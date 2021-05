Pumpkin Reports - La chica que gritó ¡¡¡alienígenas!!!

(Música)

Max es genial, siempre el mejor.

Todo lo hace bien, nada puede salir mal.

Max es un crack.

¡Hasta que llegaron del espacio!

Ya no será más la estrella del cole.

-¡Qué pasada!

Lo siento, Max, ahora soy yo la mejor.

Descubre que son de otro planeta. -¡Qué asco!

-Y nos quieren conquistar. -¡Pero nadie le cree!

Max, no seas ridículo.

Siempre pensando en un plan. Venga, no seas tan celoso.

Con sus amigos se enfrenta a los Kemii

para evitar la invasión.

¡Pumpkin Reports!

¡Me encanta el día de la comida gratis para niños!

-Cariño, eso es los jueves. Hoy es miércoles.

-¡Oh!

-¿Qué os pongo, chicos?

-Para los niños, nada hasta mañana.

(RÍE) Es broma.

-¡El dique se ha roto, se acerca una ola gigante!

¡Coged vuestras mascotas y corred hacia las montañas!

(LADRA)

(GRITAN)

(GRITA) (GRITA)

Para mí, solo una ensalada.

¿No habéis oído lo que ha dicho?

(RÍE) Cosas del granjero Ab.

Tiene la misma pesadilla una vez al mes.

-La primera vez, salimos todos corriendo hacia las montañas,

pero ya conocéis el viejo cuento de "Pedro y el lobo".

"Pedro y el lobo".

"Si se repite una falsa alarma una y otra vez,

los humanos se acaban cansando y dejan de creérsela".

¡Agua!

(GRITA) ¡Agua!

(GRITA) ¡Agua!

(IMITA) -¡Agua! (RÍEN)

¿Estás pensando lo mismo que yo? (ASIENTE)

(CANTURREA)

¡Ya están aquí los alienígenas!

¡Ya están aquí los alienígenas! ¡Folleto informativo, gratuito!

-¿Alienígenas en Villa Calabaza? -Sí, señora.

Aquí lo explicamos. ¡Ah!

¡Alienígenas! ¡Llegan esta tarde!

¡Coged a vuestras mascotas y corred hacia las montañas!

¡Venga, venga! ¿Eh?

(GRITA)

Dígaselo a todo el mundo.

¿Qué estás haciendo?

Señor raro con una cámara, ya están cerca,

¡busque un escondite a prueba de alienígenas!

(GRITA)

¿Eh?

¡Alienígenas, alienígenas, alienígenas terroríficos!

¡Nadie está a salvo! ¡Salvad vuestras vidas!

¿Eh? ¡Uhm!

Se ve borroso,

pero si cerráis un poco los ojos,

veréis una nave alienígena en este vaso.

(TODOS) ¿Eh?

Yo también los he visto, tenían 10 metros de altura

y unas uñas de los pies enormes y brillantes,

y dijeron que volverían mañana.

Vosotros dos dijisteis que vendrían esta tarde.

-No, yo no lo dije, fue ella. -Me pasé todo el día en el sótano,

comiendo el queso de las trampas para ratones, para sobrevivir.

Si seguís por ese camino, nadie os creerá.

-No mola nada, colega. (REFUNFUÑAN)

-¡Uh!

(GRUÑE) (GRUÑE)

(ASIENTE) (GRUÑE)

¿Teresa va diciendo que una amenaza alienígena?

Exacto. ¿Cómo llamas mentiroso a alguien que te da la razón?

¡Ajá!

(HACE ESFUERZOS)

(TODOS) ¿Eh?

-200 zuecos.

Firme aquí. -No puedo resistirme

al día de las ofertas en TrastoBay.

-Una vez compró 20 cajas de pasas,

fue un año muy desagradable.

(TODOS) ¿Eh?

(JADEA)

¡Oh!

He visto una luz muy intensa en el parque.

¡Los alienígenas ya están aquí! (TODOS) ¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

(JADEAN)

(MAX Y SIMÓN) ¿Eh?

¿Oh? Es una nave espacial

del planeta "Espóndulo".

¡Esto es ridículo!

Pensaba que vosotros creíais en los alienígenas.

-En los de verdad, de Kemii Lar, no de unos falsos de "Espóndulo".

Vamos, echemos un vistazo.

(Música)

(MUGE)

(RÍE) Falsa alarma, amigos,

solo era una vaca envuelta en luces de Navidad.

(JADEA)

¡Oh!

-¡Es la última vez que me creo vuestras historias, niños!

-Amigos, lo mejor para tranquilizarse después de un susto,

es ir a la bolera.

¿Uhm?

(ASIENTE)

Para iluminar el parque necesitaría, por lo menos, 1 millón de lumens.

Es científicamente imposible que una vaca pueda emitir tanta luz.

