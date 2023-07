# Gatuno. ¡Gatuno!

# Buhita. ¡Buhita!

# Gecko. ¡Gecko!

# ¡En marcha!

# Quiénes al anochecer, # salen sin temor.

# Quiénes son estos héroes, # que nos llenan de valor.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks.

# Combatimos, # los proscritos, los delitos.

No sé cómo rimarlo.

# PJ Masks, somos PJ Masks. # PJ Masks, somos PJ Masks. #

¡PJ Masks!

HÉROES DE LA CARRETERA SEGUNDA PARTE

Poder animal.

¿Lo has descifrado, Robot PJ Mask?

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Dinos qué clase de carrera es.

¿Superlarga, supercomplicada?

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Necesita más tiempo.

Vamos a preparar los vehículos.

¡Al nuevo y mejorado Buhodelta! ¡Al hiperchulísimo Gat-auto!

¡Al supermejorado Gekkomóvil!

(TODOS) ¿Eh? -Hola, chicos.

¡Hola, Newton!

¿Cómo va tu investigación de los PJ Animales?

Todavía no he empezado.

Necesito que los llaméis.

Sí, claro, ¡por el poder de la velocidad!

¡Por el poder del vuelo!

¡Por el poder de la fuerza reptiliana!

(LOS ANIMALES HACEN RUIDOS)

Están inquietos y a la defensiva.

(TODOS) ¿Eh?

Cuando un gato se pasea, está preocupado.

Como cuando un búho no deja de mirar o un lagarto bufa.

O jadea o mueve los ojos.

O cambia de color.

Pero ¿qué les preocupa?

Eso es lo que voy a averiguar. ¿Me ayudáis?

¿El qué?

(ROBOT PJ MASK HABLA)

¿Ya está?

¿Has descubierto cómo correr por Zoomzania y conseguir...?

(ROBOT PJ MASK HABLA)

¡Por mis bigotes gatunos! Parece potente.

Si Carly y Cartoka le echan mano, ¡mal asunto!

Pero si lo hacemos nosotros,

podríamos dar a nuestros vehículos más poder heroico.

¡Chicos! Los PJ Animales no están contentos.

Parecen preocupados.

Podríais quedaros uno.

Vamos a tener que irnos de los tres.

Esos ladrones de máquinas son muy traicioneros.

Yendo el equipo completo, ganaremos la carrera enseguida.

Y luego volveremos a ayudarte, ¿vale?

No pasa nada, solo es una investigación.

Me gusta trabajar solo. Guay.

¡A Zoomzania, Robot PJ Mask!

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Nos vas contando. ¿Vale?

Espero que solo sea una investigación sin más.

¡Oh, no, otra vez no!

¡Eh, esperadme!

¿Eh?

Demasiado tarde, PJ Tortugas, los he descifrado.

(ROBOT PJ MASK HABLA)

¿Eh? No abro robótico. -Yo tengo pensado aprender,

pero últimamente he estado muy liado.

Yo te ayudo. Interpretación robótica.

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Si queréis el Cristal Zoom definitivo,

correréis por este circuito.

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Por la avenida, ve lo más rápido que puedas.

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Giraréis en la Vía del Tirabuzón.

Y pasaréis el Salto de la Fuerza.

Recorred el circuito tres veces felizmente

y tendréis el Cristal Zoom definitivamente.

(RÍE)

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Y ahora, ¿qué dice?

Eh... Más cosas sobre cómo funciona.

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Rugido de motores superveloces.

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Picos de energía sacuden el suelo

y vibraciones que hacen que el cristal se abra.

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Tranquilízate, peque.

¿Por qué no has descifrado tú eso?

El cerebro más rápido de Zoomzania, decías.

-Y lo soy.

Porque él no es de aquí.

-Déjalo, mejor seremos las ruedas más rápidas.

¡Toma, velocidad de la luz!

¿Cómo estará Newton ahora?

En la siguiente curva, aceleras al máximo

y te pones a la izquierda en ese carril.

-¡Eso está hecho!

¡Oh!

¡Ah!

¿Quién es el más rápido ahora?

(RÍE)

-Tranquila, hermanita, déjame a mí.

¡Oh, el Gigantogarage!

¡Por mis bigotes gatunos!

