(Música cabecera)

¡Gatuno!

¡Buhita! ¡Gekko!

(LOS TRES) ¡En marcha!

# Quienes al anochecer

# salen sin temor.

# ¿Quiénes son estos héroes # que nos llenan de valor?

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos... # Los proscritos...

# Los delitos... #

¡No sé cómo rimarlo!

# PJ Masks, somos PJ Masks.

# PJ Masks, somos PJ Masks. #

"LLUEVE SOBRE GATUNO"

(Risas)

La llevas. A que te pillo.

(Maullido)

Oh, pobre gato. No les gusta mojarse.

¡Sí, venga, a los aspersores! (RÍEN)

¿Por qué os gustan tanto los aspersores?

Es diver jugar con el agua, Connor.

Ya, pero es que ahora estábamos jugando al pillapilla.

¡Yupi! ¡Sí!

¿Por qué no pruebas a jugar con el agua y mojarte un poquitín?

Mola un montón. Es que ahora no tengo calor.

Ay... Vale, pues tú te lo pierdes.

¡Que voy! ¿Eh?

Uy, ¿qué ha pasado?

Eh, ¿dónde está todo el agua? ¿Eh?

¿Eh?

¿Qué es eso?

(Música)

¿Qué está pasando? -Algo superraro.

-Y qué frío hace. -¿Y si esas nubes tan raras

no se van y no podemos volver a jugar a juegos de verano?

Tranquilos, ya veréis como no. (SUSURRA) Tenemos que averiguar

de dónde vienen esas nubes. Vamos a seguir la manguera.

(Música)

Va directa al depósito donde se almacena el agua

para los aspersores.

Pero ahora está vacío.

¿Qué hacían esos nubarrones en el depósito?

¿Y quién los metió allí?

¡Una polilla! Tiene que ser... (A LA VEZ) Lunática.

¡PJ Masks, con energía!

(TODOS) ¡Hacia la noche para arreglar el día!

(VOZ EN OFF) "Cae la noche y un valiente trío de héroes

está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos

para que no te fastidien el día". (RÍE)

"Amaya se convierte en...".

¡Buhita!

(Música)

¡Sí! "Greg se convierte en...".

¡Gekko!

¡Sí! "Connor se convierte en...".

¡Gatuno! (MAÚLLA)

(Música)

(TODOS) ¡Los PJ Masks!

Si queremos impedir que aparezcan más nubes,

debemos encontrar a Lunática.

Propongo que inspeccionamos bien el depósito.

Habrá dejado alguna pista. ¡Al gatauto!

(Música)

Ah.

(Pedo)

¿Eh? Yo no he sido.

¡El ruido viene de allí!

(Música)

(RÍE) Es Lunática, ¿pero qué hace?

¡Poder de Luna, haz nubes!

Y llévalas al depósito.

¿Qué andas tramando, Lunática? Qué sorpresa.

Sabía que no tardaríais en volver a esa manía que os da

por hacer buenas obras. ¿Y tú manía de hacer nubarrones?

Hoy nadie ha podido jugar. De eso se trata, pata lagarto.

Yo nunca he podido jugar a esas bobadas de verano,

así que voy a tapar el sol con mis nubarrones negros

para que vosotros tampoco podáis.

¿Quieres jugar con nosotros?

La llevas. (RÍEN)

¿Jugar yo al aburrido pillapilla con los molestos PJ Masks?

Hoy ha sido solo una prueba, pero cuando el depósito esté lleno,

soltaré todas esas nubes a la vez y se acabará por fin el verano.

¿No habrá más verano? Eso no quiero ni pensarlo.

Distraed a Lunática. Yo le quitaré su lunaimán,

lo invertiré y volveré a meter todas las nubes dentro.

(CUCHICHEA) Ah, ¿sí?

¿Crees que me puedes robar mi lunaimán, Gatuno?

(RÍE) Pues mira lo que tengo para ti.

¿Cómo me van a frenar unas nubes?

(RÍE) ¿Cómo? Sé que los gatos odiáis el agua,

así que son nubes de lluvia.

¡Poder de Luna, envía estas nubes a Gatuno!

No os preocupéis. Ceñíos al plan. Dejadme esto a mí.

Ánimo, Gatuno. Resiste.

Ah, esto es superior a mí. ¡Ah!

(RÍE) Nubes, lloved sobre Gatuno allá donde vaya.

Ah. ¡Ay! Ah.

Ah, ¡no!

¡Ah! ¡Ah!

