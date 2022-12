La pataleta cósmica de lunática

# Gatuno. ¡Gatuno!

# Buhita. ¡Buhita!

# Gecko. ¡Gecko!

# ¡En marcha!

# Quiénes al anochecer, # salen sin temor.

# Quiénes son estos héroes, # que nos llenan de valor.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos, # los proscritos, los delitos.

No sé cómo rimarlo.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks. #

¡PJ Masks!

LA PATELETA CÓSMICA DE LUNÁTICA

(RÍE)

(RÍE)

¡Ih!

¿Hora diver de jugar ya?

-Antes termina con el entrenamiento.

Imagínate que el cubo de basura es Gatuno,

atenta a cómo lo levanto con mi lunaimán.

(RÍE)

Pero ¿qué haces? (GRITA)

¡Ya está, es diver diver!

(RÍE) -No es diver.

Si no me vas a hacer ningún caso, vete a jugar a otro sitio.

-¡Vale!

Yo no te necesito a ti. (GRUUÑE) -Pues yo a ti mucho menos.

(GIME CON TRISTEZA)

(CON SORPRESA) ¡Ah!

¡Ah!

Oye, estoy agotado.

Yo creo que ya vale de malotes por esta noche.

¡Ih! Vale, Yuki busca nuevos amigos.

¡Pero bueno!

¿Qué quieres, Poliyuki?

¡Amigos diver, ih!

¿Buhita necesita ayudante con alitas?

Pero es que tú colaboras con Lunática.

Ya no. Y ahora quiero ser buena.

¿Me enseñáis? Pues...

Reunión de emergencia de los PJ Masks. ¡Ya!

De que Poliyuki venga con nosotros, ¿quién está a favor?

¿Quién dice: "Mmm, casi mejor que no"?

(ROBOT PJ MASK EMITE UN SONIDO)

(SUSPIRA)

Os empeñáis en votar que no,

pero siempre he querido en el equipo

a alguien que vuele conmigo.

Lossy Flash tiene una compañera: Gerty Jilguero.

Es muy arriesgado. Superarriesgado.

Pero si nosotros hacemos el bien,

lo lógico es que enseñe a Poliyuki a ser buena.

En eso te doy la razón.

Confiad en mí,

bajo mi ala protectora, cambiará en un visto y no visto.

¡Vale! Espero que salga bien.

¡PJ Masks con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

"Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en..."

¡Buhita!

¡Sí!

"Greg se convierte en..."

¡Gecko!

¡Sí!

"Connor se convierte en..."

¡Gatuno!

¡Miau!

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

Después de estudiarlo detenidamente con mi equipo,

hemos decidido que...

¡Eres mi nueva compi de vuelo! (GRITA CONTENTA)

Pero solo si me prometes que te portarás bien.

¡Vale!

La clase empieza con unas carreras por el cielo.

Ese árbol es Romeo

y tenemos que atraparlo. ¿Preparadas?

¡Listas, ih!

(RÍE)

(GRITAN CONTENTAS)

¡Hala, Poliyuki es muy alocada!

¿Tú crees que Buhita podrá entrenarla?

Por lo visto, se llevan muy bien.

Venga, vamos a comprobar

que no hay ningún granuja haciendo de las suyas.

¡Viento de alas de voz!

¡Superpicado!

(RÍEN)

Y hasta nunqui, malotes.

A ver, ¿qué hacemos ahora?

¡Ah, volar al club de polillas lunar!

¿Que hagamos un viaje espacial?

¡Sabía que tener una compi de vuelo sería genial!

Voy a prepararme.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

¡Ah!

¡Un traje burbuja muy chulo!

¡Ih!

Lunática se va a enfadar cuando vea esto.

¡Ah!

¡No te atreverás!

(GRITA Y RÍE) ¡Yupi!

¿Qué van a hacer Buhita y Poliyuki en la Luna?

¡Eso quisiera saber yo!

(GRITAN) ¡Ay!

No me puedo creer que Buhita esté ahora en mi luna con Poliyuki.

¿Se atreven a entrar en mi fortaleza lunar?

Uy, uy... Nunca la había visto tan enfadada.

¡Ahí no entra nadie se mí!

¡Llévame a mi luna!

¡Ya!

Eh... Lunática.

¡Eh! ¡Este chisme es una porquería! Oh.

¡Oh!

¡Por mis bigotes gatunos!

(GRITAN)

Lunaimán malo. ¡Tenías que llevarme a la luna contigo!

¡Mirad! ¡Allá va!

¡Oh!

Esto no me da muy buena espina.

¡Ih! Antenas de polilla dicen que Lunática enfadada, supercelosa.

(RÍE)

Espera. ¿Has venido conmigo solo por eso?

