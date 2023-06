La granja de Zenón -el gallo pinto

(Música)

¡Bien!

El gallo Pinto se durmió.

Shhh.

(Música)

# El gallo Pinto se durmió

# y esta mañana no cantó.

# Todo el mundo espera # su cocoricó.

# El sol no salió # porque aún no lo oyó.

(Música)

# El gallo Pinto se durmió

# y esta mañana no cantó.

# Todo el mundo espera # su cocoricó.

# El sol no salió # porque aún no lo oyó. #

-Yo conozco a otro gallo

que también se llama Pinto,

pero no pinta.

# El gallo Pinto

no pinta,

# el que pinta es el pintor.

# Que el gallo Pinto, las pintas,

# pinta por pinta pintó.

# El gallo Pinto no pinta,

# el que pinta es el pintor.

# Que el gallo Pinto, las pintas,

# pinta por pinta pintó.

(Música)

# El gallo Pinto no pinta,

# el que pinta es el pintor. #

# Zorro loco.

# Zorro loco.

# Yo soy el zorro loco # y me patina el coco.

# Me gusta la mugre, # la basura y el barro.

# Yo nunca me baño, # solo una vez al año,

# pero soy galán y me gusta el smog.

# Al zorro loco le patina el coco,

# le gusta la mugre y huele mal.

# No me importa # que me llamen sucio y loco,

# yo soy galán y me gusta el smog.

# Zorro loco.

# Zorro loco.

# A una fiesta yo quería ir,

# pero por cochino # no me dejaron entrar.

# Quieren que tome un baño,

# no ven que me hace daño.

# Yo soy galán y me gusta el smog.

# Al zorro loco le patina el coco,

# le gusta la mugre y huele mal.

# No me importa # que me llamen sucio y loco,

# yo soy galán y me gusta el smog.

# Zorro loco. # Mi fascinación.

# Zorro loco. # Mi fascinación.

# Zorro loco.

# Zorro loco. #

(GRUÑE)

# Cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua.

# La gallina pintadita

# y el gallo coroco.

# La gallina usa falda

# y el gallo, un reloj.

# La gallina se enfermó

# y al gallo no le importó,

# los pollitos fueron corriendo # a llamar a su doctor.

# El pavo era el doctor,

# la enfermera era un halcón

# y la aguja de la inyección # era una pluma de pavo real.

(Cacareo)

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua. # Cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua. # Cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua. # La gallina pintadita

# y el gallo coroco.

# La gallina usa falda

# y el gallo, un reloj.

# La gallina se enfermó

# y al gallo no le importó,

# los pollitos fueron corriendo # a llamar a su doctor.

# El pavo era el doctor,

# la enfermera era un halcón

# y la aguja de la inyección

# era una pluma de pavo real.

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua. # Cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua. # Cua, cua, cua, cua.

# Cua, cua, cua, cua, cua. #