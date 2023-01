Los Pjmask salvan la Navidad

# Gatuno. ¡Gatuno!

# Buhita. ¡Buhita!

# Gecko. ¡Gecko!

# (TODOS) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer, # salen sin temor.

# Quienes son estos héroes, # que nos llenan de valor.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos, # los proscritos, los delitos.

No sé cómo rimarlo.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks. #

"Los PJ Masks salvan la Navidad".

(Música)

(Risas)

Yo quiero esta bola. -Qué chulo.

¿No os encantan las Navidades?

Con todas sus luces y sus adornos.

Es como si hubiera magia en el ambiente.

Porque la hay.

Pues cuando yo era pequeño...

A ver, cuando era aún más pequeño,

o sea, el año pasado,

intenté estar despierto toda la Nochebuena

porque me hacía ilusión ver a Papá Noel.

¿Y pudiste verlo?

No, pero igual esta noche sí.

(RÍEN)

Sabéis, la Nochebuena es la única noche

en la que no me importaría no salir como...

(SUSURRA) ...los PJ Masks.

Ni a mí.

Porque ¿quién quiere hacer maldades en Nochebuena?

Además, esta noche el héroe es Papá Noel.

Espero que recibiera a tiempo mi carta.

¿Qué le has pedido, Greg?

No te lo voy a decir.

Eso es entre Papá Noel y yo.

(RÍEN)

¡Hala!

Pero si no hay nadie.

¿Y dónde están todos los adornos?

¿Cómo vamos a celebrar el encendido de luces en Nochebuena

si el árbol no tiene luces?

Lo siento, niños.

Este año no habrá ceremonia.

¿Qué? ¿Pero por qué?

Como han desaparecido las luces y todos los adornos de la ciudad,

la gente se ha ido a casa.

Menuda navidad.

Esto es increíble.

Que desaparezcan todos los adornos, así sin más.

¿Quién haría algo tan terrible?

Sobre todo siendo hoy Nochebuena.

Pues habrá que averiguarlo.

¡PJ Masks, con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar la Navidad!

"Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día".

(Música)

Amaya se convierte en...

¡Buhita!

¡Sí!

Greg se convierte en...

¡Gecko!

¡Sí!

Connor se convierte en...

¡Gatuno!

(Música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

(Música)

Feliz Navidad, Robot PJ Masks.

¿Que qué es la Navidad?

La mejor festividad del mundo, nada menos.

Verás, Robot PJ Masks.

Navidad es cuando celebramos lo que nos importa en la vida.

Como la paz en la tierra... Estar con tus seres queridos...

Y los regalos son muy importantes.

¿Solo para las personas?

No, la Navidad es para todo el mundo.

Incluso para los robots con gran corazón.

En Navidad se hacen muchas cosas típicas,

como cantar canciones.

(Villancico)

Es lo que llamamos villancicos.

(TARAREA)

Y decoramos nuestras casas con árboles de Navidad, estrellas,

y colgamos calcetines.

Y se reciben regalos.

Pero lo mejor de todo es cuando viene Papá Noel.

Es un hombre muy alegre y de lo más simpático.

Vestido con un traje rojo.

Que lleva un montón de regalos a todo el mundo.

Bueno, en realidad a todo el mundo no,

solo a los que han sido buenos.

De hecho,

tiene una lista de todos los que han sido buenos y malos.

Por eso es importante ser bueno,

no solo en Navidad, sino todo el año.

Y por si eso fuera poco alucinante,

Papá Noel va en un trineo tirado por renos voladores.

(RÍEN)

Si quieres,

busca Navidad en la PJ Pantallamask

mientras nosotros averiguamos quién ha robado los adornos.

Ah, sí.

Con tanto hablar de la Navidad, casi se me olvida.

Robot PJ Masks,

¿has visto algo fuera de lo normal en la plaza?

¡Hala! ¿Qué ha sido eso?

Ese regalo ha cobrado vida y ha robado todos los adornos.

Pues eso parece.

Pero... ¿De dónde ha podido salir?

