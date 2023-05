Los Bichikids - coco canta su canción

(Música)

(Música)

# Por las mañanas cuando despierta

# él muy conteto # de dormir en su jazmín,

# y a poquito un perezoso,

# él comienza a pasear # por el jardín.

# Co-co el caracol, Co-co el caracol

# muy despacito # sale a pasear bajo el sol.

# Se despierta tempranito # y se mueve de a poquito,

# muy contento # él va cantando su canción.

# Co-co el caracol, Co-co el caracol

# muy despacito # sale a pasear bajo el sol.

# Se despierta tempranito # y se mueve de a poquito,

# muy contento # él va cantando su canción.

# Co-co el caracol, Co-co el caracol

# por el jardín # él va cantando su canción.

# Co-co el caracol, Co-co el caracol

# por el jardín # él va cantando su canción.

(Música)

# Co-co el caracol, # Co-co el caracol,

# muy despacito # sale a pasear bajo el sol.

# Se despierta tempranito # y se mueve de a poquito,

# muy contento # él va cantando su canción.

# Co-co el caracol, # Co-co el caracol,

# muy despacito # sale a pasear bajo el sol.

# Se despierta tempranito # y se mueve de a poquito,

# muy contento # él va cantando su canción.

# Co-co el caracol, # Co-co el caracol,

# muy despacito # sale a pasear bajo el sol.

# Se despierta tempranito # y se mueve de a poquito,

# muy contento # él va cantando su canción.

(Música)

(VITOREAN)

(Música)

¡Nos vemos, Zenón!

-Hasta luego, Pepe.

# Cierta vez yo escuché

# singular conversación

# entre un pato y una oveja,

# algo así se escuchó,

# se escuchó.

# Cua, cua, cua...

# Me, me, me...

# Cua, cua, cua...

# Me, me, me...

# Cua, cua, cua...

# Me, me, me...

# Cua, cua, cua...

# Me, me, me...

# La gallina muy curiosa

# cacareando se acercó

# y un grillito entrometido

# también dio su opinión,

# su opinión.

# Co, co, co, co...

# Cri, cri, cri, cri...

# Co, co, co, co...

# Cri, cri, cri, cri...

# Co, co, co, co...

# Cri, cri, cri, cri...

# Co, co, co, co...

# Cri, cri, cri, cri...

# Cuando estaban todos juntos,

# qué revuelo que se armó.

# Plumas, lanas, cacareos

# y chirridos se escuchó,

# se escuchó.

# Cua, cua, me, me...

# Cri, cri, co, co...

# Cua, cua, me, me...

# Cri, cri, co, co...

# Cua, cua, me, me...

# Cri, cri, co, co...

# Cua, cua, me, me...

# Cri, cri, co, co...

(RÍEN)

(Música)

Mira quiénes vienen allí.

-Cómo mueven la colita.

# Cua, cua, cua...

# Ahí viene mamá pata, tachín.

# Ahí viene papá pato, tachín.

# Y ahí vienen los patitos, # tachín, tachín, tachín.

# Ahí viene mamá pata, tachín.

# Ahí viene papá pato, tachín.

# Y ahí vienen los patitos, # tachín, tachín, tachín.

# Ahí viene mamá pata, tachín. # Mamá.

# Ahí viene papá pato, tachín. # Papá.

# Y ahí vienen los patitos, # tachín, tachín, tachín.

#Ahí viene mamá pata, tachín. # Mamá pata.

# Ahí viene papá pato, tachín. # Papá pato.

# Y ahí vienen los patitos, # tachín, tachín, tachín.

# Ahí viene mamá pata, tachín. # Pata, pata.

# Ahí viene papá pato, tachín. # Pato, pato.

# Y ahí vienen los patitos, # tachín, tachín, tachín.

# Ahí viene mamá pata, tachín. # Pata, pata.

# Ahí viene papá pato, tachín. # Pato, pato.

# Y ahí vienen los patitos, # tachín, tachín, tachín.

# Ahí viene mamá pata, tachín. # Pata, pata.

# Ahí viene papá pato, tachín. # Pato, pato.

# Y ahí vienen los patitos, # tachín, tachín, tachín.

(GRITA)