Pocoyo en inglés - Double trouble

Pocoyo en inglés

Pato's paintings

Pocoyo y sus amigos pintan cuadros para hacer una exposición. Todos están muy entregados, excepto Pato, que no se atreve a pintar porque cree que no lo hace bien. Pocoyo le enseñará que no importa cómo quede el cuadro, lo importante es lo bien que te lo pasas pintando.