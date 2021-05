Pumpkin Reports - Por decir la verdad

(Música)

Max es genial, siempre el mejor.

Todo lo hace bien, nada puede salir mal.

Max es un crack.

¡Hasta que llegaron del espacio!

Ya no será más la estrella del cole.

-¡Qué pasada!

Lo siento Max, ahora soy yo la mejor.

Descubre que son de otro planeta. -¡Qué asco!

-Y nos quieren conquistar. -¡Pero nadie le cree!

Max, no seas ridículo.

Siempre pensando en un plan. Venga, no seas tan celoso.

Con sus amigos se enfrenta a los Kemii

para evitar la invasión.

¡Pumpkin Reports!

Gracias por las magdalenas de calabaza, mamá.

¡Hum!

(SUSPIRA) Tú odias sus magdalenas.

Te he visto rompiendo el candado de tu taquilla

con una de ellas.

Ay...

¿Por qué mentir diciendo que te gustan?

Porque eso la hace feliz.

Has sido la mejor del partido de toda la escuela.

-Tú no eres cruel y pérfida, tan solo ambiciosa.

-Tu pececillo se ha ido a vivir en una gran pecera al campo.

Si siempre dijéramos la verdad, la sociedad se hundiría.

(GRUÑE)

(RÍE)

Si las pequeñas mentiras les mantienen unidos,

hagamos que sean dolorosamente honestos.

Ahora, ¿qué piensas de mí?

Ah, ah...

(RÍE)

(GRUÑE)

¿Qué?

(CHILLA)

(Estruendo)

Funciona, perfecto.

Se llama "flota hoop". Se están vendiendo como rosquillas.

(Música)

(RÍE)

Ay.

¡Yija! Es tan fácil que incluso tu hermana

lo podría hacer, si consiguiera bajarlo más allá de sus mejillas.

(RÍE)

¿Hola?

Oh, hola. (SUSURRA) Es Sally.

-Dale recuerdos a Eric de mi parte, me lo he encontrado comprando

uno de estos. -¿Eric en prisión? ¿Por qué?

-¡Un año entero como Equipo Alien! Buena idea esto de la fiesta.

Max, ¿tu madre nos ha hecho magdalenas?

Sí, las he enterrado donde no puedan contaminar

las aguas subterráneas. ¡Violeta! ¿Qué es esto?

Un aro que cualquiera puede hacer girar. ¡Mirad!

Tienes que probar esto. -Soy demasiado vieja

para estas cosas. -Por supuesto que lo eres,

pero prueba igualmente.

-Es tan fácil como hacer trampas.

Como cuando hice el examen de salvavidas,

fue un milagro que no se ahogara más gente ese año, chico.

(Música)

Lo que más me gusta de este equipo es que somos muy honestos

los unos con los otros. ¿Eh?

Las chicas de clase te han votado como las rodillas más horribles

de la escuela. ¡Ah!

(TOSE)

¡Por Max! La tercera persona más lista de esta sala,

que siempre lleve pantalones largos para tapar las rodillas tan feas.

Y por esa cabeza plana como una pista de aterrizaje.

Chicos, ¿por qué me decís esto? Estamos de fiesta aquí.

Sí, porque tú querías hacerla. Eres un mandón y tus locas ideas

siempre nos meten en problemas. ¡Por Max!

Me hice pis en el volcán de su trabajo de ciencias.

No pienso brindar por eso. ¿Qué os pasa, chicos?

Solo decimos la verdad. Bien, aquí tenéis mi verdad.

No pienso quedarme para ver cómo insultáis.

Te lo podemos enviar por e-mail.

-Tu madre ha sido arrestada. ¡Ah!

Y no me gustan sus magdalenas y tampoco cómo conduce.

Arrestada ¿por qué? Sobornó al juez del concurso

de cocina con unas galletas extra. ¿Se lo ha contado a la Policía?

No, ella me lo ha contado a mí y yo les he llamado.

(Risa maliciosa)

Ya está en marcha. En breve, todas esas pequeñas mentiras

que mantienen a la población unida se vendrán abajo.

Entonces, podremos activar el cristal de energía

en la baliza de aterrizaje y llamaremos a la nave nodriza.

¡Oh!

(Música tensión)

Ran, ¿has vuelto a jugar con el cristal de energía?

No es un juguete. ¿Dónde está el cristal de energía?

(SUSURRA) Ha desaparecido.

Una extraña epidemia ha golpeado nuestra ciudad.

Todo el mundo está diciendo la verdad...

con resultados inquietantes. El alcalde quiere dirigirse

a los ciudadanos de Villa Calabaza.

