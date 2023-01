(Música)

¡Gatuno!

¡Buhita!

¡Gecko!

(TODOS) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer # salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los prescritos...

# Los delitos. # ¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks. #

"Robot se estropea"

¡Hola! Me pido portera.

¡Ven aquí, balón!

Ese balón bota una barbaridad.

Ya lo creo, estaba en mitad del campo,

pero no se puede jugar con él, porque rebota por todas partes.

(GRITAN)

No pasa nada, Cameron.

Déjamelo a mí.

¡Connor, Amaya, venid a ver esto! Mirad.

Está claro qué significa esto.

¡PJ Masks, con energía!

(A LA VEZ) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

"Cae la noche,

y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos,

malísimos, para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en..." ¡Buhita!

"Greg se convierte en..." ¡Gecko!

"Connor se convierte en..." ¡Gatuno! ¡Miau!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Los PJ Masks!

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Teníamos razón, sí que es Romeo.

Buen trabajo, Robot PJ Mask.

¡Yuju! ¡Al Gat-auto!

(Música)

Date prisa, montón de tornillos.

Esta maravilla mecánica que bota no se va a recargar sola.

(Coche)

¡Alto ahí, Romeo!

Cuando se trata de granujas, no les damos ninguna bola.

No si antes me doy el bote.

¡Supersalto gatuno!

(Música)

¡Auch! May Day, May Day, ayúdame, amo.

Por favor, que me ayude, socorro.

¡Habéis roto mi robot, PJ plastas!

No queríamos hacerlo, ha sido sin querer.

Ahora ya no me sirve,

lo dejaré aquí y me iré a causar más estragos y destrucción.

(RÍE)

Pobre Robot, ¿intentamos arreglarlo?

Tenemos que detener a Romeo antes de que lo destroce todo.

Luego, volveremos a por su amigo metálico.

A ver, es simplemente un robot.

¿Qué?

(CHIRRIA COMO ROBOT)

A ver, es simplemente un robot.

Soy simplemente un robot.

(GRUÑE COMO ROBOT)

(RÍE)

¡Superventosas de lagarto!

Ríndete, "patalagarto".

Esta vez no va a haber un rebote a tu favor.

(Música)

¡Superrayas gatunas!

¡Aguanta, Gatuno! ¡Cuidado!

(GRITAN)

No sé lo que haréis vosotros, pero yo voy a seguir a mi bola.

(RÍE)

No tiene gracia, ¡viento de alas de búho!

¡Superescudo de gecko!

Robot PJ Mask, estamos en peligro. Nos vendría muy bien tu ayuda.

(GRUÑE COMO ROBOT)

Soy simplemente un robot... (GRUÑE)

Chicos, Robot PJ Mask no contesta.

No es propio de él quedarse en silencio.

A lo mejor pasa algo en la base de operaciones.

¡Vamos a mirar!

(Música)

(RÍE)

Mientras vosotros vais a comprobar qué pasa,

yo voy a distraer al inventor.

¡Eh, aquí!

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(CHIRRIA COMO ROBOT)

(A LA VEZ) ¡Robot PJ Mask! ¿Dónde estás?

Es simplemente un robot.

¡Uy! Gecko, ven, mira.

Creo que ya sé lo que ha pasado.

"detenerlo antes de que destroce todo."

Luego, volveremos a por su amigo metálico.

A ver, es simplemente un robot.

¡Por todos los reptiles!

Se ha pasado un montó y nosotros, Buhita, no le hemos dicho nada.

Robot PJ Mask habrá creído que si Robot no nos importaba,

él también nos daba igual.

Por eso sea marchado.

No podemos dejarlo solo con Romeo por ahí suelto.

¡Vámonos!

(Maullido)

(Maullido)

(Música)

El superincreíble Gatuno salta como una pantera.

Con ayuda del rugido gatuno.

¡Toma!

¡Ay!

Igual tendría que haber arreglado al viejo montón de tornillos.

(Ruidos de robot)

¿Bot?

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Parece que le da mucha penita su amigote de hojalatita.

Bueno, ¿cómo está el Robot PJ Mask?

No muy bien, te necesitamos para hacer las paces con él.

