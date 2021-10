The secret life of trees

The young and the paperless

141211

Puerto Papel en inglés

6124588

The young and the paperless

El abuelo de Matilde quiere ver por la noche el episodio final de la telenovela "Amor de Papel". Y en esta ocasión el poder nuevo de Matilde es que le ha crecido una gran antena en su cabeza.

10 min, 49 sec

12-10-2021 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6124588/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/puerto-papel-ingles/video/the-young-and-the-paperless/6124588/

https://www.rtve.es/v/6124588/

Puerto Papel en inglés - The young and the paperless