Gatuno, no huyas, te necesitamos. Tienes que quitarle ese lunaimán.

¡Fuera, nubes mojonas y horribles! Buhita, tú distrae a Lunática.

Yo ayudaré a Gatuno. Superalas de búho.

Aquí, Lunática. ¿A que no me coges? ¡Oye!

Gekko, date prisa. Ya voy, Gatuno.

Vamos, compi, tú puedes. ¡Poder de Luna, nubla a ese lagarto!

Quítamela, no veo nada. (RÍE)

¿Eh? ¡Ah!

Polillas, a por ella. ¡Ah! Fuera, fuera. ¡Gatuno!

Dejadme en paz, nubes. Si pudiera librarme de la lluvia...

¡Ah, mi lunaimán! Corre, Gatuno, corre.

Sin miedo, Gatuno.

(Música tensión)

¡Toma ya!

Gatuno corre como el viento con su super... ¡Ay!

¡Ay! Me mojo, me mojo. (RÍE)

Gatuno, espera, voy a ayudarte. Lunatabla.

Más nubes, más nubes.

¡Ah! ¡Ay! ¡Ah!

Superalas de búho.

No, no, no. ¡Agua! Cómo moja. ¿Por qué a mí? ¡Más lluvia, no!

Gatuno, deja de preocuparte tanto por estar seco.

Si no detenemos a Lunática ya, se nublará el cielo para siempre.

Lo siento. Cuánto odio mojarme, pero tienes razón.

No volveré a fallaros. En marcha.

¡Ay! ¡Poder de Luna, haz esa nube más grande y más lluviosa

y haz que persiga a Gatuno!

Me divierte mucho verlo correr como un gatito asustado.

Puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¡Ah! ¡No puedo!

No huyas, Gatuno, tienes que ayudarme a parar a Lunática.

Tranquilo, solamente es un poco de agua.

¡Poder de Luna, núblala! ¡Ah, ah!

Pero ¿dónde estás, Lunática? ¡Quítame esto de encima! ¡Ah!

¡Ah! (AMBOS) ¡Ay!

No veo nada. ¡Ah! ¡Uy!

¡Bien, ya volvemos a ver!

¡No! Gatuno, haz algo, por favor.

(RÍE) No te saldrás con la tuya, Lunática.

(RÍE) Yo creo que sí.

Mientras sigas siendo un pobre gatito tonto que odia mojarse,

no podrás hacer nada. Vamos, que gano yo. ¡Yo!

(RÍE) ¡Nubes!

Poneos en fila y rodead a ese minino asustado.

No, no, no.

Ya puedo volver a llenar el depósito con más nubes.

¡Poder de Luna, haz más nubes y mételas en el depósito!

Gatuno, ayúdanos. Tengo que hacer algo.

Odio mojarme, pero no tanto como fallar a mis amigos.

Me toca ser un héroe. ¡Supervelocidad gatuna!

Ya voy, PJ Masks.

Veloz como el rayo, el asombroso Gatuno corre bajo las nubes

y hace que todas le sigan. ¿Eh? Espera, ¿qué estás haciendo?

(Música)

Pues, que si yo me mojo, Lunática, tú también.

¡Ah, estoy empapada!

(Trueno)

¡Ay! ¡Ay!

(RÍE) ¡Ah! Basta, basta.

¡Ay! ¡Ay!

(Música)

¿Eh? ¡No!

¡Lo tengo! Ahora solo tengo que invertir este chisme.

¡Oye! Bravo, funciona.

(AMBOS) ¡Oh! ¡Uh!

(RÍE) Rápido, Gekko, ayúdame a sacar

las nubes del depósito. Ya voy, Gatuno.

Supermúsculos de Gekko.

(Música)

Lo conseguimos, no quedan más nubes. Y hemos salvado al sol.

Devuélveme eso. No.

¡Ay! ¡Ah!

(ASOMBRADOS) ¡Ah!

-Mi lunaimán. ¿Cómo voy a utilizarlo ahora?

Lo arreglaré y la próxima vez os vais a enterar PJ Plastas.

Lo conseguiste, Gatuno. Sabíamos que podías.

Al final, mojarse no ha estado tan mal

porque ha servido para salvar a mis amigos.

PJ Masks, gritemos viva.

(TODOS) ¡Porque por la noche arreglamos el día!

(Música)

(RÍE) Que te pillo.

¡Uh, agua!

¿En serio?

¿Sigue sin gustarte el agua? No.

Pero puedo jugar a rociaros a los dos.

(RÍEN)