(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"EL ROMPELUNAS"

Ni hablar, Flossy Flash jamás se aliaría con Ruby la Destructora.

Flossy es la heroína por excelencia y Ruby la mayor granuja del mundo.

Puede que Flossy Flash necesite su ayuda.

Sí, hombre.

Oye, ¿qué es eso? Déjame ver.

Pues parece un meteorito.

¿Flotando en el espacio?

No, está claro que no es un meteorito.

Qué raro. ¡PJ Masks, con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

(Música acción)

"Amaya se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gekko!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Connor se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gatuno!

(MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

(HACE RUIDOS)

¿Como que hay una grieta en la luna?

Tiene que ser Lunática.

Hay que averiguarlo.

Robot PJ Mask, prepara la base para despegar,

nos vamos a la luna.

(Timbre)

¿Desde cuándo tenemos timbre en la base?

¡Ah!

¿Es Lunática?

¿Pero si está aquí quién está en la luna?

Bueno, a ver qué es lo que quiere.

Lunática, ¿qué estás haciendo aquí?

Por fin, cuanto tardáis en contestar, PJ plastas.

Mirad, a la luna le pasa algo. Ya lo sabemos.

Creíamos que por ti. Pues no,

pero sí que soy la única que puede salvarla,

así que devolvedme mi cristal lunar.

¿Te refieres al que sobrecarga tus poderes?

Oye, va a ser que no.

Pero la luna corre un gravísimo peligro.

Por favor. Tranquila, nos ocuparemos de ello.

Pues llevadme con vosotros, puedo ayudar.

(HACE RUIDOS)

La grieta se hace más grande. No me fío de ella.

Ni yo. No estoy seguro,

pero parece que dice la verdad.

Además, nadie conoce la luna como ella.

Gekko tiene razón. si la luna está en peligro,

ella nos vendría bien.

(SUSPIRA) Ah.

Está bien, ven con nosotros si quieres.

Pero te estaremos vigilando. Ah.

Vale, dejadme entrar.

¡Preparados para el despegue!

(Música acción)

(HACE RUIDOS) -Ay.

(RÍE) (HACE RUIDOS)

-Ay.

Todos a sus puestos en tres, dos, uno.

¡Despegamos!

Muy bien, Robot PJ Mask, iniciamos transformación ya.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Ah!

(Continúa la música)

(Sonido ambiente)

Ay, mi luna.

Mi pobre pobrecita luna.

Algo está pasando ahí abajo. Vamos a comprobarlo.

Aterriza, Buhita.

(Música acción)

Oye, ¿ese cráter estaba ahí la última vez?

No es un cráter, es un agujero hecho a posta.

(Continúa la música)

Es muy profundo.

¿Qué es eso?

Oídos gatunos.

Son ruidos de estar excavando.

Debo encontrar el cristal lunar para mi amo.

Oh, estabais tardando en aparecer, PJ plastas.

(A LA VEZ) ¿Romeo?

¿Eras tú el que despegó hacia el espacio?

Sí, solo he añadido unos propulsores al laboratorio y "voilá",

aquí estoy para desenterrar un cristal lunar,

poder sobrecargar todos mis artilugios

y apoderarme del mundo.

(RÍE)

Así se habla, amo.

Pero estás destrozando la luna.

Mi preciosísima luna.

Tranquilos, seguro que Robot está a puntito de encontrar

otro cristal lunar, entonces paré, pero primero tengo que encontrarlo.

¿Eh? (ASUSTADOS) ¡Ah!

-Oh, oh.

Nuestro robot dice que la grieta es cada vez más grande.

Yo puedo arreglarlo, dadme mi cristal lunar

antes de que ya sea tarde, porfi.

No me fío, la última vez que lo tuviste nos atrapaste

en vainas de cristal, ¿te acuerdas? Esto es distinto.

¿Ah, sí? Podemos solucionarlo sin ti.

¡Ah! ¿Eh?

(RÍE)

Gekko, a ver si puedes evitar que la grieta se extienda.

Buhita, tú detén a Robot. Yo iré a por Romeo.

(Música acción)

A ver, Romeo, esto se ha terminado.

