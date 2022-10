(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"EL PLAN TRANSPARENTE COMO EL CRISTAL DE ROMEO"

(BALBUCEA)

(Alarma)

¿Qué? ¿Han robado en la base?

Amaya, Greg, ¿lo habéis recibido? Alto y claro.

Vamos a investigar.

¡PJ Masks, con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en...".

(Música acción)

¡Buhita!

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gekko!

¡Sí!

"Connor se convierte en...".

¡Gatuno! (MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

(BALBUCEA)

¿Que ha entrado alguien? ¿Pero cómo? (BALBUCEA)

¡Hala! Parece que se teletransportaron dentro.

(Música tensión)

Quien haya sido, ha robado el cristal lunar.

Lunática. Sería capaz de hacer lo que fuera para recuperar su cristal.

(BALBUCEA)

No te sientas mal, Robot PJ Masks,

tú no has tenido ninguna culpa.

Hay que detener a lunática antes de que use ese cristal.

(BALBUCEA)

Ni hablar, tú quédate aquí, chiquitín, déjanos a los héroes.

Debes vigilar la base.

Volveremos en cuanto resolvamos lo de Lunática.

¡Al gatauto!

(Música)

Ni rastro de Lunática. ¡Ojos de búho!

(Continúa la música)

Lunática junto al parque.

(Continúa la música)

No tan rápido.

¿Eh? ¿Lunática? ¿Y ahora qué pasa, PJ plastas?

Es mi noche libre.

Devuélvenos el cristal lunar. No lo tengo,

me lo robasteis vosotros, ¿te acuerdas?

¡Porque el cristal no te pertenece!

Y lo teníamos bien guardado. Pero si tú no te lo has llevado,

¿quién ha sido? ¿Cómo?

¿Alguien se ha llevado mi cristal lunar?

Si cae en las manos equivocadas ¡estamos perdidos!

¡Ay!

(RÍE)

Pero si son los PJ memos y la pequeña Lunática,

¿buscáis esto? ¿Romeo?

¿Te teletransportaste a nuestra base?

Por favor, no ha sido para tanto. Mi amo es muy modesto.

Igual tienes razón, seguro que es mi mayor logro de todos los tiempos.

(RÍE)

¡Flash, bang, bum! Lo que tengo es un bum.

Eso es mío. Romeo, suéltalo.

No tienes ni idea de la potencia que tiene ese cristal.

Pues claro que sí.

Y cuando domine su poder, nadie podrá detenerme.

¡Por fin el mundo será mío!

Genial, mi propio cristal lunar se va a volver contra mí.

¡Agachaos todos!

(Música tensión)

¡Puaj!

Buena caída, genio.

Cuidadito, Romeo, ese cristal es muy peligroso.

Ya, me he equivocado. Así que voy a probar otra cosa.

A ver qué ocurre cuando se lo añado al rayo apestador.

(RÍE)

(Música)

(Música tensión)

(RÍE) ¿Qué?

(OLFATEA) ¿Cómo? Pero si no huele mal.

¡No, no, no, no, no! ¡No quiero florecillas!

(Música)

(RÍE)

¡Ahí, va, gekkos míos!

(RÍEN)

Olvídalo, Romeo, danos el cristal lunar; lo pondremos a salvo.

No los escuches a ellos, dámelo a mí. ¡Eso nunca!

¡Atrás! O si no... O si no, ¿qué?

Mejor esto.

¿Esto tal vez?

¡Ay!

¿A que no me cogéis?

Quitaos del medio, PJ plastas, el cristal es mío.

Venga, tenemos que ir tras ellos. Espera, ¿qué te ocurre, Gekko?

Me siento mal por el robot PJ Masks.

Cree que nos ha defraudado pero todo esto es culpa de Romeo.

Pues... No podemos dejar que se salga con la suya. ¡Vamos!

(Música)

Última oportunidad, Romeo. Dámelo, anda.

