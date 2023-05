Los Bichikids - Na-Na la arañita

¡Bien!

(Música)

¡Bien!

# Na-na, na-na, la arañita

# teje y teje todo el día.

# Na-na, na-na, la arañita # te invita a bailar.

# Si se trepa sobre el árbol, # le gusta bailar el tango.

# Si se trepa de la flor, # le gusta bailar el rock.

# Si camina sobre el césped, # teje telaraña verde.

# Si camina por las hojas, # teje telaraña rosa.

# Na-na, na-na, la arañita # teje y teje todo el día.

# Na-na, na-na, la arañita # te invita a bailar.

# Es paciente y detallista, # teje siempre en su casita.

# Cuando llueve, sus telitas # brillan como purpurina.

# Cuando sale el arcoíris # y los rayitos de sol,

# van secando sus telitas # y se hacen multicolor.

# Na-na, na-na, la arañita # teje y teje todo el día.

# Na-na, na-na, la arañita # te invita a bailar.

# Si se trepa sobre el árbol, # le gusta bailar el tango.

# Si se trepa de la flor, # le gusta bailar el rock.

# Si camina sobre el césped, # teje telaraña verde.

# Si camina por las hojas, # teje telaraña rosa.

# Na-na, na-na, la arañita # teje y teje todo el día.

# Na-na, na-na, la arañita # te invita a bailar.

# Es paciente y detallista, # teje siempre en su casita.

# Cuando llueve, sus telitas # brillan como purpurina.

# Cuando sale el arcoíris # y los rayitos de sol,

# van secando sus telitas # y se hacen multicolor.

# Na-na, na-na, la arañita # teje y teje todo el día.

# Na-na, na-na, la arañita # te invita a bailar.

# Na-na, na-na, la arañita # teje y teje todo el día.

# Na-na, na-na, la arañita # te invita a bailar.

# Na-na, na-na, la arañita # teje y teje todo el día.

# Na-na, na-na, la arañita # te invita a bailar. #

(Música)

# El gallo de esta granja # ya no quiere madrugar,

# y le dijo a la vaca # "hoy te toca a ti cantar".

# Muy temprano a la mañana, # justo antes que salga el sol,

# todo el mundo despertaba # escuchando esta canción.

# Mu, mu, mu, mu, mu, # mu, mu, mu-mumú. #

(BOSTEZA)

Ya no quiero madrugar.

# Al otro día la vaca # ya no quiso madrugar,

# y le dijo a la oveja # "hoy te toca a ti cantar".

# Muy temprano a la mañana, # justo antes que salga el sol,

# todo el mundo despertaba # escuchando esta canción.

# Be, be, be, be, be, be-bebé. #

(BALA) No quiero madrugar más...

# Al otro día la oveja # ya no quiso madrugar,

# y le dijo al patito # "hoy te toca a ti cantar".

# Muy temprano a la mañana, # justo antes que salga el sol,

# todo el mundo despertaba # escuchando esta canción.

# Cua, cua, cua, cua, cua, # cua-cua-cuá. #

Ya no madrugo más. Cua, cua.

(BOSTEZA)

# Al otro día el pato # ya no quiso madrugar,

# le dijo a la gallina # "hoy te toca a ti cantar".

# Muy temprano a la mañana, # justo antes que salga el sol,

# todo el mundo despertaba # escuchando esta canción.

# Co, co, co, co, co, corocó. #

(CLOQUEA) Ya no madrugo más.

# Al otro día el gallo, # que ya pudo descansar,

# le dijo a sus amigos # "vamos todos a cantar".

# Muy temprano a la mañana, # justo antes que salga el sol,

# todo el mundo despertaba # escuchando esta canción. #

(Despertador)

(BOSTEZA)

(Despertador)

(GRITA) ¡Ah!

# Mu, mu, ki, ki, co-coro-cocó.

# Cua, cua, be, be, co-coro-cocó.

# Mu, mu, ki, ki, co-coro-cocó.

# Cua, cua, be, be, co-coro-cocó. #

(BALBUCEA=

(EMITE SONIDO DE DESPERTADOR)