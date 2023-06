El Reino Infantil - Canciones del zoo - El patito distraído

# Había una vez # un pato distraído

# Solo pensando a la pata # conquistar tar tar tar.

# Tarde llegaba siempre # a la escuela

# y la lección # no podía acabar bar bar bar.

# Bárbaro fue # un día que pensó

# a un fiero león # un pelo de sacó co co co.

# Como no bastaba # el lío que él hizo

# a un puerco espín lo peló # y lo dejo liso so so so.

# Solo pensando # en regalarle flores

# a esta linda pata # que lo enamoró oh oh oh.

# Oh, pobrecito, # el pato distraído.

# Nunca noté los líos # que armó oh oh oh.

# Oh oh oh, pobrecito oh # el pato pato distraído.

# Se se enamoró oh oh # y mucho lío armó oh oh oh.

# Había una vez... #