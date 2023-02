(Música)

¡Gatuno!

¡Buhita!

¡Gecko!

(TODOS) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer # salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los prescritos...

# Los delitos. #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"PJ piratas del aire"

¿Tenías ganas de que llegara el día pirata, capitana lechuza?

Claro, amo de las profundidades,

pero a Connor no lo veo muy contento.

¿Tú no estarías si solo fueras el gato del barco?

Y ¿por qué no haces de otro mejor?

Por ejemplo, ¿qué tal Gatuno, el valiente?

¡Sí!

Lo siento, niños. El día pirata se cancela,

han robado todas las banderas piratas que hicimos.

-¿Qué? (A LA VEZ) Oh.

Nosotros vamos a descubrir quién ha sido ese malandrín, "arr".

(TOSE) Estoy aprendiendo a hablar en plan pirata.

¡PJ Masks, con energía!

(A LA VEZ) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

"Cae la noche, y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos, malísimos,

para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en..."

¡Buhita!

"Greg se convierte en..."

¡Gecko!

"Connor se convierte en..."

¡Gatuno! ¡Miau!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Los PJ Masks!

(CHIRRIA COMO ROBOT) ¡Alto ahí, robot pirata!

Vamos al puesto de vigía a otear el horizonte.

(CHIRRIA COMO ROBOT)

Ninja Nocturno.

Con que él ha robado las banderas piratas.

Dirige el abordaje, Gatuno, el valiente.

¿En serio?

No sé si se me da muy bien lo de ser pirata.

Somos piratas del cielo,

no te molestará ni una gota de agua.

Vale, es mi gran oportunidad de hacer valer mis bigotes piratas.

¡Al buhodelta, marineros!

(Música)

¿Dónde estarán esos ninjas piratas?

Por allí resopla, camaradas.

¡Ojos de búho!

(Música)

Estoy viendo algo por allí.

Perdona, capitana lechuza, pero sin ninguna duda es por aquí.

¡Anda!

Hola, pajarito. Supongo que eras tú.

(GRITAN)

¡Plumas plumosas!

Yo creo que es mejor que la capitana lechuza

sea nuestra vigía. Tiene ojos de búho.

Pero quiero hacer valer mis bigotes

y estoy seguro de haber visto algo.

¿Por qué venís tan tarde

y por qué lleváis chaleco salvavidas?

No estamos en el mar.

Tal cual. Vamos, tripulación ninja.

Ahora tenemos un barco que abordar, uno muy grande y que vuela además.

(GRITAN)

(RÍE)

(Música)

(RÍE)

(Música)

¿Qué hacéis aquí, ninjas traviesos?

Robot, ¡cógelos!

Sí, amo.

-(RÍE)

(GRITA)

Que te parta un rayo, inventor de pacotilla.

(RÍE)

¡Esa risa malvada es mía!

¡Socorro!

-Gracias. -Adiós, pillastres.

(GRUÑE)

(A LA VEZ) ¿Romeo?

¡Daos prisa y salvadme, PJ plastas! Y ¿por qué te vamos a salvar?

Porque lo digo yo y vale, y no creo que queráis

que esos ninjas se enreden en mi fábrica voladora.

Es un roba nubes. Esto no puede acabar bien.

¿Qué tramarán esos ninjas?

Podemos esperar tras las nubes y observarlos un poco.

Guay, usa tus ojos de búho

y yo aprovecharé mi camuflaje de gecko.

¡No! La audacia de Gatuno, el valiente. Eso necesitamos.

(GRITAN) ¡No!

Gatuno, somos un equipo, ¿recuerdas?

(RÍE)

Yo estoy de acuerdo con el gato, cuanto antes pase algo,

muchísimo mejor. Robot.

(GRITAN)

¿Estás bien?

Ahora ya podemos pasar a mi audaz plan pirata, ¿no?

¡Superrayas gatunas!

(GRITAN)

(GRITA) ¡Nadie se libra de Gatuno, el valiente!

No, ni hablar.

Vamos, estate quieto.

Déjame echarte la mano de la superfuerza.

No, ya puedo yo solo.

¿Tú crees?

Sí, cuidado con Gatuno, el valiente, Ninjalino travieso.

(GRITAN)

¡Por todas las serpientes!

¿Qué es eso?

Fabricamos nubes de pegote, patalagarto.

Las usaremos para el mayor ataque que se haya visto. Primero,

aspiramos las nubes y las metemos en este chisme de aquí

y luego la llenamos de pegote pegajoso de montaña.

