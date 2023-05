Los bichikids - Hola amigo, juega conmigo

(Música)

(Música)

# Hola, amigo.

# Juega conmigo.

# Te hago una mueca

# y me despido.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# Hola, amigo.

# Juega conmigo.

# Te hago una mueca,

# te guiño un ojo

# y me despido.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# Hola, amigo.

# Juega conmigo.

# Te hago una mueca,

# te guiño un ojo,

# choca los cinco

# y me despido.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# Hola, amigo.

# Juega conmigo.

# Te hago una mueca,

# te guiño un ojo,

# choca los cinco

# te hago cosquillas

# y me despido.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# Hola, amigo.

# Juega conmigo.

# Te hago una mueca,

# te guiño un ojo,

# choca los cinco

# te hago cosquillas,

# te tiro un beso

# y me despido.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# Hola, amigo.

# Juega conmigo.

# Te hago una mueca,

# te guiño un ojo,

# choca los cinco

# te hago cosquillas,

# te tiro un beso,

# palmeo tu hombro

# y me despido.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# A ver, a ver, # quién me toca esta vez.

# Hola, amigo.

# Juega conmigo.

# Te hago una mueca,

# te guiño un ojo,

# choca los cinco

# te hago cosquillas,

# te tiro un beso,

# palmeo tu hombro,

# venga, un abrazo,

# y me despido.

# A ver, a ver, ya termina esta vez.

# A ver, a ver, # ya termina esta vez. #

(Música)

(Música)

# Muy temprano a la mañana,

# cuando apenas sale el sol,

# todos juntos en la granja

# inventan una canción.

# Mu, mu, mu,

# la que canta es la vaca # con su sombrerito azul.

# Co, co, co,

# la gallina le contesta # paradita en su balcón.

# Pío, pi,

# los pollitos amarillos # son los que cantan así.

# Me, me, me,

# es la oveja que se escucha

# mientras salta en un pie.

# Cuac, cuac, cuac,

# los patitos en el lago # se pusieron a cantar.

# Pi, pi, pi,

# en lo alto de la rama # trina un ruiseñor feliz.

# Croc, croc, croc,

# dice un sapo todo verde

# haciendo escuchar su voz.

# Oinc, oinc, oinc,

# el cerdito divertido # canta la misma canción.

# Poco a poco el sol se esconde

# y todos van a descansar,

# pero hay alguien que en la noche

# no deja de cantar. #

(Música)