Los Bichikids - El hormigo To-To

(Música)

¡Bien!

(Música)

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que trepa por las hojas # y se tira en tobogán.

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que se baña en charquitos # y se va a descansar.

# El Hormigo To-to # es muy despistado,

# bastante torpe, # se tropieza en todos lados.

# El Hormigo To-to, # cuando sale a pasear,

# a veces se pierde # y no sabe regresar.

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que trepa por las hojas # y se tira en tobogán.

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que se baña en charquitos # y se va a descansar.

# El Hormigo To-to # anda en bicicleta,

# con su hermana Joaquina, # juegan a las carreras,

# y junto a su amigo el caracol,

# forman una banda de rock'n'roll.

(Música)

# El Hormigo To-to # siempre está contento,

# se ríe de todo, # hasta de sus tropiezos.

# Le gusta el perfume # que tiene el jazmín,

# pero si lo huele, # le pica la nariz.

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que trepa por las hojas # y se tira en tobogán.

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que se baña en charquitos # y se va a descansar.

# El Hormigo To-to # nunca está apurado,

# no sabe la hora, # nunca llega temprano,

# y cuando anochece en el jardín,

# duerme la siesta sobre un alelí.

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que trepa por las hojas # y se tira en tobogán.

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que se baña en charquitos # y se va a descansar.

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que trepa por las hojas # y se tira en tobogán.

# Es el Hormigo To-to,

# es el Hormigo To-to,

# que se baña en charquitos # y se va a descansar. #

(CHISTA)

-(RONCA)

(Música)

(RONCA)

(Música)

¡Oh!

(Música)

(TARAREA)

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# La Vaca Lola ya lo buscó # en el corral y no lo encontró,

# y entre las flores, dice, # tampoco está.

# Quien busca mucho es Percherón.

# Fue hasta el lago # y no lo encontró,

# y atrás de un árbol, dice, # tampoco está.

# ¿Dónde está? Yo no sé.

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Oh, oh, oh,# ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# La Bataraza se preocupó # porque el pollito se le escapó,

# Y Margarita busca sin encontrar.

# El Gallo Pinto no se durmió # y bien temprano fuerte cantó,

# pero tampoco sabe dónde está.

# ¿Dónde está? No lo sé.

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Muy preocupado llega Zenón,

# no está en el auto # ni en el tractor.

# Parece que nadie sabe # dónde está.#

¡Oh!

# El Loro Pepe no lo vio,

# Pavo y la Pava dicen que no,

# el Pato tampoco sabe dónde está.

# ¿Dónde está? ¡No lo sé!

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh, # ¿dónde se ha escondido?

# Yo ya sé

# dónde está el pollito.

# Está trepado en un árbol.

# Como si fuera un pajarito # cantando esta canción.

# Oh, oh, oh, # ¿dónde está el pollito?

# Oh, oh, oh. #