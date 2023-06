El Reino Infantil - Canciones del zoo - Una familia de hipopótamos

# Viniendo río abajo # a la otra orilla hay

# Un hipopotamito, # su mamá y su papá.

# Y un rojo cangrejito

# que mira para atrás. # Con sus anteojos nuevos

# y lo quieren pescar.

# El hipopotamito # no sabe nadar.

# Papá hipopótamo # le va a enseñar.

# Va y viene por el río. # Practica sin parar.

# Si tiene mucho frío # se puede resfriar.

# Mamá hipopótamo # le enseña a contar

# cuántos patitos hay # en el lugar

# y el hipopotamito # con hipo y sin dudar

# le cuenta los patitos # con la pata de atrás.

# La noche llega # y se puede perder

# el hipopotamito # con un alfiler.

# Se ajusta los pañales, # se pone un camisón

# y cierra los ojitos # porque ya se durmió.

# Se ajusta los pañales,

# se pone un camisón

# y cierra los ojitos

# porque ya se durmió. #

(RÍEN)

(Música)

# Había una vez # un pato distraído

# Solo pensando a la pata # conquistar tar tar tar.

# Tarde llegaba siempre # a la escuela

# y la lección # no podía acabar bar bar bar.

# Bárbaro fue # un día que pensó

# a un fiero león # un pelo de sacó co co co.

# Como no bastaba # el lío que él hizo

# a un puerco espín lo peló # y lo dejo liso so so so.

# Solo pensando # en regalarle flores

# a esta linda pata # que lo enamoró oh oh oh.

# Oh, pobrecito, # el pato distraído.

# Nunca noté los líos # que armó oh oh oh.

# Oh oh oh, pobrecito oh # el pato pato distraído.

# Se se enamoró oh oh # y mucho lío armó oh oh oh.

# Había una vez... #