Pocoyo - Al abordaje

(Música cabecera)

(Música aventurera)

¡Pirata!

¡Ar!

¡Atrás!

(CANTURREA) ¡Piratas, piratas, piratas piratas!

Oh, oh, oh.

(IMITA EXPLOSIÓN)

Hola, Pocoyó.

¿Pocoyó?

¡Pocoyó!

¡Hola!

¡Hola! ¿A qué juegas?

¡Pocoyó pirata!

(RÍE)

(CANTURREA) ¡Pirata, pirata!

(RÍE)

¡Oh! ¡Hala!

(Música suspense)

(RÍE)

Hola, Pato.

¡Barco...! ¡Barco! ¡Barco!

(GRAZNA ENFADADO)

Pocoyó, me temo que Pato no quiere que juegues con su barco.

Lo entiendes, ¿verdad?

(Música triste)

(Música animada)

(GRAZNA SORPRENDIDO)

(Música triunfal)

¡Ar!

¡Pocoyó pirata!

¡Mirad todos! ¡El temible pirata Pocoyó ha conquistado el barco!

(GRAZNA ENFADADO)

(GRITA)

(RÍE)

Ay, Pocoyó... Me temo que te has quedado sin barco.

(GRAZNA ALTIVO)

(Música suspense)

(GRITA)

Venga, Pato... La vida pirata es así...

(CANTURREA) ¡Pirata, pirata, pirata, pirata!

¡Oh, jo, jo!

¡Ar! ¡Barco mío!

Bueno, yo no estaría tan seguro...

(Música)

(GRAZNA SORPRENDIDO) ¡Aja!

¡Atrás!

(RÍE)

¡Y empieza la lucha!

¿Cuál de los dos temibles piratas ganará?

¡Cuidado, Pato!

Qué... Qué... Qué... No te alarmes. Detrás de ti no hay nada.

(GRAZNA ASUSTADO)

(RÍE)

¡Ajá!

(RÍE)

(Música suspense)

¡Es una verdadera batalla pirata! Oh... No puedo verlo.

(Música)

Eh, esperad... Pato, Pocoyó... Sé cómo solucionar esto.

(Continúa la música)

(RÍE)

(Golpes y graznidos)

(Continúa la música)

¡Ah! (RÍE)

(Música suspense)

Oh, oh...

Oh... Vaya...

(GRAZNA ENFADADO)

Mi barco, mi barco, mi barco.

No, es terrible. Nunca sabremos quién gana el barco.

Nunca os volveremos a ver luchando y nunca nunca...

(SORPRENDIDO) ¿Eso es una brocha?

¡Luchar no! ¡Reparar!

(Música animada)

¡Fabuloso!

¡Ahora sí que sois toda una tripulación pirata!

¡Bien, bien, bien! ¡Yupi!

(Música suspense)

¡Oh!