Ajá. Poliyuki está contenta.

Me has utilizado para fastidiar a Lunática.

Sí. Y da resultado. Pues me vuelvo a casa.

Con mis verdaderos amigos.

¡Ah!

¡Ay!

¡Estamos atrapadas!

Llamando a Base, tenemos un problema.

Adelante, Base.

Lunática, toda tu mala energía ha cortado la comunicación.

Y ahora tienes que arreglarlo. No.

Si lo que querían es estar juntas, pues ya están juntas.

¡Para siempre!

¡Oh!

¡Ah!

(GRITAN)

(GRITAN)

Vaya, se ve que Lunática se ha pillado una pataleta tremenda.

¿Mm...?

¡Oh!

¡Vamos! ¡Ah!

¡Corre! ¡Ay!

(SE LAMENTA)

(GRITA)

¡Ay!

Uy.

Poliyuki ya no será súper nunca más.

La fortaleza te quita los poderes.

¡Ay!

(RESPIRAN AGITADAMENTE)

Puede que si le pidieras perdón a Lunática...

No. Nunca jamás.

Pero la necesitamos. Tú la necesitas.

¡Buah!

Ya no le importo a Lunática.

Oh, pues claro que sí.

Seguro que si le envías una señal te rescata inmediatamente.

Lunática no vendrá. Ya lo verás.

¡Ih! ¡Ih! ¡Ih!

Sin tu ayuda no podemos rescatarlas.

Si están en la fortaleza lunar, debemos ir contigo.

Además, tienes que salvar a Poliyuki,

porque es tu hermana pequeña.

¿Y a mí qué?

Me dijo que no me necesitaba, así que no pienso mover ni un dedo.

"-¡Ih! ¡Ih! ¡Ih!"

-¡No! ¿Poliyuki está en peligro?

¡Mm!

Lo estarán pasando fatal ahí arriba.

Para que Poliyuki esté pidiendo ayuda...

Pero no a cualquiera. A ti, Lunática.

Mm... Creo que hasta ahora nadie había necesitado mi ayuda

de una forma tan...

Oh...

Bueno, ¿a qué estáis esperando?

No hay tiempo que perder.

En fin, hermanita bichejo, ¡allá que voy!

(GRITAN)

¡Geckos míos, megajaula de fuerza!

¡Oh! ¿Poliyuki está atrapada ahí dentro?

Lo provoca tu lunaimán.

Con toda la energía negativa de tu pataleta.

No os quedéis parados. ¡Cogedlo!

¡Superrayas gatunas!

¡Oh!

Aficionados.

Lo haré yo misma.

(GRITA)

-¿Lunática?

¡Ha venido!

Eso es que le importas un montón.

Oh... ¡Oh, no!

¡Por favor, daos prisa! ¡Poliyuki está perdiendo energía!

(GRITA)

¿Será posible? ¡Ay!

Tu rabia le está dando a lunaimán más poder negativo.

¡Oh! Y por eso se fue Poliyuki.

Pero aún puedes salvarla.

¿Nos ayudas a intentar coger el lunaimán con energía positiva?

¿Te refieres a ideas alegres y a colaborar juntos?

¡Puaj!

Me toca ser un héroe.

Bueno, vale, Yupipandi. Ay... Vamos.

Recuerda acercarte a lunaimán con calma y decirle cosas bonitas.

¿Como "me gusta ser mala"?

Eh... Pues precisamente eso no, pero tú sigue.

Me gusta la luna llena y Halloween y mis polillitas

y oye, Poliyuki tampoco es tan mala.

¡Ahí va! ¡Genial!

Ojalá haya valido la pena. Mi lunaimán se ha descargado.

¡Yupi! (RÍE)

¡No sabéis cuánto me alegra veros!

Menudo error. Me encantaría tener una compañera de vuelo,

pero es increíble que me fijara en Poliyuki.

Ya sabes el dicho: la cabra siempre tira al monte.

(AMBAS) ¡Sí!

-¡Ih! ¿El lunaimán descargado?

-Sí. ¿Estás bien?

Siento haberme enfadado. Yo no quería ponerte en peligro.

-¡Guau! -¡Oye!

¿Habéis visto, PJ Masks?

Estás a salvo, Poliyuki, y eres mi hermanita.

-¡Ih!

Poliyuki no sirve para nuestro equipo,

pero con Lunática... Hacen un tándem perfecto.

PJ Masks, ¡gritad "viva"!

(JUNTOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

He arreglado el lunaimán,

así que ahora puedo hacer lo que quiera con él.

-Vale, pero solo cuando yo te lo diga.

-¿Puedo ya mismo?

(RÍE)

-¡Ah!

-(RÍE) -¡Bájame!

(GRITA)

-¡Cómo me lo paso!