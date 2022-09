(Música cabecera)

"EL ROBO DEL REPTIL"

Es total que hayas bordado el examen de mates, Greg.

Qué pasada.

La verdad es que yo estoy que todavía no me lo creo.

(SORPRENDIDO) ¡Lionel!

¡No está! ¿Dónde está?

¡¡Lionel!! Ahí.

Hola, pequeñín. ¿Cómo has salido?

Pero si este terrario es a prueba de lagartos.

A lo mejor es que alguien lo ha soltado.

(Aullidos)

¿Ha sido un aullido lobuno?

Nunca salen de día. ¿Para qué iban a querer un lagarto?

No lo sé, pero hasta que lo sepamos,

no pienso perder de vista ni un segundo a Lionel.

¡PJ Masks con energía!

(A LA VEZ) Hacia la noche para arreglar el día.

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

(Música acción)

"Amaya se convierte en...".

¡Buhita!

¡Sí!

"Greg se convierte en...".

¡Gekko!

¡Sí!

"Connor se convierte en...".

¡Gatuno! (MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

Se ve que los lobunos saltaron por la ventana y aterrizaron aquí.

Un aterrizaje de emergencia, qué raro.

Si hay algo que se les da bien a los lobunos es saltar.

Hay algo que no me cuadra.

Tengo la sensación de que se nos está escapando lo más importante.

¿Tú también, bonito?

(Aullidos)

¡Por aquí!

-Esta vez las cogeremos.

¿Sigues pensando que no son los lobunos?

Vale. Ahora no me cabe duda.

Pero no sabemos lo que están buscando.

¡Ya! ¡A Lionel! ¡Tras ellos!

(Música)

¿A dónde irán corriendo a esa velocidad?

Es hora de probar mi nuevo audioescopio.

Robot. Activando audioescopio, amo.

(Voz ininteligible)

Oh, hay que acercarse más.

(Música)

Sigo teniendo un presentimiento.

Me parece raro que los lobunos quieran a Lionel.

A saber por qué hacen las cosas esos lunáticos.

A lo mejor les apasionan los reptiles.

¿Qué les apasionan los reptiles? Es la primera noticia que tengo.

Robot PJ Masks.

¿Nos buscas vínculos entre lobunos y reptiles?

Oye, ya me acuerdo.

Si casi destrozan la ciudad con el dinosaurio loco aquel.

El lobosaurio.

Bueno, los dinosaurios son una especie de lagartos grandes.

No sé yo...

Puede que esta vez quisieran empezar con un chiquitín como Lionel.

¿Habéis oído? ¡Por allí!

¿Qué pasa, pequeñín? ¿Tú también notas algo raro?

No, serán los lobunos,

además, tenemos que seguir las pistas que tenemos.

Ups, los he perdido, amo.

No me importa. Ya he oído suficiente.

¿Por qué no nos ocultamos un poco? No, no hace falta.

Mira.

¡Para, Howler! -¡Para tú!

(A LA VEZ) ¿Eh?

-Caza las polillas, no a mí. -Me está picando.

¿Primero quieren a Lionel y ahora a las polillas?

¿Es el día de las mascotas?

¿Pero qué está diciendo? No queremos tu birria de lagarto.

-Estas polillas pesadas nos han tocado los hocicos demasiadas veces.

¡Lunática, cuidado!

Para mí que no viene por nosotros.

Dejad en paz a mis polillas, colmillos peludos.

(GRITAN)

¿Por qué no hacéis de farola un ratito?

Vamos. (RÍE)

En resumen, que no eran los lobunos los que querían a Lionel.

Lo sabía. Había algo que no me cuadraba,

pero entonces, ¿quién es el que ha ido a por Lionel?

No lo sé, pero tendríamos que soltar a esos lobunos bobunos.

(GRITA)

¿Hay intrusos en el museo? ¡Rápido!

Volvemos enseguida. No os mováis de ahí.

No tiene ninguna gracia. (AÚLLAN)

Hemos llegado demasiado tarde.

Pues eso parece. ¿qué ha pasado?

Y el T-Rex. ¿Y el T-Anodon?

Oye, ¿no son los esqueletos que usaron los lobunos

para hacer el lobosaurio?

Y dale con los lobunos.