¿Que te dé qué? ¡Oh, esto! Sí, supongo que tienes razón.

Debería dárselo a alguien, como a mi fiel Robot.

¿Qué pasa aquí? ¡Oh, oh!

¿Qué está pasando, amo? Me siento... Me siento...

Me siento muy poderoso.

-¡Oh, oh! Agachaos.

Muy bien, Robot. Más.

(RÍE)

¡Bien! Tengo a los PJ Masks justo donde quería.

Suéltanos.

Eh... Eso no va a poder ser. (GRITAN)

Pues menos mal.

¡Cuánto poder tengo!

¡Ay!

¿Pero qué haces? Soy tu amo, y te ordeno que me bajes ya.

Ahora el amo soy yo.

Pero pensándolo bien, te voy a bajar.

¡Ay!

Con este cristal puedo controlarlo todo y a todos.

¡Ah!

Se está descontrolando.

¡Oh, oh!

Ahora Robot os tiene en su poder.

Vale. Ojalá que no se descontrole del todo.

Quitadme las manos de encima, Robot loco.

Echadme una mano, polillas.

No os acerquéis, polillas, no estáis a mi altura. ¡Que no os acerquéis!

(GRITAN)

¡Ay!

Robot, esto ya lo hemos hablado: soy tu amo, ¿te acuerdas?

Incorrecto. Ahora estáis todos a mis órdenes.

(GRITAN)

Robot está a la deriva. ¡Esta es la nuestra!

¡Viento de alas de búho!

(Música)

¡Oh!

¿Eh? ¡Mi cristal!

¡Ay!

(GRUÑE)

¡Oh! ¿Qué ha pasado?

Has dejado que el poder se te subiera a la cabeza.

Solo hay sitio para un supergranuja, y ese soy yo.

Ahora ya no.

(Música)

Este cristal es mío,

y soy la única que sabe utilizarlo bien.

(GRITA)

PJ Masks, haced algo.

El cristal es muy potente.

Se acabaron los PJ Masks, se acabó Romeo, se acabó...

¿Robot PJ Masks?

(BALBUCEA) ¡Miradlo!

(Música)

Oye, dame ese cristal, cacho chatarra.

Una vez fui tu amo, así que haz todo lo que te diga, robotucho.

¡No, dámelo a mí!

(Música)

Robot, ayúdame a tirar. Sí, amo.

Rápido, hay que ayudar al Robot PJ Masks

para que nadie se haga con el cristal.

(Continúa la música)

¡Me toca ser un héroe!

(Música)

(BALBUCEA)

¡Guay, se ha hecho clones!

(Música)

Ah, ¿te he llamado antes robotucho?

Lo que quería decir es que eres increíble, Robot PJ Masks.

Eh... Robots PJ Masks, todos.

¡Ay! ¡No me hagáis daño!

Vale, quedaos el cristal, de todas formas, es muy impredecible.

Pero esto no quedará así, ¡PJ plastas!

(Música)

(GRITA)

(VITOREAN)

¿Quién de vosotros tiene mi cristal? Polillas, cogedlos.

Eso va a ser que no.

¡Viento de alas de búho!

(Música)

¡Superescudo de Gekko!

(Continúa la música)

(GRITA)

¡Volveré a por mi cristal, PJ plastas!

(BALBUCEA)

Muy bien, Robot PJ Masks.

Ahora vamos a poner ese cristal en su sitio.

(Música)

Hala, ya está todo en su sitio y a salvo.

Sin ti nunca lo habríamos conseguido, Robot PJ Masks.

¡Sí! Sé que te pedimos que te quedaras en la base pero,

si no llegas a aparecer, se habría liado muy parda.

Gracias.

(BALBUCEA)

Y gracias por mejorar la seguridad.

Romeo tiene muy difícil volver a teletransportarse.

PJ Masks, ¡gritad viva!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!