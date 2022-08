Pocoyo - ¿Te acuerdas?

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

(Despertador) Ring.

¡Pato!

¡Elly!

¡Loula!

(AMBOS AÚLLAN)

¡Pajaroto!

(NIÑOS) ¡Pocoyó!

¿TE ACUERDAS?

Hola a todos. ¿Qué estáis mirando?

¡Vaya, Pocoyó tiene un proyector de películas!

Hola, Pocoyó. Hola.

¿Vas a poner una película?

¿Y de qué va? Amigos.

¡Una película de tus amigos! Sí.

¡Genial! Me encantan las películas. Estoy impaciente.

¡Ay, qué emoción!

¡Oh, mirad! (NIÑOS) ¡Pocoyó!

(Risas) Ja, ja.

Pero si eres tú en la gran pantalla y qué divertido.

¡Chis! Oh, ay, perdona, Pocoyó.

¿Hay más? Sí, sí, vale, vale, ya me callo.

(RÍE) ¡Ay, qué bueno!

(RÍE) ¡Ay, ay...!

¡Pocoyó, mírate, mírate!

¡Ay, qué bueno!

¿Dónde va?

¡Aaah, es Superpocoyó!

(RÍE)

(Música) ¡Y mira el baile de Pocoyó!

Eh, me pregunto si en la pantalla de Pocoyó sólo saldrá Pocoyó.

(BARRITA) Bueno no os preocupéis.

Seguro que también aparecéis vosotros.

¡Ay, mira! ¿Lo ves? Ahí está Pato.

¡Y Elly! (BARRITA)

(Triquitraque del tren)

Esta parte es muy divertida.

Cuá, cuá. Se os ve a los dos tan...

Tan... La verdad es que se os ve un poco ridículos, ¿no creéis?

(RÍE A CARCAJADAS) ¡Mira!

Estás graciosísimo, Pato. (RÍE A CARCAJADAS)

(NIÑOS) Mira Pato. (RÍEN)

(RÍE A CARCAJADAS)

Ay, pobre Pato, qué miedoso. (RÍE) Es buenísimo.

(RÍE A CARCAJADAS)

Ay, qué risa.

(RÍE)

Eh... bueno, ¿podéis decirle a Pocoyó si a Pato y a Elly...

...les gusta su película?

(NIÑOS) ¡No, no les gusta! -No, no les gusta.

Eh, parece que no todo el mundo se lo está pasando tan bien como tú.

Oh, Elly, ¿tienes una película para enseñarnos?

(NIÑO) -¡Mira Elly!

Oooh... ¡precioso! (BARRITA)

Elly, eres una bailarina fantástica.

Qué elegancia.

Y una superprincesa del patín.

(BARRITA CONTENTA)

¡Guau! (RÍE)

¡Mirad!

(BARRITA)

¡Fantástico! ¡Yuhuuuu!

(BARRITA)

Eso ha sido inolvidable, Elly.

¿Pero no tienes películas de tus amigos?

(BARRITA) ¿Sí? Pues vamos a verlas.

Esto va a ser genial.

(RÍE) ¡El pobre Pato!

Le han aplastado. (RÍE)

(RÍE A CARCAJADAS) Mira.

¡Y otra ves espachurrado! (RÍE)

(Risas) Ja, ja. Eh, eh...

¿A vosotros os parece que a Pato le ha gustado película de Elly?

¡Cuá, cuá! (NIÑOS) ¡No, no le ha gustado!

Pato querría compartir algunos de sus recuerdos favoritos.

¡Guau! (NIÑO) ¿Qué es esto?

¡Qué buen aspecto! Mira qué elegancia. Eh...

Es un pato muy distinguido.

Mira qué estilo. ¡Cuá!

¡Gua, cómo vacila!

Hmm... Pato montando en un monopatín.

Eeh... y Pato haciendo un figurita de papel.

Pato... volando por los aires.

Pato... construyendo una torre. ¡Cuá!

Ay... Pato, no creo que los demás se lo estén pasando...

...muy bien, sólo sales tú.

Cuá, cuá... Eh, vosotros tres, escuchad.

No hay necesidad de pelearse.

¡Ya basta! (BARRITA)

Uh, ¿qué está tramando Pajarito y Valentina?

Lo que necesitamos es una película que les guste a todos.

Pajarito, Valentina, vamos a ver vuestra película.

(BARRITA) Mirad, todos jugando juntos.

¿No os parece que ese es el mejor recuerdo de todos?

¡Cuá! (NIÑOS) ¡Sí! ¡Bien!

Sí, jugar juntos es lo mejor que hay.