Pero si están amarrados a una farola de la ciudad.

Tengo una corazonada.

Y esta vez es más fuerte que nunca.

¿Podemos volver un rato a la base? Es que tengo que pensarlo bien.

Primero intentan llevarse a Lionel,

y a continuación se llevan un montón de huesos.

Todo apunta a los lobunos. Los oímos en la habitación de Greg.

La última vez también se llevaron esqueletos.

Pero estaba con nosotros cuando, supuestamente, allanaron el museo.

Todas las pistas llevan a un punto muerto.

Voto por dar una oportunidad a la corazonada que tiene Gekko.

¡Romeo!

Romeo se llevó a Lionel, ¿os acordáis?

¿Conocéis mi marca Romero de chuches para mascotas?

Atrajo a Lionel con aquellas...

¿Cómo las llamaba? Crecechuches.

Y lo convirtió en un gigante.

(RÍE)

Oye, un momento. Yo no me acuerdo de que pasara eso.

Por qué está pasando ahora mismo. Es en directo.

(RÍE) (CARRASPEA)

En fin, qué experiencia más educativa he tenido en el museo.

Nadie podrá detenerme.

No tan rápido, Romeo.

Se te acabó la gracia de robar lagartos.

¿A que sí, bonito?

Uy, el pequeño Lionel.

Parece que echa de menos las crecechuches de Romeo.

Aún sin patente.

Pues me las quedo. Superrayas gatunas.

¡Eh!

Da igual.

Llevarme a Lionel solo era mi primer plan.

Cuidado, amo.

Echaba de menos lo bien que me lo pasé con el Lionelsaurio,

así que mandé a mi Robot a secuestrar a vuestro amigo escamoso,

pero se lió un poco.

Lo siento mucho.

El lagartito era muy escurridizo.

Menos mal que conseguiste despistar a estos PJ plastas

con tu gran simulador de aullidos del lobo.

(Aullidos)

Mientras ibais dando tumbos tras esos bobos peludos,

yo os escuchaba.

Y me encantó la historia de esta imponente bestia.

Ya nos hemos enfrentado a un lobosaurio

y volveremos a hacerlo.

¿Ah, sí?

Pero es que ahora he hecho varias e ingeniosas mejoras.

Con este amigo reptil me apoderaré del mundo de una vez.

Hay que detenerlo, podría destruir toda la ciudad.

Sabía que los responsables no eran los lobunos.

Tendríamos que haberte hecho más caso en lugar de intervenir.

¿Cómo dices, Lionel?

Pues claro.

¿Cuál es la mejor forma de frenar a un lagarto gigante?

(A LA VEZ) Con un lagarto más gigante.

Por mis bigotes gatunos.

Tras ellos. ¡Arre, Lionelsaurio!

Tengo la corazonada de que esta vez vamos a triunfar.

(RÍE) ¡Eh!

(GRITA)

Eh, Romeo, ¿te gustan los reptiles gigantes?

Pues tengo uno para ti.

Has tenido suerte. No volverá a ocurrir.

Buena jugada, Lionel.

(Música acción)

Ese lobosaurio es demasiado rápido.

¡Espera!

No es el lobosaurio el que es demasiado rápido, sino Romeo.

Es quien maneja los hilos. ¿Te acuerdas?

Gekko, vete a por los mandos.

El lobosaurio no es nada sin ellos.

¡Bien pensado!

Lionel, ¡allí!

¡Eh!

(GRITA)

¡Ay!

¡No!

(GRITA)

¿Qué haces? Bájame.

¡Superarañazo gatuno!

Vamos a sacudir ese saco de huesos. ¡Ay!

Os vais a enterar de quién soy yo.

(RÍEN)

Todos los huesos están en su sitio.

Ahora vamos a poner el mando del lobosaurio

a buen recaudo en nuestra base.

Esperad, tengo otra corazonada... En el estómago.

Vamos a picar algo para celebrarlo.

Sí. Primero, pequeño Lionel.

Ay, qué lindo es mi pequeñín.

¡PJ Masks y Lionel, gritad viva!

(A LA VEZ) Porque por la noche arreglamos el día.

Oye, tengo la sensación de que se nos olvida algo.

Hola, seguimos aquí.

(RÍEN)