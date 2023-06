La granja de Zenón - En la granja de Zenon

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

# Una vaca hace mu, iah-iah-oh.

# Se oye mu, mu, mu, mu, mu, mu, # mu, mu, mu, mu, mu.

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

Vamos, vaquita. (RÍE)

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

# Un caballo hace hi, iah-iah-oh.

# Se oye hi, hi, hi, hi, hi, hi, # hi, hi, hi, hi, hi.

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

# Un lorito hace pr, iah-iah-oh.

# Se oye pr, pr, pr, pr, pr, pr, # pr, pr, pr, pr, pr.

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

(RÍE) El lorito.

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

# Una chancha hace oinc, # iah-iah-oh.

# Se oye oinc, oinc, oinc, # oinc, oinc, oinc,

# oinc, oinc, oinc, oinc.

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

(RÍE)

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

# La gallina hace co, iah-iah-oh.

# Se oye co, co, co, co, co, co, # co, co, co, co, co.

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

# Un gallito hace quiqui, # iah-iah-oh.

# Se oye qui, qui, qui, # qui, qui, qui,

# qui, qui, qui, qui, qui.

# En la Granja de Zenón, iah-iah-oh.

# Y la Granja de Zenón, iah-iah-oh,

# en el silencio se quedó, # iah-iah-oh.

# Duermen por aquí, # duermen por allá.

(CHISTA)

# En la Granja de Zenón, # iah-iah-oh. #

-Adiós. -Qué sueño.

-Mucho sueño tengo.

-Buenas noches.