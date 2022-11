# Gatuno. ¡Gatuno!

# Buhita. ¡Buhita!

# Gecko. ¡Gecko!

# ¡En marcha!

# Quiénes al anochecer, # salen sin temor.

# Quiénes son estos héroes, # que nos llenan de valor.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos, # los proscritos, los delitos.

No sé cómo rimarlo.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks. #

¡PJ Masks!

HÉROES DE LA CARRETERA TERCERA PARTE

PODER ANIMAL

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Venga, compi, un poco más de energía.

¡Ha funcionado! ¡Vamos!

¡Los PJ Vehículos arreglan el día!

(TODOS) ¡Yuju!

Lo reconozco, esto mola mucho.

Sí. Ahora dependemos de tu pilotaje, Buhita.

Entonces, no hay problema.

PJ Jet, a velocidad máxima.

¡Por mis bigotes...!

¡Gatunos!

¡Al fin, estamos de vuelta! ¡Bien!

¡Así se pilota, Buhita!

(ROBOT PJ MASK HABLA)

(TODOS) ¡Ah!

¡La ciudad está destrozada!

Buhita, sigue esa pista de caos y destrucción.

¡Ah! ¡Carly y Cartoka!

(RÍE)

¡Ay, oh!

(GRITA)

¡Ahí va! ¿Habéis visto eso?

¡Apenas pueden controlar ese chisme!

¿Eh?

¿Eh? ¡El Cristal Zoom!

Tiene tanta potencia que no pueden controlarlo.

Tenemos que recuperarlo y frenar este caos.

(GRITAN)

¡Eh, hermanita!

No puedo manejar los equipos si sigues... ¡Oh!

¡Chocándote contra todo! -¡No soy yo!

¡Ah! ¡Es el cristal!

Creo que me está quitando el control.

No me está dejando pilotar.

Y yo, así, no voy a poder manejar el ordenador.

Buhita, mantén el avión estable.

Gecko, acompáñame.

Con una raya gatuna servirá.

¡A hacer puenting gatuno! (GRITA)

¡Oh, oh!

¡Oye! Fuera de nuestro coche, felino gamberro.

Pero antes, me llevaré esto.

¡Súbeme ya, Gecko!

Espera, ¿qué?

¡Eh! ¡Bien, yuju!

(GRITA)

(Coche estrellado)

¡Vamos!

(AMBOS) ¡Viva!

(SUSPIRA) ¡Qué de aventuras seguidas!

Primero, una carrera zoomzaniana;

después, una persecución por la ciudad con acrobacias;

al menos, esta vez, he podido concentrarme.

Tenías razón, Gecko,

tendríamos que haber ayudado a Newton y a los PJ Animales.

Espero que estén bien, la verdad es que los hemos abandonado.

Sí, nos hemos dejado llevar por nuestros vehículos

y las carreras. Y conseguir este cristal.

¿Qué poder tendrá?

Luego lo averiguamos, de momento, vamos a buscar a Newton.

¡Ah!

¿Qué está pasando ahora?

(GRITA)

¡El PJ Jet! ¡El cristal está tomando el control!

(GRITAN)

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Deprisa, se va a estrellar!

(GRITAN)

¡Vamos!

(GRITAN)

¡Ay!

¡Uy! No es que se haya estrellado exactamente.

¡Cuidado! (GRITAN)

¡Eh, para!

¡Mi Gekkomóvil!

¿Qué les pasará a nuestros vehículos?

Tiene algo que ver con el Cristal Zoom Definitivo.

¡Esto es obra de los zoomzanianos!

¡Ay! ¡Oh, cuidado!

Nosotros no hemos sido, minino. Esto es culpa vuestras, urbanitas.

-Le habéis hecho algo a nuestro Rayomóvil.

No hay otra explicación que valga.

Vale, ahora sí que estoy hecho un lío.

¿Estos nos echan la culpa?

Vamos a recuperar nuestros vehículos.

Robot PJ Mask, vuelve a la base, a ver si localizas a Newton

en la PJ Pantalla Mask.

(ROBOT PJ MASK HABLA)

(TOEDOS) ¡Ah! ¿Por dónde?

¡Por aquí!

Oye, ¿qué ha pasado con mi Gekkomóvil?

Y con mi Gat-auto. ¡Estaba ahí delante!

Pero a cambio... (TODOS) ¿Eh?

Estamos nosotros.

