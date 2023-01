¡Buhita!

(Música)

¡Gatuno!

¡Buhita!

¡Gecko!

(TODOS) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer # salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los prescritos...

# Los delitos. #

# ¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"El profe se vuelve ninja"

¡Yupi, gimnasia!

¿Os acordáis de la pirueta que nos enseñó el profe?

La súper voltereta lateral, ¡mirad! ¡Cómo mola el profe!

Me ha enseñado cosas sobre los búhos

y tengo un montón de ideas para probar esta noche.

Pues, a mí me ha dado información gatuna súper útil.

Y siempre nos está sorprendiendo con algo como...

¡Clase de gimnasia ninja!

(GRITA COMO NINJA)

¿Profe?

Esto me parece muy raro.

Hoy vamos a aprender ataques ninja malvados y espectaculares.

¿Preparados para liarla parda?

-¡Va, hoy sí que voy estar atento en clase!

¿Liarla parda?

-¡Ninja!

Ninja, ¡ja! ¡Ja!

Ninja, muestra tu poder.

(GRITA COMO NINJA)

Como si no tuviéramos bastante con Ninja Nocturno,

¿ahora también un profe ninja?

No es un profe ninja,

es nuestro profe y es el mejor del mundo.

Vamos a averiguar qué le ha pasado.

¡PJ Masks, con energía!

(A LA VEZ) ¡hacia la noche, para arreglar el día!

"Cae la noche,

y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos,

malísimos, para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en..." ¡Buhita!

"Greg se convierte en..." ¡Gecko!

"Connor se convierte en..." ¡Gatuno! ¡Miau!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Los PJ Masks!

¡Al Gat-auto!

(Música)

La casa del profe.

Todo parece normal, seguro que ya está durmiendo.

(Explosión)

(GRITA COMO NINJA)

Ahí está, y hace rato que tendría que estar acostado.

¡Vamos!

(GRITA COMO NINJA)

Y ¿si descubre que somos nosotros?

Tranquilo, llevamos máscaras, ¿recuerdas?

(GRITA COMO NINJA)

¿Una niña pájaro, un niño gato, un pejelagarto en la ciudad?

Preparaos para conocer al profe ninja.

(GRITA COMO NINJA)

Creo que quiere luchar con nosotros.

¡Esto no me gusta nada!

Pues, a mí me gusta un montón.

¿Ninja Nocturno? ¡Vamos!

-En realidad, estoy pensando en cambiarme el nombre por...

¿El gran ninja de la sensacional "ninjalife"?

Encantado de volver a verlo, maestro.

¡Esto no puede ser verdad!

Pobres PJ Masks,

¿no sabíais que vuestro modosito profe durante el día era en realidad

un malvado ninja por la noche?

¿Lo dices en serio?

Es lógico, teniendo que enseñar a "bueninos" como vosotros,

el pobre necesita desconectar.

-Vivan los ninjas malotes.

¡No me lo puedo creer!

¡Ninja, ja! ¡Ninja, muestra tu poder, ya!

¡Cuidado!

(GRITAN)

Ven con tus compañeros ninjas, a la montaña misteriosa.

-¡Yijá!

(Música)

No solo se ha vuelto ninja, es un ninja malo.

Esto no tiene ningún sentido.

Ya, ¿qué tramará Ninja Nocturno?

No lo sé, pero no me creo que el profe se haya vuelto malo,

con todo lo que nos ha enseñado.

¿La súper voltereta lateral?

Sí. La clase sobre los gatos egipcios

estuvo muy guay. Y lo que nos enseñó

sobre los tritones,

me sirvió para apreciar mi naturaleza de anfibio.

¡La clase en forma de yincana!

Con ella aprendimos a buscar cosas.

Ahora, me está dando una idea.

¡Ojos de búho!

(GRITOS DE NINJA)

Allí están.

¡Quieto ahí, Ninja Nocturno!

¿Qué le has hecho nuestro profe?

No sé de qué me habláis, PJ Memos.

Ya lo creo que lo sabes,

¿el profe se vuelve ninja y tú no tienes nada que ver?

No me lo creo.

¡Ninja!

-Ay, cerebro de alpiste, ¿es que no lo entiendes?

Es ninja, de la cabeza a los pies,

¿me habéis visto hacer algún tipo de magia ninja?

¿Lanzar conjuros ninja?

¿No? Exacto.