¿Ese es tu plan? ¡Ja!

No está a la altura de mi audacia "piratil".

No te burlarás cuando lluevan pegotes de mis nubes

por toda la ciudad.

¿Qué tiempo se espera mañana, Ninjalino?

-(HABLAN A LA VEZ)

-Sí, pegotes. Y ¿pasado mañana? -(HABLAN A LA VEZ)

-Y ¿al día siguiente? -(HABLAN A LA VEZ)

Que sí, ya lo hemos pillado.

Parece que no eres el único que intenta hacerse valer.

¿Qué me quieres decir con eso? Dijiste que tomara iniciativas.

Pero aún así te podemos ayudar,

la capitana lechuza es la protectora del cielo.

Y los músculos de Gecko te habrían venido bien con los Ninjalinos.

A lo mejor podemos usarlos ahora, con ese cilindro.

No soy solo el gato del barco, soy Gatuno, el valiente.

¡Supersalto gatuno! ¡Gatuno, no!

No pasa nada, atacaré a los ninjas con su propia nube pegote.

¿Eh?

¡Por mis bigotes gatunos!

¡Cuidado!

(GRITAN)

Esto es una gatástrofe.

No se me da bien ser Gatuno, el valiente.

Ni siquiera el Gatuno normal, tampoco.

Tú eres un gran pirata,

pero no tienes por qué hacerlo todo tú solo.

Cuenta con nosotros.

Estamos en el cielo, que es el medio de Buhita,

y mis músculos siempre vienen bien.

¡Tenéis que frenar a esos memos ninjas ya!

Mi fábrica está aspirando demasiadas nubes, ¡va a explotar!

Gatuno, el valiente les va a dar a esos ninjas una lección.

O mejor lo hacemos juntos.

Vale, pues, se acabó el tirarse pegotes.

¡Ojos de búho!

Oye, si conseguimos que los Ninjalinos nos apunten,

nos vendría muy bien.

Robot, ¿puedes empujarnos hasta la fábrica?

Buena idea, Buhita.

Haremos que los Ninjalinos nos...

Espera, ¿qué? (GRITAN)

Operación "ataque nubes de pegote",

volveremos a bordo en un santiamén, ¿a que sí,

Gatuno el valiente?

¡Por mi brújula que sí, capitana!

Espero que los Ninjalinos no nos alcancen

con esa arma tan potente.

Yo no me preocuparía, no le darían ni a una nube

ni aunque la tuvieran delante.

(Música)

(GRITAN)

¡Al abordaje!

Tendría que haberos hecho caso hace siglos.

Un pirata no es nadie sin su tripulación.

¡Me toca ser un héroe!

Los distraeré un rato antes de que ataques.

¡Supercamuflaje de gecko!

¿Qué?

¡Un fantasma, esta nave está encantada!

¡Supervelocidad de pegote gatuna!

¿Cómo te atreves a atacar al maestro del pegote?

¡Superventosas de lagarto!

(GRITA)

Para ti es Gatuno, el valiente, Ninja Nocturno.

Ahora hay que deshacerse del cilindro lleno de nubes

antes de que, ya sabes, ¡explote!

(Música)

(GRUÑE)

¡Yupi!

La capitana lechuza ataca de nuevo.

(A LA VEZ) ¿Eh?

¡Segundo ataque contra vosotros,

PJ bombuchos! (RÍE)

Oye, esa es mi risa malvada.

Ya me he hartado de ti, ninja de agua dulce.

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡No!

¡Haced algo, Ninjalinos! (GRITAN)

Tranquilos, podemos salvarnos todos.

(Música)

(GRITA)

(A LA VEZ) ¡Yupi!

¡Todos a bordo del buque buhodelta, "arr"!

(Música)

Mi plan perfecto, ¡arruinado!

¡Me las pagaréis, piratas PJ Masks!

Buena jugada, capitana lechuza.

Ha molado camaleones.

Perdonadme por lo de antes, me he pasado mucho.

Solo querías tu gran oportunidad de ser pirata, lo entendemos.

¿Qué habrá sido de las banderas?

Quiero todo eso fuera de mi fábrica, ¡ya!

¡Supermúsculos de gecko!

Llevemos las banderas a su sitio, que es el cole.

¡PJ Masks, gritad "viva"!

(A LA VEZ) ¡Porque por la noche arreglamos el día!