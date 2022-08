Pocoyo - La dino caja

(Música cabecera)

Hola, Pocoyó. ¿Qué haces? ¡Dino Caja!

¡Ah! ¿Y qué hace la Dino Caja exactamente?

(RUGE) ¿En serio, Pocoyó?

¿Si te metes dentro, te conviertes en dinosaurio?

(RÍE)

¿Qué pasa, Pato? ¿No crees que la Dino Caja funcione?

Pues no... No se lo cree ni un poco.

(Música animada)

Probar.

(BURLÓN) Pero, Pato...

Si decías que no funcionaba...

(Música suspense)

(Música animada)

(PREOCUPADO) Oh, oh...

¿Qué está pasando, Pocoyó?

(Música terror)

(GRUÑE)

(SORPRENDIDO) ¡Oh! ¡La Dino Caja ha funcionado!

¡Pato se ha convertido en... Patorraptor!

(RÍE) Y parece que le caes bien.

(FELIZ) ¡Patorraptor mascota!

¡Sí!

(Música divertida)

¿Eh? (ASUSTADO) ¡Ah!

Ah... Vaya...

¡Mascota!

(Música animada)

(RÍE)

¡Mm!

¿Oh?

¡No! ¡Patorraptor malo!

(GRITA)

Y aquí vamos otra vez...

(Golpe)

Pero, Pocoyó...

¿Estás seguro de que un dinosaurio es una buena mascota?

¡Patorraptor mascota!

¡Anda, por ahí viene Elly!

Hola, Elly.

(Música tensión)

¡Patorraptor! ¡No!

Oh, no... Me temo que Patorraptor quiere comerse a Elly.

(PÍA FELIZ)

(OLFATEA)

(Música acción)

¡Patorraptor, no!

No, Elly...

No sé si es una buena idea...

(Música suspense)

Elly...

(Música terror)

¡Es Triceroelly!

Pocoyó, me temo que cuidar de un dinosaurio ya es difícil.

Tienes claro lo que hay que hacer, ¿verdad?

Sí. ¡Triceroelly mascota! Oh, vaya.

(Música acción)

(GRITAN)

¡No! ¡Malos! ¡Fuera! ¡Fuera!

(LADRA)

(RÍEN)

(SUSPIRAN)

(Continúa la música)

¡Pajaroto está en peligro de extinción!

Pajaroto...

(Música animada)

(Música suspense)

Claro, Pocoyó...

Es que son dinosaurios y hacen cosas de dinosaurios.

Y ya nunca podremos solucionar esto.

(Música suspense)

¡Idea!

Ayuda.

(GRITAN ATERRADOS)

(RÍE)

(Música acción)

Ahora.

(Música animada)

A ver...

Trompa... Pico... No hay colmillos ni cuernos...

¡Sí, lo hemos conseguido!

¡Sí! ¡Amigos!

¡Bravo por la Dino Caja!