hay un... y un...,

# una...

# y un...,

# un... , un topo # y un elefante loco

# que le patina el coco.

(Música)

# Hay un... y un...,

# una...

# y un...,

# un... , un... # y un elefante loco

# que le patina el coco.

(Música)

# Hay un... y un...,

# una...

y un...,

# un... , un... y un...

# que le patina el coco.

(Música)

# Hay un... y un...,

# una...

# y un...,

# un... , un... y un...

# que...

(Música)

# Hay un cocodrilo y un orangután,

# una pícara serpiente # y un águila real,

# un gato, un topo # y un elefante loco

# que le patina el coco.