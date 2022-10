(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"NO MÁS GATUNO"

Semáforo rojo.

Semáforo verde.

Semáforo rojo.

Semáforo verde.

Semáforo rojo.

¿Eh?

Mm.

Semáforo verde.

Semáforo rojo. ¡Eh!

¿Qué llevas ahí?

Oye, tú.

¡Control Z! ¡Control Z! ¿Robot?

¡Que no escape! ¡Bravo por la voz! ¡Ay!

¿Estáis bien? ¿Qué hace Robot en la calle siendo de día?

¿Y qué es lo que quería de Connor? No lo sé...

Pero sí sé que Romeo lo ha mandado venir aquí

y tendremos que averiguar por qué. ¡PJ Mask con energía!

(TODOS) Hacia la noche para arreglar el día.

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día.

Amaya se convierte en...".

(Música acción)

Buhita.

(Continúa la música)

¡Sí!

"Greg se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gekko!

¡Sí!

(Continúa la música)

"Connor se convierte en...".

(Continúa la música)

¡Gatuno! (MAÚLLA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

(Música suspense)

Uy, parece que Romeo tiene un artilugio nuevo.

Con el que nos quiere dar guerra. ¡Todos a gatauto!

(Música)

¿Otro rayito más? ¿En serio?

Tus rayos láser no están a la altura de mi supervelocidad láser.

(RÍE) Esta vez no me has adelantado, minino.

Mi aspirador de la perdición empieza con buen pie.

Ya veremos quién ríe el último. Supervelocidad gatuna.

¡Te cogí! Creo que no.

Esta vez. Inténtalo otra vez.

Pero... Venga ya... (RÍE)

Gatuno, tú tranquilo. Estoy bien.

Buhita y tú id tras él. Yo voy enseguida.

Superventosa de lagarto.

Esta vez no puedo fallar.

¡Supervelocidad gatuna!

¡No puede pasarme esto! (SOLLOZA)

¡Supersalto gatuno!

(GRITA) ¡Ay!

(Música)

¡Supermúsculos Gekko!

¡Ay! ¡Ay!

¡Gekko!

¡Te tengo!

(GRITAN)

Gracias, Gatuno. Justo a tiempo.

Sí, menos mal que eres rápido porque ha faltado muy poco.

Chicos, no sé qué me está pasando.

Creo que Romeo me ha robado mis superpoderes.

¿Qué quieres decir? No me funciona nada.

Ni mi supervelocidad, ni mis saltos, ni mis rayas.

¡Nada de nada!

Ahora soy solo un niño normal con un disfraz.

¡Por todos los reptiles!

Para eso era el nuevo rayo láser de Romeo.

Tranquilo. Descubriremos la forma de recuperar tus poderes.

Eso espero.

Me siento superindefenso.

Es como si la esencia de Gatuno se hubiera esfumado del todo.

(SUSPIRA)

Lo mismito que Romeo. Por poco tiempo.

¡Ojos de búho!

(Música)

Veo su laboratorio a lo lejos. ¡Por allí!

Primero Romeo manda a Robot para que te tome medidas,

y después de que te roba los poderes,

pone a Robot a coser a máquina un traje.

(RÍE)

Mi aspirador de la perdición le ha absorbido los poderes

a ese minino pulgoso de maravilla.

Si logro transferirlos a mi traje, solo me queda apoderarme

de los poderes de patalagarta y comealpiste.

Aquí tienes, amo.

Tu supertraje que va a juego con tu supercerebro.

¿Qué?

¿Crees que iría a apoderarme del mundo con eso?

Por lo menos nuestros trajes son mucho mejores que ese.

(RÍEN) Ya lo creo.

Si Romeo piensa que puede vencer a los PJ Masks

debilitando a uno, se va a llevar una sorpresa.

¡Sí! Hay que pararle los pies

antes de que se quede con los poderes de Gatuno.

Supercamuflaje de Gekko.

¿Cómo que has hecho el traje con las medidas que le tomaste a Gatuno?

Lo que me interesan son sus poderes, no su talla de pantalón.

Empieza otra vez.

Buhita, ¿me echas una mano?

¡No te quedes ahí parado, Robot,

haz algo, montón de chatarra con patas!

Sí, amo.

¿Qué? Gatuno, cógela.

No la dejes caer o no volverás a ser un héroe.

¡No lo dejes caer o...! (GRITA)

¡Mis poderes! Vaya, vaya...

Mira quién no da pie con bola, literalmente.

(Música suspense)

¿Estás bien, Gatuno?

Sí, pero ya no os sirvo para nada. Ya no soy un PJ Mask.

¿Pero qué estás diciendo?

Antes nos has salvado a Buhita y a mí

y ni siquiera tenías poderes.

Pase lo que pase, sigues siendo el increíble Gatuno.

Y te necesitamos fuerte. Por el equipo. Por nosotros.

Tenéis razón.

Que no tenga poderes no quiere decir que ahora vaya a dejar a Romeo

salirse con la suya. Seguidme.

(Música acción)

¡Agarraos fuerte! ¡Catapulta!

(GRITAN)

¡Hala!

No ha estado mal, ¿eh?

¡Supersalto Gatuno!

Vaya, hombre... Se me olvidaba que ya no puedo hacer esto.

¿Has tenido buen viaje, Gatuno? (RÍE)

Muy buena, amo. ¡Basta, Romeo! ¡Ríndete!

¿O qué?

Tampoco es que puedas perseguirme con tu supervelocidad de caracol.

(RÍE)

Jaja, supervelocidad de caracol. También muy buena, amo.

¡Pues tú no eres supernada, Romeo!

Y ese disfraz de villano es ridículo.

Oh, un golpe bajo.

Es verdad.

Quería estar guapo y apoderarme del mundo con estilo,

pero tus poderes me quedarían aún mejor.

Te toca, carapluma. (RÍE)

¡Buhita, cuidado!

¡Ay!

¡Eh! ¡A que mola!

No tener poderes ha servido de algo al fin.

¡Sí! El rayo de Romeo no te ha hecho efecto

porque ya no tenía nada que robarte.

Mejor todavía.

Nos has salvado sin ningún superpoder,

lo que es muy heroico, en mi opinión.

¡Tenéis razón! Me toca ser un héroe.

Da igual si tengo poderes o no.

¡Quítate del medio, gatete!

¡No!

Tu aspirador de la perdición ha sido tu maldición, Romeo.

¡Robot, ayuda!

Ya voy, amo.

(Música acción)

Socorro.

Creo que fuiste muy duro con Robot.

El traje te queda muy bien.

¡Supermúsculos de Gekko!

¡Ah, qué daño! Error, error, error.

(TODOS) -¡Bien! -Yo te salvaré, amo.

¡Oh, no!

Me va a quedar marca.

(GRITA)

¡Mis poderes! (GRITA)

(Música heroica)

Ya vuelvo a ser otra vez el de siempre.

Gatuno ha vuelto.

¡Ay! ¡Ya me las pagaréis, PJ Mask!

(RÍEN)

Voy a comprobar si he recuperado mis poderes porque nunca se sabe.

¡Supervelocidad gatuna!

Oh... (RÍE)

¿Habéis picado, a que sí?

¡Yuju!

¡Yupi!

¡Camaleones, lo has conseguido! ¡Sí!

PJ Mask, gritad ¡viva!

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

Vamos a jugar otra vez a los semáforos,

pero ahora la llevo yo.

Semáforo rojo.

¿Eh?