¿Ninja Nocturno? ¡Ejem!

¿Lunática?

Y... ¿Cómo habéis podido olvidaros de mí?

¡Romeo!

(TODOS) ¿Qué?

¡Geckos míos!

¡Tres granujas trabajando juntos!

Y en perfecta armonía.

Mi estimado compañero Romeo puede explicarlo.

Oh, no, os cedo ese honor. ¿Lunática?

Muchas gracias, compi, pero creo que deberías ser tú.

Vale, vale, ¿nos lo contáis ya?

Hemos trabajado de maravilla

para tratar juntos este triple plan de terribilidad.

Veréis, controlamos cualquier máquina

que sea tocada por este Cristal Zoom definitivo.

-Es un controlador totalmente definitivo.

(RÍE)

Nos inventamos la historia de Jasper Zoomy.

"Lunática colocó el cubo de datos falsos en el museo

para que lo vieran los mellizos de Zoomzania.

Con ayuda de Lunática

y sus potentes cristales e lunares...

-Romeo modificó uno científicamente para que fuera un controlador.

¡Qué pedazo de genio!".

Un genio malvado, pero así es.

"Y ya solo faltaba que Ninja Nocturno,

con sus triquiñuelas habituales, lo colocara en Zoomzania."

¿Cómo atravesó Ninja Nocturno el portal?

(RÍE)

"Nada que no se solucione con un buen tirachinas y un pegote."

(Música)

Me pasa por preguntar. ¡Es un as!

-No, tú, y tú espectacular.

No, no, tú has sido el mejor de todos, de verdad.

Basta. ¿Por qué de repente trabajáis tan bien juntos?

Alguien tendrá que hacerlo. ¿Qué?

Ya hemos visto que no hacéis caso a vuestro amigo espacial.

¿Cómo se llama? Newton Star.

Y esos animales tan monos en los que montáis

no creo que se sientan unas mascotas mimadas.

-Nosotros nunca los trataríamos así,

por eso se nos da muy bien lo de ser tan malos.

Un equipo de granujas perfecto y unido.

Nos podéis llamar... (TODOS) ¡El Trío Terrible!

Puede que hayamos dejado de lado a Newton y a los PJ Animales,

pero lo vamos a compensar.

Adelante, Newton, estés donde estés.

PJ Animales, vuestros jinetes están aquí.

Pero bueno, ¿por qué no aparecen?

(RÍEN)

Pobrecito megareptil. ¿Por qué los habéis encerrado?

Es que estaban por ahí solos y los hemos atrapado.

-Y ahora hemos pensado hacer un proyectito de ciencias.

(TODOS) ¡No!

¿Qué está pasando?

El cristal controlador

se está apoderando de los PJ Animales.

Y de nuestros trajes de montar.

Querrás decir de vuestros trajes de bailar.

Uníos a nuestro pequeño equipo. Donde aceptamos a todo el mundo.

(RÍEN)

Chicos... Todavía hay una oportunidad.

¡Libres!

PJ Animales, ¿qué os está pasando?

Se han unido a nuestro equipo, o los hemos obligado.

En cualquier caso, los controlamos, así que...

Haced las cosas a nuestra manera, o sea que ahora son malos.

-Y no les gustan los PJ Mask.

Y nos obedecen solo a nosotros.

(TOSE) PJ Animales, a por ellos.

(GRITAN)

Esto es una catástrofe.

¡Vamos!

Nuestros pobres PJ Animales.

¿Y qué pasa con Newton? A lo mejor puede ayudarnos.

Tuvimos la oportunidad de incluirlo.

Tenías razón, Gecko, solo pensamos en nuestros PJ Vehículos y...

En conseguir ese cristal falso.

Solo pensábamos en propulsar más nuestros vehículos.

¿Creéis que el Trío Terrible controlará también a Newton?

O algo peor todavía.

Ojos de búho.

Ya los veo. Oh, no, tienen a Newton.

¿Qué queréis de mí? Pues bastante.

¿No te gustaría que te valoraran como te mereces, querido amigo?

¿Qué?

Con tu poder de alimentar las baterías del Gigantogarage

podemos pasar al último paso de nuestro plan.

¡Apoderarnos del mundo! ¡Oye, esa frase es mía!

Pero te la presto, amigo.

Esto es terrible.

-¿Por qué crees que nos llamamos el Trío Terrible?

Traspaso de energía finalizado,