¿Por qué? ¿Está enfadado?

Más bien ofendido.

Tanto, que se ha marchado.

Tenemos que ayudarlo.

Es simplemente un robotito.

Eso es lo que le ha ofendido.

Recuerdas cuando Gecko dijo que si arreglábamos a Robot,

y tú dijiste... Es simplemente un robot.

Me está sonando fatal. No me di ni cuenta.

Ni nosotros tampoco.

No te dijimos nada.

Esto es una "gatástrofe".

Te juro que nos perdona si le decimos que lo sentimos

cuando lo encontremos, y tenemos que hacerlo ya.

¿Casi sin batería?

Aquí viene papá.

Gracias por arreglar a mi fiel esbirro, minibot.

No me fuiste tan leal cuando te dio

por dejarme para irte con los PJ plastas,

peor ahora me voy a vengar.

Pero, amo, Robot PJ Mask ha salvado a Robot.

No le hagas daño.

No le va a doler nada.

Solo voy a reprogramarlo con esto.

Vas a volver a ser mío.

Anda, di adiós a los PJ Masks.

Los PJ Masks...

Yo no lo veo. ¿Dónde estará? Ni idea.

Señal de socorro del Robot PJ Mask.

¡Me toca ser un héroe!

(Música)

¡Superplumas de búho!

(GRITA) ¡Ja!

Voy a tirar esta birria de valla en un periquete.

(GRITA)

Tiene la batería muy baja. ¿Qué es lo que le has hecho?

Robot PJ Mask, con su energía, ha arreglado a Robot.

¡Tenemos que volver a recargarlo! Gatuno, usa tu supervelocidad.

Voy.

Tranquilo, Robot PJ Mask, estamos contigo.

Somos héroes, ayudamos a todos, sean robots o humanos.

Y ¿porque no habéis ayudado a Robot antes?

Debimos hacerlo.

Fue todo culpa mía.

Si te hubiéramos arreglado enseguida,

Robot PJ Mask no se habría metido en un lío haciendolo solo.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

¡Robot PJ Mask! Lo sentimos, no eres simplemente un robot.

Eres mucho más que eso.

Eres un amigo, eres... Eres de la familia.

Yo también lo siento. Él también lo siente.

Haberse escapado y no haber confiado

en que haríamos lo correcto.

¿Qué es esto? El amo quiere reconvertir

al Robot PJ Mask en su propio minibot atolondrado.

Pues eso no pienso permitirlo.

¡Rápido, antes de que sea tarde!

Espera. Quizá podamos reprogramarlo nosotros.

Túmbate y haz como si te controlase Romeo.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

¡Ajá!

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Por todas las serpientes, ¿qué le has hecho, Romeo?

Poca cosa, solo le he pirateado el sistema

para que haga lo que yo le diga,

¡para siempre!

Después, me dará acceso

a todos los secretos de vuestra base.

No si antes te paramos los pies.

(SUSURRA) Supercamuflaje de gecko.

Demasiado tarde, PJ plastas.

Reconocedlo, no dais pie con bola.

(RÍE) ¿No os partís de risa con los chistes de bolas?

Robot, ayúdame a vencer a esos plastas.

Ahora que lo pienso, ayúdanos tú también, minibot.

Sí, amo.

¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Auch!

Es hora de pagar, Romeo.

Creías que Robot PJ Mask podía ser tuyo,

pero solo se lleva tu laboratorio.

¡Robot, ayúdame!

No, tú no me ayudaste cuando estaba herido

y me conmueve lo bien que tratan los PJ plastas a su querido robot.

(GRITA) ¿Qué tal si me tratas bien a mí, cara metálica?

No, primero tendrás que algo por mí.

¡Te agotaré las baterías!

No. Algo bonito.

¡Te llevaré a la chatarrería!

¡No, quiero un detalle de verdad!

(GRITA)

El bueno de Robot.

Y el Robot PJ Mask aún mejor.

Menos mal que te hemos recuperado.

A partir de ahora, te trataremos mucho mejor.

A ti, y a tus compañeros robot.

¡PJ Masks, gritad "viva"!

(A LA VEZ) ¡Porque de noche arreglamos el día!