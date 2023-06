Los Bichikids - Bichito de luz

(Música)

¡Bien!

(Música)

# Yo soy Linternita,

# bichito de luz,

# duermo todo el día,

# mucho más que tú.

# Salgo por las noches

# cuando se va el sol.

# Brilla mi pancita

# como un gran farol.

# Cuando estoy volando

# con mis amiguitas

# siento el viento fresco

# entre mis alitas.

# Miren, que somos miles

# las linternitas

# en los jardines.

# Bichitos de luz

# como estrellitas del cielo azul.

(Música)

# Yo soy Linternita,

# bichito de luz,

# duermo todo el día,

# mucho más que tú.

# Salgo por las noches

# cuando se va el sol.

# Brilla mi pancita

# como un gran farol.

# Cuando estoy volando

# con mis amiguitas

# siento el viento fresco

# entre mis alitas.

# Miren, que somos miles

# las linternitas

# en los jardines.

# Bichitos de luz

# como estrellitas del cielo azul.

# Bichitos de luz

# como estrellitas del cielo azul. #

(Música)

(RÍEN)

(Música)

# Bartolito, Bartolito,

# ¿dónde está? # Aquí está.

# Está amaneciendo # y el sol saliendo,

# a cantar, a cantar. #

(CACAREA)

# Bataraza, Bataraza,

# ¿dónde está? # Aquí está.

# Está amaneciendo # y el sol saliendo,

# a cacarear, a cacarear.

# Vaca Lola, vaca Lola,

# ¿dónde está? # Aquí está.

# Está amaneciendo # y el sol saliendo,

# a pastar, a pastar. #

(GRITA)

# Percherón, Percherón,

# ¿dónde está? # Aquí está.

# Está amaneciendo # y el sol saliendo,

# a trotar, a trotar. #

(RELINCHA)

# Doña Pancha, doña Pancha,

# ¿dónde está? # Aquí está.

# Está amaneciendo # y el sol saliendo,

# a pasear, a pasear. #

(GRUÑE)

# Lobo Héctor, lobo Héctor,

# ¿dónde está? # Aquí está.

# Está amaneciendo # y el sol saliendo... #

-Exacto.

# Vamos ya, vamos ya. #

(AÚLLA)

-(JADEAN) -¡Socorro!

-(GRITAN)

(Música)

# Un pato camina con sus dos patas,

# derecho va para el agua,

# el pato quiere nadar. #

Cua, cua, cua.

# Un pato, paseando alegremente,

# saluda a toda la gente

# con ganas de conversar. #

Cua, cua, cua.

# Un pato camina con sus dos patas,

# derecho va para el agua,

# el pato quiere nadar. #

Cua, cua, cua.

# Un pato, nadando por la laguna,

# salpica al sol y a la luna

# y es cosa muy natural.

Cua, cua, cua.

# Un pato camina con sus dos patas,

# el pato salió del agua,

# el pato no nada más.

# No, no. # El pato no nada más.

# No, no. # El pato no nada más.

# Cua, cua. #

(Música)

¡Bien!