Me toca ser un héroe.

¿Listo para otro ataque ninja?

-¡Ninja, ja!

¡Plumas "plumosas"!

Rápido, Gecko.

¡Súper músculos de Gecko!

Haceos la idea, PJ Memos.

Vuestro profe se ha vuelto ninja él solito.

¿Dónde está?

-(A LA VEZ) Ni idea.

-¡Buscadlo!

Nosotros tenemos que encontrarlo, mañana tiene que dar clase.

Buhita, ¿eso te parece buena idea?

Quiero decir, si de verdad es súper malo...

No lo es, no puede ser, ¡el profe no!

Nos ha dado clase desde chiquitines.

¡Vamos!

¡Ahí va! En realidad está meditando.

Pero, sigue teniendo pinta de ninja.

Puede que siga siendo el mismo después de todo.

Profe, ¿se acuerda de lo que hace durante el día?

¡Sorpresa ninja!

(GRITOS DE NINJA)

(GRITAN)

Buen planazo.

¿Planazo? ¿Cómo, si no,

os iba a atrapar en mi cárcel para siempre?

¿Si os lo hubiera pedido,

¿habríais entrado en ella por las buenas?

No.

Por eso he hecho que vuestro "chupiprofe"

os guiará hasta aquí.

¿El profe estaba involucrado?

¡Claro! Aunque él no lo sabe, ¿minúsculo Ninjalino?

Este es el osito del profe,

hace unas semanas le mandé a Minúsculo que se colara en su casa

para que hiciera unos ligeros cambios.

La gema de los sueños ninjas, afecta a todo el que esté dormido.

-Ninja.

-Cuando abraza su osito, empieza a tener sueños ninjas,

y además se convierte en un ninja sonámbulo.

¡Sabía que le habías hecho algo! Muy inteligente, ¿eh?

Ahora, solo enseñará ataques ninja,

sus alumnos se convertirán en ninjas y me seguirán a mí.

(RÍE) Con vosotros atrapados aquí para siempre,

se lo haré a todos los profes que me dé la gana.

(GRITA COMO NINJA)

¡Super rayas gatunas!

Está muy lejos. ¡Súper músc...!

Creo que mañana no vamos a poder ir a clase.

Teníamos razón sobre el profe, no es malo, solo lo han engañado.

Lo sabía, era de verdad el mejor profe del mundo.

El mejor profe del mundo.

(A LA VEZ) ¿Profe?

Creo que nos ha oído.

El mejor profe.

¡Decídselo, recordadle quién es!

Eh, profe,

¿recuerda que los camaleones cambian de color?

¿Y que hay más de 200 especies de búhos?

Y las piruetas que nos enseñaba en gimnasia,

como la súper voltereta lateral.

La súper voltereta lateral.

¡La ha hecho! Ya lo creo.

Eh, profe, repítalo.

Voltereta lateral.

¡Súper rayas gatunas!

(GRITA)

Vámonos, somos libres.

Venga, profe, le toca ser un héroe.

Más alto, Ninjalinos.

Pronto me seguirán niños de todas las partes del mundo.

(CUCHICHEAN)

¿Cómo que se ha ido? ¡Buscadlo!

-Súper voltereta lateral.

-¿Qué clase de ataque ninja ha sido ese?

Dame el osito, Minúsculo. Vas a volver a hacer cosas ninja.

¡PJ-sorpresa-Masks!

Te toca volver al colegio, Ninja Nocturno,

y devuelve ese osito.

¡Jamás! ¡Ataque súper ninja, Ninjalinos!

-Los gatos llevan miles de años siendo mascotas.

Un grupo de búhos es una bandada.

-¡Me estoy mareando!

¡Súper alas de búho!

Hasta nunca, ninjas.

Buenas noches, gema de los sueños ninjas.

Buen trabajo en equipo, sobre todo el de nuestro profe.

(RONCA)

Dulces sueños.

PJ Masks, ¡gritad viva!

(A LA VEZ) ¡Porque por la noche, arreglamos el día!

(Campana)

¿Qué nos va a enseñar hoy, profe?

¿Volcanes? ¿Viajes espaciales?

Oiga, ¿y esos ataques ninjas tan chulos de ayer?

Yo quiero aprender eso.

-¿Ataques ninja?

Tendría que informarme sobre ellos,

ni siquiera vuestro profe lo sabe todo, Cameron.

(BOSTEZA)