Pocoyo - Palabras mágicas

(Música cabecera)

(Música)

¡Brom! ¡Brom!

¡Hola, Pocoyó!

¡Hola!

¡Brom! ¡Brom!

(Música)

¡Yuju!

(Música)

¡Brom! ¡Brom!

¿Podríais decirme a qué está jugando Pocoyó?

(NIÑOS) ¡Bloques!

¿Bloques?

(RÍE) No, no, no.

(RÍE) Yo creo... Yo creo que Pocoyó esta jugando con...

(TARTAMUDEA) Vaya...

pues sí que son bloques.

¡Ah!

Bueno, jugar con bloques también es divertido.

(Música)

¡Muy bien!

¡Mirad todos!

Pocoyó ha construido un precioso y alto...

(NIÑOS) ¡Reloj!

¡Ah!

(Música)

¡Oh!

¡Qué raro!

¿Y este reloj?

¡Cucú, cucú, cucú!

(Música)

(SUSPIRA)

(Música)

Esto ya es otra cosa.

Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso...

(NIÑOS) ¡Nevera!

¡Ah!

(LLAMA)

(Música)

Tiene todo muy buena pinta, Pocoyó.

Quizás estaría bien preparar la merienda.

Así que te vas a hacer un sándwich.

¡Muy buena idea!

Primero, pones una rebanada de...

(NIÑOS) ¡Pan!

(Música)

Después, una rodaja de...

(NIÑOS) ¡Queso!

(Música)

¡Mmm! ¡Qué rico va a estar este...!

(NIÑOS) ¡Banyo!

¡Oh!

¿Oh?

(TOCA)

Bueno, si no puedes comerte el sándwich,

por lo menos puedes tocar el banyo.

(TOCA)

(TOCA)

(NIÑOS) ¡Tobogán!

(Música)

¡Eso es!

¡No hay nada más divertido que tirarse por un...!

(NIÑOS) ¡Colchoneta!

(Música)

(NIÑOS) ¡Coche!

(Música)

(ARRANCA)

(Música)

(NIÑOS) ¡Tren!

(Silbato tren)

(Música)

(Silbato tren)

(NIÑOS) ¡Mar!

(Música)

(NIÑOS) ¡Desierto!

(Música árabe)

(NIÑOS) ¡Espacio!

(Música)

(NIÑOS) ¡Vaca!

(Música)

(MUGE)

(Música)

¡Oh!

¡Para!

(SUSPIRA)

Estoy de acuerdo, Pocoyó,

vamos a aclarar todo este lío.

(Música)

(Música)

(BALBUCEA)

(NIÑOS) ¡Bici!

(PÍA) (RÍEN)

(RÍE) (NIÑOS) ¡Paraguas!

(RÍEN) (BALBUCEA)

¡Ah! ¡Ahora lo entiendo todo!

¡Nina está jugando a las palabras mágicas!

(Música)

¡Oh!

(NIÑOS) ¡Fiesta!

¡Oh!

¡Muy bien, Pocoyó!

¡Una fiesta!

(Música)

¿Echas algo de menos?

(Música)

(NIÑOS) ¡Elly! ¡Pato!

(Música)

(BARRITA) (GRAZNA)

(Música)

(NIÑOS) ¡Loula!

(NIÑOS) ¡Pulpo!

(Música)

(NIÑOS) ¡Tuerca!

(Música)

(NIÑOS) ¡Pastel!

(NIÑOS) ¡Valentina!

(Música)

(PÍA)