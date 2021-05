Pumpkin Reports - Acampada extrema

Max es un crack. ¡Hasta que llegaron del espacio!

(Música)

Max es genial, siempre el mejor.

Todo lo hace bien, nada puede salir mal.

Max es un crack. ¡Hasta que llegaron del espacio!

Ya no será más la estrella del cole.

-¡Qué pasada!

Lo siento, Max, ahora soy yo la mejor.

Descubre que son de otro planeta. -¡Qué asco!

-Y nos quieren conquistar. -¡Pero nadie le cree!

Max, eso es ridículo.

Siempre pensando en un plan. Venga no seas tan celoso.

Con sus amigos se enfrenta a los Kemii

para evitar la invasión.

¡Pumpkin Reports!

(Música)

(Música)

¡Oh!

Mamá, ¿por qué papá está tan nervioso?

Cada año por estas fechas, Víctor se va de acampada.

Él es uno de esos hombres a los que les gustan los retos.

Porque los Green somos fuertes y duros y... ¡Ah!

Así que es miembro de "Campistas extremos",

te envían tres artículos y tienes que sobrevivir con eso

y con nada más que eso.

(Timbre)

-Eh, paquete. Supongo que uno debe de ser para ti, ¿no?

¿Eres Green o Alegre?

-¡Yo soy muy alegre!

-De acuerdo, entonces es este.

-En la acampada extrema del año pasado

tuvo que sobrevivir con una brújula, 2 m de hilo de pescar

y una piedra de hoguera.

¡Un bote de canicas! Vaya, esto sí que es un reto,

pero no importa, porque también tengo...

Una escalera metálica y un bote de galletas de Frankenstein,

sin galletas.

Hale, a pasarlo bien. Hasta el lunes.

No tardaréis tanto en volver a veros.

Este año, los tres sois suficientemente mayores

para acompañarle.

¿Está muy lejos, entonces, el bosque?

A unos 4 m.

Cuando era pequeño, a mi padre le atacó un gamusino salvaje.

Desde entonces, no ha vuelto a acampar en el bosque.

¿Un gamusino dices?

¿Y no podemos entrar pase lo que pase?

¿Y para qué deberíamos entrar?

Tenemos canicas, una escalera y un bote de galletas.

No durarás ni diez segundos.

¡Eh! ¡Eres tú la que se esconde en una calabaza cuando las cosas

no pintan bien!

¡Te propongo una apuesta!

El primero que no aguante aquí fuera, pierde.

Hecho. Si gano, dejas que te corte

ese preciado cabello que tanto te gusta.

Pues entonces, si gano yo, tienes que besar a Pixel.

Hola, chicos.

-Escuchad cómo crepita este fuego de campo.

Intentad imaginar que estas canicas son fuego de verdad,

o que son una tienda hecha de deliciosas salchichas con pimienta.

-Señor Green, ¿cómo lo hacemos para ir al lavabo?

-Yo siempre hago tres agujeros.

-¿Por qué tres?

-Así, por la noche, cuando está oscuro solo tienes una probabilidad

de tres de tropezar y caer en el de la caca.

¿Hay hambre, señor aventurero? No, he desayunado mucho hoy.

Qué detalle tu madre, viniendo a darnos apoyo moral.

-¿Estás bien, querida, con el termo de sopa caliente,

el saco de dormir y la ausencia absoluta de sufrimiento?

-Claro, mi amor. Que duermas bien.

-Max, ¿puedo aguantar el fuego?

Esto de estar aquí esperando sin hacer nada

es para morirse de aburrimiento.

Ríndete cuando quieras, los labios de Pixel están aquí mismo.

Ríndete tú cuando quieras.

Pixel, ¿estás seguro de que no quieres venir aquí,

bajo la escalera? Se está muy bien.

-No, gracias, señor Green, dicen que trae mala suerte.

Espero que tus amigos no hayan encontrado otro planeta

y se hayan ido.

¿Qué te hace pensar que harían algo así?

¡Tienes el comunicador dentro!

Podría estar sonando desde hace horas.

(CANTA) -¡Oh! Tengo frío, me siento solo y tengo hambre.

¡Vamos todos!

Ahora podríamos estar comiendo si Pixel huera traído golosinas

en vez de cómics. ¡Oh! ¡No podía traer de todo!

-¿Estás bien ahí dentro, Laura? -Muy bien. Gracias, amor mío.

-¡Eh! ¿Por qué estamos sentados?

-¿Porque se me han dormido las piernas?

-Separémonos y busquemos setas silvestres, frutos silvestres

y agua embotellada silvestre.

¡Ajá! ¡Te estoy vigilando!

Yo tengo cuatro palos de helado.

Yo he encontrado estas plumas, si encontrara 400 más,

me podría hacer un guante.

-Yo he encontrado un chicle y medio brazo de muñeca.

Nosotros no hemos encontrado nada.

¡Moriremos todos juntos! -No, no, Pixel, todos no.

¡Eh! ¡Mirad! ¿Aquello no es un gamusino?

¿Dónde?

-Pensaba que los gamusinos eran un mito.

-No, Pixel. Es tan real como el tigre de Sumatra o los pollos,

porque precisamente es un cruce de esos dos animales.

(RÍE)

¿Nos podría proporcionar algún huevo?

-Lo único que proporcionan es devastación y ruina.

Max, ¡las canicas!

Le harán resbalar y se irá de vuelta al bosque sanguinolento

de donde ha salido.

Espero que no haya ningún problema con tu nave,

deberías darles señales de vida.

Buen intento, perdedor. Goza de tu pelusa mientras aún la tengas.

Intenta pisar todo esto, tigre-pollo diabólico.

¡Funciona! ¡El zapato se está calentando!

¡Humo! ¡Estamos salvados! Tendremos encendido el fuego

medio minuto mientras nos...

Ya no aguantó más este aburrimiento insoportable,

encáralo hacia allí.

Necesito calor, necesito comer.

Sé cómo te sientes, yo necesito el numero 37 del "Chico Faro".

Tengo que entrar cuando Teresa no mire.

La nave nodriza podría estar a 100 años luz de aquí,

debo entrar cuando él no mire. ¡Ahora!

¡El cacareo-rugido diabólico! ¡Es el gamusino!

¡Corred, niños!

¡Socorro!

(GRITA)

(GRITAN)

Han entrado, ¡hemos ganado!

Mamá, ¿no estás dentro de la tienda?

No, querido, nunca me meto en la tienda.

Acampar es para gente dura como tú y tu padre.

¿Todo bien ahí fuera, Víctor? ¿Víctor?

-De los tres, ha acabado cayendo en el agujero de la caca,

si nadie lo ha usado, ¿de qué es esta peste?

Todo este sufrimiento para empatar, hemos ganado los dos, ¿no?

Según las reglas de las apuestas, en caso de empate, los dos perdéis.

(RÍE)

(RÍE)

¡No!

Los humanos han dedicado miles de años en construir

una civilización confortable, y después, por diversión

salen fuera sin nada para comer cuando hace un frío que pela.

Loom, fin del informe. Por favor, invadid ya.