(Alarma)

Chicos...

¡Es Papá Noel!

(Música)

¡Sí que es Papá Noel!

Bien, traerá los regalos de Navidad.

Espera, ¿pero quién le está siguiendo?

Es Romeo.

Y está robando los regalos de Papá Noel.

Oh, no.

Nos va a fastidiar la Navidad a todos.

Tenemos que impedirlo.

Tienes razón, pero tengo un plan.

Yo me voy a por los regalos

y vosotros os vais en el Buhodelta a proteger a Papá Noel.

Vámonos, Buhita. Vale, vale.

Robot PJ Masks, vigila a Papá Noel desde aquí, ¿vale?

(Música)

Buena suerte, Gatuno.

Igualmente.

Tenemos que salvar la Navidad.

¡Los regalos de Papá Noel!

¡Y ahí está el aspirador aéreo de Romeo intentando robarlos!

Pues no te saldrás con la tuya.

¡Súper salto gatuno!

Tengo que asegurarme de que esos regalos

lleguen a quien corresponda.

(Música)

Feliz navidad a todos.

Porque de eso se trata. De dar.

¡Papá Noel, Papá Noel Papá Noel!

¡Jo, jo, jo!

¡Han venido a saludarme dos PJ Masks!

Os deseo feliz Navidad, Gecko y Buhita.

Anda. ¿Sabes quiénes somos?

(RÍE) Por supuesto que sí.

Estoy al tanto de todos los niños buenos.

¿Qué puedo hacer por vosotros?

Siento tener que decírtelo, Papá Noel,

pero te persigue alguien muy malo.

¡Romeo!

Así no vas a salir nunca de la lista de los malos.

¡Pero se está llevando todos los regalos!

¡Va a estropear la Navidad!

¿Y qué voy a hacer yo ahora?

Sigue repartiendo regalos, Papá Noel.

De Romeo nos encargamos nosotros.

(Música)

¿Cómo?

Esos PJ plastas están ayudando Papá Noel.

No pienso permitir que me fastidien la Navidad.

Pero amo,

¿no eres tú el que se la está fastidiando

a todos los demás?

A ver, ¿de qué lado estás, robot?

(SUSPIRA) Del tuyo, amo.

Siempre.

Pues activa el rayo congelador

y convierte el Buhodelta en un cubito de hielo.

(RÍE)

(SUSPIRA) Sí, amo.

(GRITA)

¡Buhita, Gecko, cuidado!

(GRITA)

¡Chicos, Romeo me ha atrapado!

(GRITA)

Mira, robot, he pillado a Gatuno.

Ya verás lo fácil que es pescar en el aire.

(SUSPIRA)

¡Oh, no! ¡Romeo tiene a Gatuno!

Tú tranquilo, lo rescataremos.

Pero ahora necesito que no te muevas.

Eso está hecho.

(GRITA)

Has vuelto a fallar, robot.

¿Qué te pasa?

Ella es muy rápida.

Pues apunta con el rayo a Papá Noel.

Pero amo, ¿y la Navidad qué?

¡Tú hazlo!

¡Oh no!

Va a congelar a Papá Noel.

Eso no lo podemos consentir.

Agárrate fuerte, Gecko.

Lo que sea para salvar a Papá Noel.

(GRITA)

Adivina mi regalo de Navidad, Papá Noel.

lo voy a llamar "la ultra congelación de Romeo".

Dispara ya.

(Música)

¡Madre! ¡Buhita, ten cuidado!

No te preocupes, Papá Noel, nos irá bien.

¡Abandona la nave, Gecko!

Vale.

(GRITA)

Qué tontines,

sabía que harían lo que fuera para proteger a Papá Noel

y míralos ahora.

Aguantad, niños, voy enseguida.

Relámpago, hay que ir bajando.

(GRITA)

No tan deprisa, Papá Noel.

Tú te vienes conmigo.

(GRITA)

¡No!

(GRITA)

¡Oh, no!

¡Romeo tiene a Papá Noel!

¡Gecko!