-Buena gente de Villa Calabaza, como alcalde vuestro,

que aseguró su cargo votándose a sí mismo 400 veces

en las últimas elecciones... -¡Estás arrestado!

-¡Oh!

¿Eh? ¡Oh!

(Música)

Si alguien no me cae bien, le doy aguachirri por bebida

y me como el pepinillo de su hamburguesa.

-¡Estás arrestada? -¡Oh!

-Comprad la pega para labios, no podréis decir la verdad

sin poder abrir la boca.

¡Pixel! ¿Qué estás haciendo? Simon y Violeta me han dicho

algunas verdades horribles. Me quedaré sentado en esta escalera

para el resto de mi vida. Y sobreviviré con agua de lluvia

y pájaros que pasen. ¿De dónde has sacado la escalera?

La he cogido de delante de la tienda de informática.

-¡Estás arrestado! -¡Uh! ¡Ah!

-La prisión de Villa Calabaza ya está llena y están llevando

a todos los detenidos al gimnasio de la escuela.

Continuaremos la historia desde la nueva prisión provisional.

Padre, ¿has visto un cristal verde brillante así de grande?

Se lo he dado a tu madre para que le trajera suerte

en la prisión. Oh, quiero a esa mujer más

de lo que pesa su hermana. ¿En la prisión?

Ah, ay...

-Y acabaremos este reportaje hablando de un nuevo juguete y...

Me he estado llevando a casa papel higiénico

y bombillas del trabajo desde que me contrataron.

-¡Estás arrestada! Yo pongo la sirena cuando compro pizza

para que no se me enfríe. Estoy arrestado...

(Sirena)

Deténgame, soy un proscrito. Cogí dos azucarillos para el café

cuando solo necesitaba uno, aunque devolví el otro más tarde.

Ayer estábamos celebrando nuestro primer año juntos,

¿qué ha pasado? Violeta dijo que mis calcetines

olían a queso de cabra podrido. ¿Cómo ha podido pasar esto?

Vamos, chicos, a pensar. Yo no ayudo a la gente que me dice

que tengo la personalidad de un flan sin sabor.

Y yo no trabajo con nadie que diga que soy una trepa

de las redes sociales. Simon...

¿Puede haberlo provocado Teresa? No sé cómo.

Tendría que haber escaneado el cuerpo de toda la gente que la ciudad.

(Música)

Engañándonos para que nos metamos dentro de un dispositivo alienígena.

¡Ay! Simon, eres el mejor inventor que conozco, ¿no es cierto?

(ASIENTEN)

Y estaríamos perdidos sin los planes de Violeta y su sentido común.

(ASIENTEN)

Pixel, tú...

(PIENSA)

¡Ah!

Te sientas en una escalera mejor que nadie.

Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Nuestro trabajo en equipo,

forjado con nuestras habilidades únicas,

es la verdad más importante que tenemos.

No podemos dejar que otras verdades ridículas

acaben con eso.

Tengo una idea.

Señorita, ¿se ha dado cuenta de que esa niña de ahí

no está afectada por la epidemia de la verdad?

Ah. Madre.

-¿De verdad? Eso será fantástico para mi reportaje.

Señorita, usted es una de las pocas personas

que no ha confesado ningún crimen. ¿Nos podría dar su opinión?

Después de que abrace a mi madre delincuente.

Mamá, te he echado de menos. ¿El plan de Violeta funcionará?

Creo que sí. Gracias, Max, por unirnos de nuevo.

(Música intriga)

Señorita, ¿qué piensa de lo que está pasando?

Tengo que irme.

(ASIENTE)

(Música tensión)

Ay.

(Continúa la música)

Ah.

Ay, mi nombre es Loom, soy un alienígena

del paneta Kemii Lar. He venido para esclavizar

a los humanos convirtiéndolos en jardineros sin sueldo

de nuestra especie.

(RÍEN)

Ah.

(Cristales rotos)

(A LA VEZ) ¿Ah?

Si eso no es verdad, quizá yo no sobornara

al juez del concurso de cocina. Y, a lo mejor,

yo solo me voté dos o tres veces.

Oficial, deje que toda esta gente se vaya.

-Me encantan tus nuevas botas. -Y tú has adelgazado.

-Yo sí que cogí más azucarillos. No, no lo hice.

(A LA VEZ) ¡Bien!

No sacas nada bueno diciendo la verdad.

Vosotros sois realmente feos.

(CHILLA)

Soy Loom. Fin del informe. Por favor, invadidnos pronto.