¡Eso es trampa!

¡Superpicado de Buhodelta!

¡Gecko! Tendrías que haber frenado a ese coche con tu cañón de agua.

¡No lo he visto! ¡Estate atento!

¡Vamos, que se están escapando!

(EXCLAMA TRISTE)

Esto es lo que tengo hasta ahora.

Venís del Cristal PJ Mask de la base.

Por eso, tenéis ese poder.

El cristal capta cualquier indicio de algo malo.

Igual que vosotros, creo.

(LOS ANIMALES HACEN RUIDOS)

Hoja entendiera vuestro idioma animal.

(LOS ANIMALES HACEN RUIDOS) ¡Hala! Eso pinta mal.

¿Eh?

¿Quieres que vaya contigo?

Echo de menos a los PJ Masks.

Ahora esto es más que una investigación.

Es una misión heroica.

Y para eso siempre viene bien la ayuda pijamera.

¿Ah?

¿El laboratorio de Romeo?

Qué raro, parece que está enviando una señal.

Pero no hay ni rastro de Romeo.

El satélite está enviando una señal a...

¿Zoomzania?

Pero..

¿Por qué?

¿Qué? ¿Un pegote?

¿Eh?

¿Una burbuja lunar?

¿Un rayo de algún inventor malvado?

(TODOS GRITAN)

¿Polillas Ninja disparando rayos? ¡PJ Animales!

¡Corred!

(TODOS EXCLAMAN)

¡Ay, pobre niñito del espacio!

¡Lo han dejado solito!

(RÍE)

(SE BURLA)

(RÍEN)

¿Los tres?

¿Qué estáis haciendo?

-Mmm... Pronto lo descubrirás.

Digamos que alguien ha estado pensando en ti esta noche.

Mola que no te dejen fuera, ¿eh?

(RÍEN)

¡Supervelocidad gatuna!

¿Eh?

¡Ah! Esta vez no.

¡Continúa, Gatuno! ¿Estás preparado para...?

¡La Vía del Tirabuzón!

¿Qué?

(GRITA) (RÍE)

Un imán de toda la vida.

Gecko, tendrías que estar parando al Gigantogarage.

No sabía que iba a usar su imán.

¡Ya voy, Gatuno!

¡Casi estoy, Gatuno!

(GRITA)

¡Por mis bigotes! ¡Eh!

¡Eh!

(GRITAN)

(ROBOT PJ MASK HABLA)

¡Uy! ¿He sido yo?

(RÍE)

¡Ponlo al máximo!

¡Ah, el Cristal Zoom definitiva! ¡A por él!

¡Gracias, Jasper Zoomy!

¡Toma supervelocidad de la luz!

A robar se ha dicho.

(RÍE)

(ROBOT PJ MASK HABLA)

Tenemos que perseguirlos. ¿Cómo?

Solo el Gat-auto puede atravesar el portal

y, de momento, no se va a mover.

¿Verdad, Robot PJ Mask? (ROBOT PJ MASK HABLA)

Iré yo solo. Con mi velocidad gatuna de siempre.

Vosotros, id arreglando el Gat-auto.

Pero podríamos tardar bastante.

Y nos quedaríamos aquí solos.

Tienes razón.

¿Qué tonterías estoy diciendo?

Los PJ Masks siempre trabajamos juntos.

No siempre. ¿Eh?

¿Qué pasa con Newton?

Quería que le ayudáramos con los PJ Animales.

Pero teníamos que venir a Zoomzania.

Nos dijo que solo estaba investigando.

Pero creo que era algo importante.

Los PJ Animales estaban inquietos.

Por eso yo no daba ni una, me sentía fatal por no ayudarlos.

(ROBOT PJ MASK HABLA) ¿Crees que ya tienes la solución?

(ROBOT PJ MASK HABLA)

No hay energía suficiente para arreglar los vehículos,

pero... (ROBOT PJ MASK HABLA)

Si drenamos energía de la base de los mellizos,

deberíamos tener suficiente para... Unir los tres vehículos

y hacer un PJ Jet. (ROBOT PJ MASK EXCLAMA)

Eso abrirá el portal.

Después podemos buscar a Newton y a los PJ Animales

y ver si están bien. Y parar los pies a Carly y Cartoka.