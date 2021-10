(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

PJ MASKS

"EL RESFRIADO DE QUEDARSE EN CASA DE GEKKO"

Ya tienen en la tienda de cómics el primer número de Flossy Flash.

Por fin podremos saber cómo consiguió sus poderes.

Y es el único ejemplar que queda en el mundo.

Todos van a querer verlo.

Vamos a mirar a qué hora abre la tienda.

Buena idea. (ESTORNUDA)

¡Uff! Lo siento.

Menudo resfriado que has pillado, Greg.

¿No sería mejor que te quedaras en casa?

Estoy bie...

Oh, hay un mensaje de la tienda de cómics.

Oh, el cómic de Flossy Flash ha desaparecido.

Oh, no, eso es imposible.

Tenemos que averiguar quién se lo ha llevado y recuperarlo.

Pero es que estás muy resfriado, Greg.

Creo que deberías quedarte en casa.

Es mejor que resolvamos este problema nocturno sin ti.

¡Este resfriado no podrá conmigo! Voy a ir.

PJ Masks, con energía.

(TODOS) Hacia la noche para arreglar el día.

"Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos, malísimos,

para que no te fastidien el día".

(Música acción)

"Amaya se convierte en..." ¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en..." ¡Gekko!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Connor se convierte en...".

¡Gatuno! (MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

(ESTORNUDA) Lo siento.

(ESTORNUDA) Estoy bien.

Ahora, como eres Gekko, tienes superestornudos.

Y, teniendo un superresfriado, has hecho muy mal en salir de casa.

Ni hablar, yo quiero ir con vosotros.

Es mejor que te quedes en la base con la PJ pantallamask.

Al búho delta, Gatuno.

Estaremos en contacto con los PJ comunicadores.

(Música suave)

Probando, probando. Genial.

Te oímos alto y claro. Y, ahora, a volar.

Mecachis, los PJ plastas han dejado a Gekko en la base.

Muy bien, polillas, yo me encargaré de esos dos

y vosotras, ocupaos del patalagarto.

Esto de estar aquí encerrado es un rollo.

(Alarma)

¡Oh! Lunática.

Tengo que avisar a los demás, pero, espera,

¿y si necesitan mi ayuda?

Iré a decírselo en persona.

(Música animada)

Ay, por los pelos.

(CHILLAN)

Ay...

(CHILLAN)

(RÍEN)

(CHILLAN)

(Música acción)

Nada, ninguna pista.

Espera, oídos gatunos.

(ESTORNUDA)

No sé muy bien qué es eso, pero vamos a verlo.

(Música acción)

Por todas las serpientes,

este superestornudo ha sido superpotente.

¡Supermúsculos de Gekko!

¿Qué ha doblado esa farola?

Ten los ojos bien abiertos. Podría ser un gamberro.

(Música suspense)

(ESTORNUDA)

(AMBOS) ¡Gekko!

Creíamos que eras un gamberro.

Yo solo quería deciros que Lunática va hacia el colegio.

¿Por qué no has usado el PJ comunicador?

Por si podríais necesitar mi ayuda.

Si sigues saliendo a la calle,

el resfriado no se te va a curar nunca.

(ESTORNUDA)

Ya lo sé. Me vuelvo a la base. Vale, nosotros nos vamos al colegio.

Avísanos si ves algo.

(TRISTE) Jo...

(CHILLA)

¡Oh! Polillas cerca. Eso es que está Lunática.

Están ahí fuera. Debería decírselo a los demás,

pero si las sigo voy a poder ver lo que está tramando.

Esa sí que es una gran idea.

¡Eh!

Será mejor que siga a esa polilla. Ella me conducirá hasta Lunática.

Espérame, polilla.

(CHILLAN)

(Música acción)

(Motor)

(Música animada)

¿Y qué si es el primer número? Sigue siendo un rollo.

¿Que Gekko te está siguiendo?

O sea, que ya está fuera de la base. (CHILLA)

Las otras polillas están intentando abrir el portón.