Oh, no, ni hablar.

¡Ah, ah! (HACE ESFUERZOS)

¿Eh?

Mis poderes se debilitan, necesito ese cristal.

¡Ah!

¡Ah, ah!

(RÍE)

¡Ah!

Ah...

¿Mm?

Yo siempre aterrizo de pie, Romeo.

(HACE ESFUERZOS) ¿Eh?

No, no. Me la llevo, Robot.

Mi pala. Ay, ¿qué voy hacer ahora?

Esto no me lo esperaba.

He encontrado la grieta.

Superventosa de lagarto.

(HACE ESFUERZOS) Voy a intentar cerrarla todo lo que pueda.

¡Supermúsculos de Gekko!

Tengo que impedir que el robot excave.

Ah, ya sé. ¡Plumas de búho!

¡Oh, no!

Al amo no le va a gustar. Pues asunto arreglado.

Y ahora a volver a la superficie.

¡Ah! ¿Qué? La excavación se ha parado.

¿Cómo? Robot, vuelve a cavar ahora mismo.

Lo siento, amo, no puedo.

¡No! Con lo poco que faltaba.

¿Eh? (RÍE)

¿Uh?

Ah, ah. Oye. ¿Ah?

Superguay, Buhita.

¿Dónde está Lunática?

¿Oh, no! Tenemos que detenerla.

(NIEGA)

No te muevas. ¡Es que no lo entendéis!

Habéis parado la excavación y yo puedo cerrar la grieta,

pero para hacerlo... Sí, ya, necesitas el cristal.

No va a poder ser, déjanos a nosotros.

Chicos, haced algo. Ah, hola, buenines.

Os pongo al día, he alterado el campo de fuerza de Buhita

y Robot va a sacar un cristal de un momento a otro.

Chau chau.

Estoy harta de oír que podéis solos.

Y Romeo está a punto de destruir la luna, ¿no?

Tiene razón, no podemos solucionar esto solos.

¿Tú qué opinas?

(Estruendo)

¡Ah!

(HACE RUIDOS) No voy a aguantar mucho más,

así que propongo que le demos el cristal.

De acuerdo, te toca ser una heroína.

Os prometo que no os vais a arrepentir.

¿Y nos lo devolverás en cuanto acabes?

Que sí, anda, lo prometo.

(Música acción)

(RÍE)

Yo lo distraeré.

A que no me coges, Romeo.

(Música)

Mm... ¿Eh?

Sí, yo también te echaba de menos, precioso.

Manos a la obra.

(RÍE)

¡Ja!

¡Ah!

Hurra por Robot.

El amo estará encantado.

Uy, esto se viene abajo. ¡Auch!

Hay que salir de aquí.

La grieta se está cerrando, muy bien, Lunática.

No. ¡No!

Robot, sigue cavando.

Ya es tarde, te quedaste sin cristal.

Lo siento, amo.

¿En serio? La grieta está cerrada.

Has sido una heroína, Lunática. ¡No!

Maldición, estaba a puntito de conseguir ese cristal,

a puntito. Nunca lo conseguirás, Romeo.

Ha sido por vuestra culpa. Y por Lunática también.

Lo conseguiste, has salvado a la luna, como dijiste.

Buen trabajo.

No sabéis las ganas que me dan de quedármelo.

(SUSPIRA) No, porque lo he prometido, y de no ser por vosotros

la luna y mi fortaleza habrían desaparecido,

así que... Gracias, Lunática,

y perdona por no haberme fiado de ti.

No te culpo por ello. A ver, soy una malota, ¿no?

¡Eh! Muy conmovedor.

Se me saltan las lágrimas, pero mirad lo que tengo.

¡El mundo es mío!

(Música)

¡Ah! ¿Eso significa que no os rendís?

Cuatro contra uno no vale.

¡Algún día tendré mi propio cristal lunar!

(Música)

Menos mal que la luna está a salvo. Gracias.

No, gracias a ti.

Pero la próxima vez será como siempre,

yo contra vosotros. Hasta la próxima.

¡PJ Masks, gritad "viva"!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!