Los Bichikids - chu chu ua

(Música)

(Música)

# ¡Atención! # ¡Sí señor!

# Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa.

# Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa.

# ¡Compañía!

# ¡Compañía!

# Brazo extendido.

# Brazo extendido.

# Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa.

# Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa.

# ¡Compañía!

# ¡Compañía!

# Brazo extendido.

# Brazo extendido.

# Puño cerrado.

# Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa.

# Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa.

# ¡Compañía!

# ¡Compañía!

# Brazo extendido.

# Brazo extendido.

# Puño cerrado.

# Puño cerrado.

# Dedos arriba.

# Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa. # Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa. # Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa. # Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa.

# Atención.

# Sí señor.

# 1, 2, 3, 4...

# 1, 2, 3, 4...

# 1, 2, 3, 4...

# 1, 2, 3, 4...

# ¡Compañía!

# ¡Compañía!

# Brazo extendido.

# Brazo extendido.

# Puño cerrado.

# Puño cerrado.

# Dedos arriba.

# Dedos arriba.

# Hombro fruncido.

# Chu chu wa, chu chu wa. # Chu chu wa, wa, wa.

# Chu chu wa, chu chu wa. # Chu chu wa, wa, wa.

# ¡Compañía!

# ¡Compañía!

# Brazo extendido.

# Brazo extendido.

# Puño cerrado.

# Puño cerrado.

# Dedos arriba.

# Dedos arriba.

# Hombro fruncido.

# Hombro fruncido.

# Cabeza hacia atrás.

# Chu chu wa, chu chu wa. # Chu chu wa, wa, wa.

# Chu chu wa, chu chu wa. # Chu chu wa, wa, wa.

# ¡Compañía!

# ¡Compañía!

# Brazo extendido.

# Brazo extendido.

# Puño cerrado.

# Puño cerrado.

# Dedos arriba.

# Dedos arriba.

# Hombro fruncido.

# Hombro fruncido.

# Cabeza hacia atrás.

# Cabeza hacia atrás.

# Cola hacia atrás.

# Chu chu wa, chu chu wa.

# Chu chu wa, wa, wa. # Chu chu wa, chu chu wa.

# ¡Compañía!

# ¡Compañía!

# Brazo extendido.

# Brazo extendido.

# Puño cerrado.

# Puño cerrado.

# Dedos arriba.

# Dedos arriba.

# Hombro fruncido.

# Hombro fruncido.

# Cabeza hacia atrás.

# Cabeza hacia atrás.

+# Cola hacia atrás.

# Cola hacia atrás.

# Pie de pingüino.

# Chu chu wa, chu chu wa. # Chu chu wa, wa, wa.

# Chu chu wa, chu chu wa. # Chu chu wa, wa, wa.

# Chu chu wa, wa, wa. # Chu chu wa, wa, wa.

# ¡Compañía!

# ¡Compañía!

# Brazo extendido.

# Brazo extendido.

# Puño cerrado.

# Puño cerrado.

# Dedos arriba.

# Dedos arriba.

# Hombro fruncido.

# Hombro fruncido.

# Cabeza hacia atrás.

# Cabeza hacia atrás.

# Cola hacia atrás.

# Cola hacia atrás.

# Pie de pingüino.

# Pie de pingüino.

# Lengua afuera.

# La, la, la, la, la, la. # La, la, la, la, la, la.

# La, la, la, la, la, la. # La, la, la, la, la, la.

# La, la, la, la, la, la. # La, la, la, la, la, la. #

(RÍEN)

(Música)

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza, la Bataraza.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza no está.

# Está en el gallinero.

# No está.

# Detrás del limonero.

# No está.

# Quizás poniendo un huevo.

# No está.

# No está, no está, no está.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza, la Bataraza.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza no está.

(Música)

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza, la Bataraza.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza no está.

# Está en el balcón.

# No está.

# Abajo del camión.

# No está.

# Paciendo con Zenón.

# No está.

# No está, no está, no está.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza, la Bataraza.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza no está.

# Está con el ternero.

# No está.

# Comiendo en el granero.

# No está.

# Allá en el chiquero.

# No está.

# No está, no está, no está.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza, la Bataraza.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza no está.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza, la Bataraza.

# Dónde está la gallina Bataraza.

# La Bataraza no está.

# ¡Aquí está! #