Con Gekko fuera de la base, al fin saldrá bien mi plan

y la base de operaciones de los PJ Masks será mía, toda mía.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Ahí está. ¿Eh?

(RÍE) ¡A que no me cogéis!

(CANSADO) ¿Dónde se ha metido esa polilla?

Sabía que me necesitaban.

Supercamuflaje de Gekko.

¿Eh? Viento de alas de búho.

Venga, Lunática, devuelve ese primer ejemplar de Flossy Flash.

(Música acción)

¡Oye!

(RÍE)

Gekko, ¿estás en la base tocando el mando a distancia del vehículo?

(CHILLAN) ¿Qué es eso?

Mis polillas están en vuestra base, gatetillo,

y esa es la señal para apoderarme de ella.

Ahora me pertenece a mí. Supervelocidad gatuna.

No tan rápido, Lunática. Tus polillas no han podido entrar.

Gekko está en la base.

Lo siento, chicos, estoy aquí.

Despedíos de vuestra base de operaciones, PJ plastas.

Gekko, tenías que quedarte dentro.

Ya lo sé, lo siento,

pero Lunática todavía no está en la base.

Tenemos que volver lo más rápido posible.

Allá vamos, Gekko.

(CHILLAN) Sé cómo puedo ser útil todavía.

Polillas, ¿por qué no habéis abierto el portón?

¡Abridlo ya!

Oh, no, la puerta se está abriendo para Lunática.

(ESTORNUDA)

(AMBOS) ¡Gekko!

Debí quedarme dentro como me dijisteis.

Habríamos recuperado el cómic y la base estaría a salvo,

pero ahora me toca ser un héroe.

Id a por Lunática. Yo os ayudaré desde dentro.

Fenomenal, Gekko.

Apártate de la base de operaciones, Lunática.

Cuando la puerta se abra del todo,

yo entraré y vosotros os quedaréis fuera.

¡Atrás o Flossy Flash lo pagará!

Oh. Fuera, fuera.

(Alarma)

Muy bien, polillas.

Gatuno, Buhita, una polilla atasca la puerta.

No se cierra. Bloquead el portón hasta que pueda cerrarlo.

¡No tan rápido, Lunática!

Viento de alas de búho.

Ajá, tengo vuestro preciado cómic, PJ plastas,

y si no queréis que le pase nada, más vale que no intentéis detenerme.

Oh, Lunática...

Ah, ¿pero qué pilota ese trasto? Pues yo.

Superguay, Gekko.

Tú ayuda a Buhita, Gatuno. Yo me ocupo de Lunática.

(CHILLAN) Fuera, fuera.

Vosotros lo habéis querido, PJ plastas.

Despedíos de vuestro valioso cómic.

¡No!

¡Supersalto gatuno!

(Música acción)

Oh, no. Pesas demasiado. No puedo sujetarte.

(Música acción)

Gracias, Gekko. De nada.

Habéis tenido suerte, pero os habéis dejado la puerta

abierta de par en par.

(RÍE) Os he vuelto a engañar, PJ plastas.

Te olvidas de alguien...

(Música acción)

¡Ah!

¡Sácame de aquí, escurridizo lagarto!

No hasta que asegure la base de operaciones

cerrando el portón.

Y ya puedo dejarte salir.

¡Yupi! ¡Sí!

Oh, es increíble que me haya vencido un lagarto con resfriado.

Aunque tenga que quedarse dentro por su superresfriado,

Gekko es imprescindible en este equipo.

Vámonos, polillas.

La próxima vez no me detendréis, PJ aguafiestas.

¡PJ Masks, gritad "viva"!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

Pobre Greg. Ayudó a salvar el número 1 de Flossy Flash,

pero del resfriado está peor.

Tendrá que quedarse en casa unos días.

Vamos a procurar que no se aburra mucho.

Hola, Greg. ¿Cómo te encuentras?

(ESTORNUDA) Estoy... ...genial.

Estar en casa es superdivertido.

Me he inventado mi propio héroe de cómic. Mirad.

El asombroso niño estornudador.

Gracias a sus superestornudos, puede volar hacia atrás.