(RÍEN)

Tiene razón.

¡No la escuchéis!

Yo antes creía en las vacas de "Espóndulo",

pero ahora ya no lo sé.

"Espóndulo" no existe,

y no son vacas, son calabazas parlantes.

(RÍEN) (ASIENTE)

¡Atención, mirad!

¡Un platillo volante! ¡Y va a toda velocidad!

¡Guau! Se dirige hacia la zona comercial.

(RÍE)

¡Uhm!

-¡Ah!

¡Ahí esta!

(GRITA)

¡Qué tonta soy! Tan solo era una ardilla voladora

encima de la tapa

de un cubo de basura. ¡Oh!

(RÍE) (ENFADADO) ¡Uhm!

En primer lugar, esto no es ninguna ardilla voladora.

(CHILLA)

¡Oh, oh!

-¡Uhm!

Y en segundo lugar, ¿cómo se las ha arreglado

para poder volar a tanta velocidad? Tiene razón, la habrán dejado caer

los alienígenas de verdad de "Espóndulo".

¡Uhm, menuda tontería!

¡Uhm! ¿Eh? ¡Ay!

¡Qué tonta soy! No era el ruido metálico

de las patas de un robot gigante,

sino estos pájaros panda tocando el acordeón.

¡Uhm!

-¡Patético!

-50 personas fueron a ver el primer contacto alienígena,

segunda vez, 30, luego diez y hoy...

dos.

Somos el hazmerreír del pueblo y no hemos hecho nada.

Es como en "Pedro y el lobo", con la diferencia

de que ella es Pedro y el lobo. ¿Qué pasó al final del cuento?

Que llego el lobo de verdad. Pedro gritó: "¡El lobo!"

y nadie le creyó...

y adiós ovejas.

Sí, pero ¿y después? ¿Qué quieres decir, "después"?

No hay ningún "después". Au, au, be.

Fin. Pero después de que apareciera

el lobo de verdad, todos volverían a creerle, ¿no?

Si los alienígenas se comieran

a un rebaño de ovejas, la gente volvería a creer.

¿Y si se comieran a un rebaño de turistas?

(RÍEN)

Mi tía, que es agente de viajes, dice que mañana

llegan a Villa Calabaza, 100 turistas holandeses.

¿Uhm? ¡Guau! ¡Imagínate cuánto dinero

se pueden llegar a gastar en Villa Calabaza!

¡Ah!

-Espero que nadie use esta información en beneficio propio.

(RÍEN)

(TELEVISIÓN) "Última hora: Gracias al esfuerzo

de nuestro querido alcalde, 100 turistas holandeses

llegarán a Villa Calabaza". -"Así que, cuando les vean

gastando dinero a raudales, digan...".

(A LA VEZ) "Welcome".

Los holandeses arman la jardinería.

Será mejor que vaya pronto al trabajo. "Welcome".

-Hoy, si veis a alguno de nuestros invitados,

debéis ser muy amables y decirles:

"¡Goedemorgen!".

(TODOS) "¡Goedemorgen!".

(SIMÓN) Operación "Lobo de verdad", preparada.

¡Atención todo el mundo, ya llegan los turistas holandeses!

¡Ay!

Ya huelo los tulipanes

y oigo el ruido característico de los zuecos.

(TODOS) ¿Eh? ¿Ah?

¡Oh, no! ¡No me lo puedo creer!

(Alarma)

(RESPIRA ANSIOSO)

(RÍE)

¿Eh? -¡Oh!

(GRITA) -¡Papá!

¡Oh! ¡Un rayo de luz los ha succionado

y ha dejado solo los zuecos! -¡Oh! ¡Ah!

-¡Ah! -¡Ay!

-¡Oh! ¡Oh!

(LLORA)

-¡Oh! ¡Ah!

¡Oh!

¡Uhm!

-Ni siquiera han tenido tiempo de acabarse esta rueda de queso.

-Los alienígenas han abducido a nuestros queridos turistas,

antes de que pudieran ir a la bolera. (AB GRITA)

(JADEA)

Seguro que hay una explicación racional

para todo esto, señor alcalde.

¿Como un cañón lanzando zuecos al aire?

No, solo los alienígenas querrían a tantos holandeses.

Primero vienen a por los holandeses, luego los suizos, y cuando tengan

a todos los países fabricantes de queso, vendrán por nosotros.

¡Vigilad el cielo! (TODOS) ¿Eh? ¡Oh!

Si hay varias falsas alarmas, los humanos dejan de creer,

pero uno se come a 100 holandeses y... ¡bum!,

todo vuelve a la normalidad.

Por favor, invadid pronto este desastre del planeta.

Soy Loom, fin del informe.

(GRITA) ¡Alienígenas!

¡Por favor, que solo es un mensaje!

(Música créditos)

(CHILLA)

(GRITAN)